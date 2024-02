José Manuel García Albarrán: «La sequía, la amnistía y los ‘cambios de opinión’ «

La verdad es que motivos para ‘la tertulia’ no faltan en este cada vez más disparatado tiempo que nos está tocando vivir.

He entrecomillado ‘tertulia’ por no decir ‘bronca’ o ‘trifulca continua’ a la que nos conducen las circunstancias actuales y las declaraciones diarias de los miembros de esta zafia clase política, insufrible y detestable, cuyo objetivo es adulterar el fin para el que se les eligió, es decir representar y defender los intereses del pueblo y no los intereses exclusivos de su partido y, por ende, de sus propios intereses.

Llama poderosamente la atención la reacción del gobierno del PSOE (PS, porque la O y la E hace tiempo que la perdieron) sus socios comunistas y sanguijuelas varias, ante la sequía que amenaza a muy corto plazo a Cataluña (Barcelona principalmente) a Andalucía y al sureste español.

Habrá que recordarles que ellos mismos al llegar al poder en 2004, siendo elegido Zapatero como presidente del gobierno, modificaron la ley del Plan Hidrológico Nacional y derogaron los artículos que preveían las transferencias de agua entre el Bajo Ebro y las cuencas hidrográficas de Cataluña, Júcar, Segura y Sur.

El proyecto del Trasvase del Ebro que se planificó y aprobó en 2001 bajo el gobierno de Aznar y que además iba a ser financiado por la UE, ustedes paralizaron una futura interconexión entre las cuencas, lo que hubiese sido la solución a la escasez de lluvias, beneficiando al sureste español tan castigado sistemáticamente por la sequía.

Pero pásmense… entretenidos en inaugurar embajadas, el procès, el tsunami, los CDR, las urnas chinas y las papeletas para el referéndum ilegal con la malversación del dinero público y siguiendo las directrices del ‘sectario independentismo’ que representa tan solo a una parte de los catalanes, se han ido ‘olvidando’, no sólo de construir sino de mantener una red hidrológica para retener y distribuir el agua solidariamente, porque es inexplicable que los pantanos catalanes de Tarragona estén al 80% y en Barcelona saltan las alarmas por estar ya por debajo del 10%.

En total, la Agencia del Agua de Cataluña ha dejado de invertir 300 millones de euros en los últimos 5 años-entretenidos en otras milongas- viendo reducido su presupuesto a la mitad.

¿Alguien puede explicarlo?

Y habría que recordarles a estos ‘desmemoriados gobernantes’ socialistas que el principal escollo que encontró el previsto trasvase del Ebro fue el del presidente socialista de aquella C.A. que, principalmente por motivos electoralistas, se negó rotundamente a continuar ejecutando este importante plan.

Mientras tanto todos los años estamos hartos de ver como el río Ebro produce inundaciones en diversos puntos de su recorrido e incluso en las inmediaciones de la capital maña perdiéndose al mar miles de hectómetros cúbicos.

Ahora -Pere Aragonés- pide en TV, sin dignarse siquiera en llamar a -Mazón- presidente del PP de la C.A. de Valencia, que sean solidarios y prevean en los meses de verano enviar un barco diario desde la desalinizadora de Sagunto para que puedan beber solo un 2-4% de los barceloneses. Esto además de irrisorio es extremadamente caro (280.000 euros por barco)

Eso por no citar la potabilidad del agua tras su traslado, ya que en otras ocasiones se comprobó que este agua desalinizada, tras un tiempo en los tanques, puede corromperse y no servir para el consumo humano.

Tengo dos dudas… ¿Esto lo va a exigir dentro del pacto de gobernabilidad a Sánchez? y otra ¿Quien va a pagar esta ‘fiesta’?

Llama la atención que para exigir o imponer hablen en catalán y para pedir lo hagan en castellano… ¡Puro teatro!

Y cambiando de tema, pero sin salir del asombro y de la estupefacción vemos como el gobierno Sánchez-Puigdemont, tras el fiasco de la devolución del Proyecto de Ley de Amnistía, por la negativa de Junts a prestarle sus 7 votos y de CC del único que dispone, ha empezado un ‘vergonzoso pulso judicial’ entre el TSJ, la Fiscalía y el CGPJ influenciados por las inadmisibles injerencias del gobierno de Sánchez. Se las prometían muy felices al contar con la casi segura tramitación de la ley, pero Puigdemont quiere más y el escollo está en el perdón para él y los acusados de terrorismo con la anuencia de parte de la ‘judicatura progresista’ que ha sido puesta a dedo en los altos órganos judiciales en lo que ya viene siendo una vergonzosa intrusión del poder ejecutivo en el poder judicial que sienta un oprobio sin precedentes.

A todo esto Sánchez y su ‘esbirro’ preferido -Bolaños- siguen intentando justificar lo injustificable y escudándose en constantes ‘cambios de opinión’ acordes con las ‘vueltas de tuerca’ de Puigdemont y sus secuaces, porque ya saben y lo ponen de manifiesto que lo que empieza siendo imposible como la -sedición, malversación, condonación deuda, delito de terrorismo, cambio del Código Penal, acortamiento de los plazos en la instrucción de los procedimientos, etc.- termina siendo posible, “por solidaridad” ¿Verdad señor Sánchez?

Lo malo para usted y para su gobierno es que cada vez ‘se les ve más el plumero’ y los millones de españoles (genérico) de la “fachosfera” ya estamos hasta el ‘occipucio’ (no confundir con prepucio) de su prepotencia, sus ‘cambios de opinión’ (mentiras) su sumisión vergonzosa al traidor independentista y sus agravios comparativos con el resto de CC.AA.

No le vendría mal recordar lo que le dijo -Aixa- la madre de Boabdil -último Emir musulmán del reino Nazarí de Granada- cuando éste firmó la rendición de Granada (1492) ante el Rey Fernando el Católico… “Llora como mujer lo que no has sabido defender como hombre»

Y perdóneme la comparación porque al menos Boabdil negoció y luchó por algo en lo que creía y por defender a su pueblo…

Usted Sr. Sánchez ¿Porqué lucha?

Como usted no responde ni en las Cortes, yo se lo diré…

¡Lucha por su interés y por perpetuarse en el cargo que tanto alimenta su ego y su narcisismo patológico!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado