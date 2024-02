Pedro Manuel Hernández López: "Lo de Évole..."

Habitualmente no suelo tener por norma visionar ninguna de las entrevistas que Jordi Évole –el presentador, guionista y periodista de Cornellá de Llobregat– suele hacer en la cadena de TV «La Sexta». Es más, ni siquiera ví en el programa «Salvados» la que en abril del 2019 le hizo al Papa Francisco I en el Vaticano porque –«cá uno es cá uno y cá cual es cá cual»– como diría el tío Pencho de la Arboleja en la «güerta» de Murcia.

El pasado domingo-noche y mientras cenaba, «zapeando» por las distintas cadenas televisivas ví, de pasada, que Jordi Évole, en el programa que presenta en esa cadena, «Lo de Évole»– iba a entrevistar a la cantante y actriz del madrileño barrio de Lavapiés, María del Pilar Cuesta Acosta, más conocida por su nombre artístico de «Ana Belén»– desde que en el 1966 interpretó su primera película «Zampo y yo», dirigida por Luis Lucia Mingarro y protagonizada por ella y por Fernando Rey –en el papel del payaso circense «Zampo»– de donde tomó su nombre artístico.

El lugar seleccionado para dicha entrevista fue la paradisíaca y «gimnesica» isla de Menorca, que es donde Ana Belén posee una casa y por ser el lugar que se ha convertido en su incondicional refugio habiitual. En esta insular entrevista, Ana Belén –la gran protagonista de la película que se basó en una obra de Antonio Gala, «Pasion turca», e intérprete «de la conocidísima canción, mil veces tarareada y dedicada a esa histórica y real puerta de Madrid «…donde conviven pasado y presente viendo pasar el tiempo y ahí está, La Puerta de Alcalá» –junto a su marido el «mierense» cantautor Víctor Manuel– ha repasado toda su carrera, desde sus inicios hasta la actualidad, unos dias antes de presentar la gala de los «Premios Goya», junto a los Javis.

En honor a la verdad, tengo que decir, que en esta ocasión he roto mi norma, no exenta de cierto recelo y prejuicio político, lo confieso y más que nada –porque en sus comienzos y hasta que en el 1974 se afiliaron oficialmente a ese gran partido liberal, democrático y defensor a ultranza de los inalienables y universales derechos de libertad, de igualdad y de justicia como es el Partido Comunista de España (PCE)– me caían bien, tanto por alguna de sus primeras películas como por aquellas bellas canciones preñadas de los peculiares aires de la rural profunda, y minera «Asturies» de los sesenta, que solía cantar Víctor Manuel.

Aquellas folclóricas baladas y canciones, hoy día, aún las recuerdo con mucha nostalgia y suelo tararearlas, como es el caso de «El abuelo Vítor», de «Paxariños», de «Asturias», de «Solo Pienso en ti», de «Quiero abrazarte tanto» y de la famosa «Puerta de Alcalá, entre otras muchas de aquellos inolvidables años, previos a la transición democratica española y a la Constitución del 78 .

En general, la entrevista –pese a la manifiesta y particularisima «ideología» de los singulares protagonistas– no me pareció mal del todo hasta el momento en que Évole — como si se le hubiese ocurrido en ese preciso momento y sin apenas querer darle importancia– le cuestionó sobre uno de los eslóganes políticos más sonados y reconocidos a nivel nacional en el 2019: ¿Comunismo o libertad?

La ex comunista –desde que en ese mismo año se dieron de baja del PCE su marido y ella– Ana /Belén, de manera firme y tajante le ha respondido: (…) «¿Libertad en qué? ¿En que me puedan poner y tomarme unas aceitunas con una caña? ¿Pero qué es más importante? ¿La aceituna o que yo tenga buenos médicos en la Sanidad Pública y que no haya listas de espera en los hospitales de varios meses? ¡Joder! Quiero decir, que yo entonces prefiero no tomarme la aceituna, ¡coño!. ¿El comunismo aquí en España a tí te ha hecho algo malo…?».

Todo esto en franca referencia y como respuesta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo de la candidatura del «ex coleta» y el ex «todo», Pablo Iglesias.

Ante el planteamiento «evoliano» de estas dos demagógicas y cicateras preguntas, las posibles respuesta no podían ser ni más artificiosas ni menos populistas. ¡Qué gran oportunidad dejó escapar Évole! al no preguntarle ¿si ella considera que nuestra Sanidad Pública es buena, a pesar de las listas de espera ? Según refieren la mayoría de expertos, nuestro Sistema Sanitario es uno de los mejores del mundo, tanto por la alta profesionalidad de los sanitarios que lo conforman, como por la gratuidad, universalidad y la accesibilidad a la cobertura de todas sus prestaciones sin distinción de raza, sexo, estatus social, creencia religiosa o lugar de residencia.¿Por qué no le preguntó también– no ya si funciona o no– si no, si existe realmente y funciona en todos esos países comunistas y tercermundistas, como en la Venezuela de Maduro, en la Cuba de los ex Castro, en la Corea de Kim Jung- un , en la Colombia de Petro, en el Ecuador de Noboa, en el Chile de Boric, en el Brasil de Lula, etc, etc… y en el resto de países donde siguen vigentes los rancios y opresores dogmas del comunismo de siempre?

