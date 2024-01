Pedro Manuel Hernández López: «La realidad es la única verdad»

«La realidad es la única verdad» fue la apodíctica y peripatética sentencia filosófica que el pasado 15 de enero de 2024, se dejó caer –como quien no quiere la cosa– Pedro Sánchez por las distintas cadenas televisivas en la entrevista que le estaba haciendo «El País», uno de los periódicos más importante del ámbito nacional y que, tras perder su » centralidad» política se ha quedado centrado exclusivamente en la «izquierda» mediática pura y dura. Una y otra vez la imagen del mayor aranero y trilero — desde el reinado de Fernando VII, el «Rey felón», por antonomasia– se nos fijaba en la retina mientras la irónica y filosófica máxima copiada de Aristóteles era transmitida –lacónicamente y no exenta de solemnidad– por Pedro Sánchez, con esa «medio- pose» de místico franciscano y una sugestiva voz de monja clarisa–ambas mucho más apropiadas para rezar «laudes» que para responder a la entrevista que en ese momento le hacían. Ambas expresiones –como ya viene siendo costumbre desde los casi ya olvidados, mántricos y televisivos maitines del Covid -19– habían sido previa e intencionadamente estudiadas para producir en los oyentes ese efecto deseado y afín a sus espurios y egoístas intereses políticos.

Como recordarán –durante el secuestro estatal al que fuimos todos obligados por la virulenta pandemia– todas las mañanas fuimos inmisericordemente martirizados,como si se trase de la clásica «tortura malaya», por aquel «fantasmal» e «inexistente» Comité Científico de expertos dirigidos por el director del «Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias», el epidemiólogo Fernando Simón.

(…) «La realidad es la única verdad», fue la profunda y grave sentencia filosófica que hace ya más de dos mil largos años, nos legó su autor –Aristoteles, el gran filósofo de Estagira, el padre de la Lógica y el fundador de la ateniense Academia (escuela peripatética) junto a su maestro Aristocles –su nombre verdadero– aunque siempre haya sido conocido histórica y universalmente por su apodo en griego de «Platón»( Πλάτων: «el de las anchas espaldas»).

Tras escucharle y verle como la pronunciaba, me he quedado atónitamente «ojiplático»– como dirían los de la generacion Z o «Centenial»– y tan pegado a la silla que apenas podía moverme. Tras rebobinar la noticia, he vuelto a verla y escucharla varias veces, no dando credito a lo que estaba viendo y mucho menos escuchando.¡ Sánchez citando y haciendo suya una frase de Aristóteles, ahí es nada!

¡Y yo que creía que, aparte de apertenecer al numeroso club de los que confunden el culo con las témporas sólo sabía»cambiar de opinión»! Lo que es mentir, el nunca miente y por eso duerme a pierna suelta desde que pactó con UP y posteriormente con la facción escindida de Sumar.

Al principio he dudado, tardando en convencerme que, realmente a quien estaba viendo «filosofar» se trataba, ni más ni menos, que del mismísimo presidente Pedro Sánchez. Este– como si se tratase de uno de los mejores alumnos de la peripatética y ateniense Academia del año 387 a. C.– estaba mencionando de memoria, de corrido y sin ayuda de apuntador la clásica frase aristotélica, que –sin intención de faltarle, en lo más mínimo, al respeto académico del gran filósofo y maestro Aristóteles– en el lenguaje retórico se trata de una simple «tautología» (del griego ταυτολογία, «decir lo mismo» ) , es decir, de un «enunciado obvio, vacío o redundante que repite lo mismo que ya se ha dicho, sin aportar ninguna información nueva». La explicación no deja de ser obvia e incluso de perogrullo.

Se dice que un conocimiento es verdadero cuando este expresa las cosas tal como son en la realidad. Por tanto, la verdad no puede ser objeto de ninguna manipulación ni depender de los gustos públicos o personales ni de los intereses partidistas: «las cosas son como son, y nuestro conocimiento sólo es verdadero si se ajusta a la realidad».

Para haber dejado patidifuso, no solo al entrevistador de «El País» sino a todo los que en ese preciso momento seguíamos por televisión la filosófica noticia, habría tenido que apostillar–con el mismo tono de solemnidad y disimulada naturalidad– que esa misma «lapidaria» y, a la vez simplona frase, ya fue usada en el siglo XVIII por el racionalista y filósofo prusiano, Immanuel Kant, considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna.

Casi 170 años después, ya en 1948, también la hizo suya y la repitió Juan Domingo Perón– el fundador del «justicialismo»– como justificante del aumento del precio a los productos exportables en la Argentina de la postguerra.

Desde que el gran filosofo la pronunciara, Pedro Sánchez –que sepamos, a día de hoy– es el cuarto personaje público en hacerla suya. Es curioso, porque han sido dos filósofos y dos presidentes de Gobierno los que han recurrido a esta clásica cita y figura retórica. La diferencia estriba en el cómo, en el qué y para qué la han usado los dos políticos y expresidentes.

Sobre Aristoteles y Kant, los comentarios sobran. A Perón, la historia se ha encargado de aclararnos sus políticos motivos. En el caso de nuestro presidente Sánchez– el «invictus»merced al continuo chantaje del prófugo y golpista de Waterloo– al intentar llevarse el «gato al agua», con la pública exhibición de su pseudo formación en filosofía y letras, lo único que ha conseguido es ser tildado de «perogrullo», pero con mayúsculas.

¿Por qué…? Pues sencillamente, por dejarnos meridianamente claro que la triste «realidad» de la situación sociopolítica, laboral económica y jurídica de España –desde que nos desgobierna desde Moncloa y, últimamente bajo las directas órdenes del prófugo, xenófobo y golpista de Waterloo»– es la que él mismo ha fomentado y nos ha impuesto a golpe de Reales Decretos-Ley con la inefable colaboración y «altruista» ayuda de sus miserables e interesados socios de Gobierno a través de unos continuos y políticos pactos contra natura, aranas, felonías y prevaricaciones contrarias al Estado de Derecho.

Todas esto es la única «verdad» ya que se corresponde con la «realidad» pura y dura que nos han fabricado. Sánchez–al repetir como un papagayo la sentencia aristotélica– arropado por esa prepotencia y megalomanía que le define y caracteriza no se ha percatado que estaba tirando piedras sobre el tejado de su monclovita residencia y que está a punto de hundirse con el dentro.

La historia vuelve a repetirse y el «pequeño» grupúsculo de Puigdemont (David) vuelve a vencer políticamente al «gigante» grupo de Sánchez (Goliat) con una sola «piedra» llamada «amnistia» y, si no se lo creen, pregúntenle al ex diputado del Parlamento de Cataluña Jordi Turull, qué es lo que ha querido decir con su chulesca e irónica afirmación con la que Saturnino Calleja –nacido en Burgos en 1879+- remataba sus divertidos cuentos infantiles.

Turull, como secretario general de Junts –en un perfecto catalán sin tapujos ni esconderse– ha sostenido en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, que aunque (…) «en el momento del acuerdo con el PSOE no pactaron el contenido de la futura ley orgánica , sin la cesión integral de las competencias en mateia de inmigración a Cataluña y si el Estado se niega en redondo a que se pueda celebrar un referéndum «unilateral» de autodeterminación en Cataluña, lo que ahora no vale es decir no, pero eso no, eso no, eso no, porque ya no es integral «i llavors caldria dir-li al Govern de Pedro Sánchez, colorin, colorat …com diu alguno.»

El resultado ya se imaginan cuál es, o en su defecto será «de aquella manera», como diría el gran Patxi López., » el Patxi pá los amigos».

El «jaque- mate» que Puigdemont le ha lanzado –desde Waterloo a través de su actual «escudero» y secretario genera Turulll y, que otrora, lo fuera también de Artur Mas– ha puesto en «un brete» y tan nerviosos a Sánchez y a sus sumisos ministros, que Santos Cerdán–el que fuera en otros tiempos no muy lejanos– su oficial «recogeavales» para las primaria del PSOE del 2017, siguiendo órdenes directas de su señor Sanchez– ha tenido que reunirse «a prisa y corriendo» con Turull en el Congreso de los Diputados durante hora y media y, aunque su contenido no ha trascendido aún –el líder del partido independentista y su actual «escudero», como buen conocedor de las bambalinas de la política catalana de los últimos años– la han calificado de «productiva».

Ya saben que «el que avisa no es traidor» y, por eso, aunque el trilero Sánchez siga «cambiando de opinión» –un día sí y el otro también– por aquello que, según algunos, le atribuyen a Groucho Marx cuando decía: «Estos son mis principios, pero si no les gustan…tengo otros» . Claro que sí esos son los principios de Sánchez y que si no nos gustan tiene otros, el Turull de marras no se queda corto ni atrás cuando le responde:»si nos dices no a esto, a esto y a esto…ya sabes lo que viene…»¡colorín colorado la legislatura…» ¡ Pues eso, ya saben cómo termina el cuento! .

A Turull, para rematar su órdago con el jaque-mate sólo le ha faltado decirle: «¡ y como sé que te gusta el arroz con leche…por debajo de la puerta de Moncloa, te echo un ladrillo!».

Pero como bien nos recuerda el ilustre «alcalaíno» y manco de Lepanto D.Miguel de Cervantes por boca de D. Alonso Quijano– el ilustre caballero de la triste figura– a su fiel escudero Sanchopanza, despues de ver toda esta «milonga», a la que se empeñan en llamar política, solo nos queda decir cómo al Quijotede –: «¡Cosas mayores veredes, amigo Sancho, que non crederes y farán fablar las piedras!».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex Senador por Murcia.