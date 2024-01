Victor Entrialgo: «La mayor incertidumbre»

Cuando por una u otra razón lo que está en cuestión es lo esencial y uno ve peligrar la vida, todo cambia. Cambia el paradigma, cambian las prioridades y uno se da cuenta de que vivir es respirar y lo demás viene por añadidura.

La naturaleza se alerta y el miedo a la desaparición, al no ser, pone delante lo esencial y aparta a un segundo plano las cosas que ocupan, no sabemos muchas veces siquiera por qué-, nuestra cotidianidad. Afanes que nos mueven y que llenan nuestro tiempo creando un caparazón de tareas y hábitos que desarrollan y protegen nuestra personalidad.

Pero después de ese fuerte schock en el que el miedo y la incertidumbre nos asalta y la vida misma de pronto está en cuestión, comprobamos a duras penas que se vive siempre hacia delante y cuando, por unas u otras razones, aparece esa incertidumbre vital la tarea es volver a crear esos hábitos y tareas, para poder seguir desarrollando y protegiendo nuestra personalidad.

La alerta es una defensa y el miedo es natural, pero paralizante. Por eso el movimiento es parte de la vida y una herramienta útil para evitar la parálisis, distraer las preocupaciones y tonificar el organismo y ayudarle a defenderse. El movimiento, junto a la distracción, es uno de los instrumentos para combatir precisamente ese dolor y esa incertidumbre, cuando por un fallo del cuerpo la mente ve peligrar la vida.

Frente al dolor, adonde no llegan los fármacos llega a la distracción, la última ratio. Por último la interacción social. Los otros pueden ser el infierno, como decía Sartre, pero también y más seguramente la salvación. Y una conversación, en otro momento intrascendente, resultar lo más valioso y acogedor. El yo se forma, se reconoce y encuentra apoyo en los otros.

Por eso la tarea vital por excelencia es el amor desinteresado, el amor en general, porque permite salir de uno hacia los demás y envolver al otro en un hálito de corroboración. No solo pasivamente, cuando uno se siente querido, fundamental en una circunstancia de difícil incertidumbre, sino también activo, porque en esa tarea encuentra el ser su mayor satisfacción, tarea liberadora del propio ser en la búsqueda de la plenitud como meta no alcanzada nunca del todo, pero al fin y al cabo camino hacia la libertad, que no es sino la ausencia de miedos. Ese es el destino, y lo anterior no es más que un intento de limpiar la maleza, desbrozar el camino.

Víctor Entrialgo