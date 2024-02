Juan Pérez de Mungía: «Testimonio de sangre»

Este es el testimonio de sangre que puede visualizarse en la dirección web de X. Nuestra profunda adhesión.

Se me hace extremadamente difícil despedir a dos almas verdes, dos padres, dos maridos, dos hijos, dos compañeros, dos patriotas. Desprotegidos por las leyes y con asesinos arropados por gran parte de la población, en una guerra en la que solo tienen licencias los malos, y donde la ley no pone orden con la connivencia de un gobierno criminal que los tiene abandonados, que se muestra arrogante y mira hacia otro lado, mientras nuestros guardias civiles mueren, con una creciente pérdida de autoridad ante las alimañas, falta de medios adecuados, sin seguridad, y con unas leyes que protegen al delincuente y enjuicia a los policías.

Eso da lugar a esto, a que hayan sido asesinados, dos guardias civiles valientes, que se jugaron la vida en inferioridad de medios por tres euros la hora. Qué injusto entregar la vida de esta manera, qué miserable es el que manda a la guerra a sus hombres con esta desigualdad. Cuánto más os queda de pasividad, de codicia, vileza y miseria moral por vuestra pertinaz dejadez política, qué intereses espurios inconfesables inciden en la voluntad política para cortar el problema de raíz, que no solo abandonan a quienes nos protegen, sino que encima les llevan ante la justicia por hacer su trabajo. Si la delincuencia no se combate, se acaba el estado de derecho, la democracia, las libertades y la vida, y nos están matando. Como bien dice Nayib Bukele, cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno.

Ellos solo eran dos ángeles verdes, que podrían haber mirado hacia otro lado, y en cambio decidieron estar ahí y dar su vida para cumplir con su deber. Incluso con el abandono, la desidia y la incompetencia a los que los tenéis sometidos, decidieron y seguirán decidiendo arriesgar su vida incluso para salvarla de sus propios asesinos si hubiera sido necesario. Porque cada día salen a la calle, sin miedo, para acatar lo que la sociedad y sus propios valores y principios, su código de honor les exige. Habrá mucho reconocimiento, medallas y palabras, pero ellos no estarán, y se olvidarán del dolor de esa familia. Hoy ya no estarán en casa, con sus mujeres, ni acostarán a sus hijos, ni volverán a defenderte cuando te pase una injusticia, como dice Aarón. No lo harán porque nos están matando.

Somos una sociedad que ha decidido suicidarse. Vivimos una época de degeneración absoluta y descomposición a todos los niveles. No hay palabras para describir un hecho tan abominable, tanta dejadez, tanta maldad. Siento rabia, impotencia, tristeza, vergüenza y asco de una sociedad degradable, cómplice y enferma que como si de un circo se tratase, jaleaba y reía a los asesinatos ante una jauría de mal nacidos. Nada, absolutamente nada justifica quitar una vida, que ninguna de estas bestias quede impune.

La muerte no es el final.

Honor y gloria a los caídos que dieron su vida por España.

Les demandó el honor y obedecieron. Lo requiró el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria, morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera.

Honor y gloria para estos servidores públicos que fueron asesinados mientras cumplían sus obligaciones. Que la tierra os sea leve y el descanso eterno y merecido. En vuestro último camino a casa siempre encontraréis un hermano para acompañaros. Dios bendiga a ellos y a sus familias quienes han pagado el más alto precio por cuidar de una sociedad que quiero pensar que está a la altura para agradecer este sacrificio.

Amén.