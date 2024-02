Moris Beracha Wuani: «Bitcoin: un trade rentable para la libertad económica»

En los últimos tiempos se ha ido conformando un acuerdo entre economistas e ingenieros financieros sobre la necesidad de cotar con un activo que brinde un respaldo con un suministro limitado. En el mundo de hoy donde todo está cambiando y estamos en la era de la inteligencia artificial me atrevo a decir que ese activo es el Bitcoin.

Voy a responder refiriéndome a los activos alternativos que se han utilizado a lo largo del tiempo y comenzaré con el oro. El metal precioso que se ha impuesto por siglos para respaldar las monedas, la riqueza. Comparar el oro con el Bitcoin resulta interesante, pues existe un defecto crucial y no es inherente al metal en sí. Esto tiene que ver con que regresar a un estándar de oro requiere confianza en las mismas personas que masacran nuestro bienestar económico.

Independientemente de lo limitado que sea el gobierno, el oro requiere confianza en múltiples entidades para funcionar como moneda de reserva.

El oro en el mundo de hoy tiene además algo que juega en su contra. Si bien este metal es confiable, no es realmente portátil y vulnerable a la violencia.

Voy a referirme ahora a los CBDC (Moneda Digital del Banco Central). Empezaré por decir que sí se siente como criptografía, se comporta como cripto, pero no es lo que necesitamos. No necesitamos «cripto» per se. El hecho de que algo viva en una cadena de bloques no significa que esté descentralizado.

Mientras haya una entidad central que pueda decidir a dónde fluye el dinero, cuánto hay en circulación o a quién se le permite realizar transacciones, llegaremos a conclusión de que esta solución no es muy diferente a la de FIAT (dinero fiduciario).

En contraste, el Bitcoin si ofrece una solución porque es un trade rentable o lo que se define como una buena inversión que ofrece libertad económica. Es decir, no hay un ente regulador que lo controle o manipule con los resultados que conocidos dentro de las economías.

Esta, entre otras, es la razón por la que el uso del Bitcoin con sus beneficios como criptoactivo es inevitable, y nuestra única esperanza de un mundo más libre, mejor, y más pacífico.