¿Y por qué tampoco le preguntó por el número de millones y millones de muertos que llevan sobre sus espaldas los dictatoriales y absolutistas gobiernos comunistas en la antigua URSS de Lenin y Estalin, en sus repúblicas satélites, en la China de Mao Zedong e, incluso en la España roja del 36 –durante la II Republica– de los madrileños Carrillo, el «duque de Paracuellos del Jarama», de Largo Caballero, «el Lenin español» y, cómo no, de la vizcaina y sanguinaria Dolores Ibárruri, la «Pasionaria», la del «No pasarán » y «Más vale morir de pie que de rodillas», en clara alusión al revolucionario mexicano Emiliano Zapata, apodado el «Caudillo del Sur?. ¿Acaso ya se le/les ha olvidado tan pronto todo esto…?

Creo que una vez más volvió a equivocarse y, «de todas todas», la treintañera protagonista –de esa tórrida historia de sexo, de drogas y de alfombras, rodada en Estambul en 1994– de «La pasión turca», al volver a afirmar, como si «hablase ex cátedra» de (…) «que el Comunismo en España fue decisivo e incluso necesario para alcanzar la tan esperada y snhelada «transición democrática», que esta se debió fundamentalmente a la presión social de la gente de la calle, de los barrios y al empuje de las asociaciones de vecinos y del Sindicato de Comisiones Obreras(CC OO) y a la gente del PCE , que dio su vida por la libertad, democracia y justicia de las que hoy gozamos todos los españoles (¿…?), ha recordado con firmeza, destacando el enorme sacrificio de quienes lucharon por un país más justo y libre y, no gracias a esos señores que como Fraga, Suárez y «otros» de aquella etapa, se sentaban ahí, como nos han querido hacer creer».

Con sus declaraciones se ha comprometido con la «memoria histórica» y la justicia social de este Gobierno que por carecer– carece, no solo de todos los valores y de los derechos universalmente fundamentales– carece hasta de «presidente», ya que quien realmente preside y nos gobierna es el prófugo y golpista catalán Puigdemont desde Waterloo.

Independientemente de mis personales empatias o incluso antipatías políticas y personales sobre el «quid» de las preguntas y afirmaciones de Ana Belén, creo que no me he equivocado y, que como era de esperar, más pronto que tarde, ha sido la propia Isabel Díaz Ayuso en persona –que por cierto, a parte de otras muchas cualidades, sigue sin tener pelos en la lengua– la que respondiendole con un soberano zasca le ha dicho (…) ¿»Que el comunismo no ha hecho nada malo…? Ha asesinado, torturado, expulsado y empobrecido a millones de venezolanos y cubanos otros muchos países de la vieja Europa y de los nuevos estados de Iberoamérica durante décadas y, decenas de miles han tenido que huir y viven entre nosotros, en Madrid y en el resto de Comunidades de España. El comunismo se ha colado en las neodemocracias por la puerta grande de los parlamentos nacionales para desde dentro, destruirlas. Alli donde se ha instaurado ha persigue a los jueces, abolido la separación de poderes, destruido la creación de empleo, derogado la propiedad privada y anulado, por supuesto, la libertad en todas sus facetas jurídicas, políticas y sociales».

Si a todo esto no se lo considera como hacer «algo más que malo», pues entonces… ¡ «que baje Dios y lo vea» ! Me da en la nariz que tanto uno, «Évole»–el republicano por ascendencia de su abuelo paterno– como la otra –la ex afiliada al PCE, «Mari Pi» para su madre y amigos intimos– han perdido la memoria, en el mejor de los casos o, por el contrario y, esto ya sería muy grave, que sabiendolo, se empecinen en no reconocerlo, pese a los diversos continuos e improbos esfuerzos de los grandes historiadores, e, incluso últimamente, los de la presidenta madrileña para recordanos, por si a alguien se le ha olvidado, (…) que: «el comunismo es una de las ideologías más totalitarias condenadas por genocidio durante el siglo XX por el Parlamento Europeo»; y ya en clave nacional, ha recalcado que «Bildu, Podemos o Sumar son políticamente, entre otras cosas, comunistas puros y duros. La Libertad no es la aceituna en si, es poder pedirla en mitad de un concierto o en cualquier cafeteria o bar de los diversos cpueblos o ciudades de España». Esta ha sido la contumaz y apasionada contrarrespuesta a la pregunta- trampa formulada por Ana Belén.

Y como está vez apenas hemos hablado del sátrapa y autócrata presidente del gobierno, Pedro Sánchez, terminaré este artículo como los geniales «Tip» y «Coll» –solían terminar en su televisivo programa de humor «Dame la manita Pepe Lui’– con aquella recordada y mántrica coletilla de… << Y la próxima semana hablaremos del gobierno>> y, cómo no, de Pedro y de su «Sánchesfera».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.