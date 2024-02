José Manuel García Albarrán: «David contra Goliat… o la desvergüenza de un ministro «

Haciendo un símil con lo descrito en la Biblia (1ª Samuel 16:13, 14) el ejército de los Filisteos era invencible, gracias a contar con un gigante -Goliat- que asediaba al ejército de Israel y retó a que un guerrero se enfrentara a él y el que ganase le daría la supremacía a su ejército. Un joven pastor -David- experto en el manejo de la honda, aceptó el reto en una lucha cuerpo a cuerpo, y con su honda le alcanzó dándole una mortal pedrada en la cabeza que le abatió, y posteriormente le cortó la cabeza con su misma espada.

Pues bien… los ‘filisteos’ modernos -Narco tráfico- tienen a su gigante Goliat propio -los medios- y el ejército asediado tiene a su David -Guardia Civil y Policía- pero la diferencia sustancial es que en ésta ocasión a David -G.C- no se le ha provisto ni siquiera de la ‘honda’ para defenderse de Goliat los, narco traficantes.

Ante los gravísimos sucesos ocurridos en Barbate en donde dos guardias civiles han sido asesinados en acto de servicio y otros dos heridos graves, el Gobierno de Sánchez y en su nombre Marlaska como ministro del interior emitió el siguiente comunicado:

“Consternados por el fallecimiento de dos guardias civiles en Barbate, desde @interiorgob nos unimos a @guardiacivil y esperamos la pronta recuperación de dos agentes heridos”.

“El pésame y el cariño de todo el ministerio para sus familiares, compañeros y amigos. D.E.P.”

Como siempre el Ministerio del Interior de Sánchez-Marlaska ‘omite detalles’ como que estos guardias civiles no ‘fallecieron’ sin más, sino que fueron vilmente ‘asesinados’ en acto de servicio con las agravantes de ‘alevosía’, ‘premeditación’ y ‘nocturnidad’, cuando se les ordenó un servicio impropio de su especialidad y con unos medios materiales deplorables frente al potencial y medios que manejan los narcotraficantes.

¿Es verdad señor del Marlaska que se han negado a calificar esta profesión como ‘de riesgo’?

Hay varias preguntas que tendrán que responder, por un lado los responsables de esta operación, y por otro el Ministerio de interior y su titular el ministro Marlaska.

¿Quien dio la orden de intervención en una noche con mala mar y sin medios adecuados ni personal suficiente?

¿Porqué se permitió que una Zodiac de los GEAS de 6 metros (David) fuese a enfrentarse a las narco lanchas (Goliat) de 14 metros, 5000 Kg. de peso y 3-4 motores con más de 300 caballos de potencia cada uno que le permiten alcanzar 60-70 nudos (120/140 Km./hora)?

No creo que haya en el conjunto de países democráticos de occidente un ministro -juez en excedencia- tan sibilino, inepto, irresponsable, vengativo y prepotente como -Fernando Grande Marlaska- ministro del Interior ejerciendo como ‘lacayo’ de Sánchez, porque su proceder desde que tomó posesión del cargo, sólo ha servido para debilitar, eliminar o trasladar a unidades de élite de la Guardia Civil (Tráfico, GREIM, OCON Sur de lucha contra el narco tráfico) ningunear al personal con sus decisiones arbitrarias en la política de ascensos, de destituciones y nombramientos, con la no equiparación de sueldos con policías autonómicas y un largo etcétera.

Hay que tener poca vergüenza, señor Marlaska, o un grave desconocimiento del servicio que se les había ordenado a esos profesionales de la Guardia Civil en Barbate para declarar tras el

atropello y el ‘asesinato’ que que sufrieron “Que han realizado una misión técnicamente impecable”. ¿Perdone?

Usted es culpable por desconocimiento, inacción u omisión de que los barcos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil estén todos fuera de servicio y amarrados en puerto.

Usted es el culpable, junto con el/la responsable de Aduanas de que el barco de 21 metros de Vigilancia aduanera lleve meses averiado y fuera de servicio.

Usted es el responsable de que los narcos campen a sus anchas

por esa zona desde -que no se sabe aunque se sospecha- eliminara la Unidad de élite de lucha contra el narco tráfico de la Guardia Civil creada por usted mismo y que tantos éxitos en detenciones y decomisos obtuvo .

Usted es el responsable de que los medios materiales de que disponen los miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional y S. V. A, no estén a la altura de la amenaza que supone un ‘ejército de narcos’ armados y que actúan, como se ha podido ver, con extrema violencia.

En otros países, azotados por el tráfico de droga, se ha recurrido incluso al ejército para paralizar y detener esta sangría que con la desgracia de unos (jóvenes drogadictos) se enriquecen y viven millonarios otros.

Sí….‘señor’ Marlaska, usted y su gobierno son culpables de estas muertes… por su negligencia, su demostrada falta de empatía hacia el Cuerpo de la Guardia Civil, poniendo en peligro día a día la vida de estos -hombres y mujeres- profesionales cuya valía, sacrificio y abnegación se remontan ya a 180 años desde su fundación, ganándose a pulso el apoyo, cariño y admiración del pueblo español, excepto de ustedes y de los delincuentes, narco traficantes y ‘simpatizantes’ por el dinero fácil que obtienen, valiéndose de la permisividad de usted y su gobierno que algún día tendrá que explicar que tiene que ver todo esto con su ‘dependencia’ marroquí.

Es triste, muy triste comprobar cómo año tras año las reivindicaciones de estos profesionales caen en saco roto al No concederles ni la completa equiparación en sueldos con las Policías Autonómicas (Mossos, Ertzainas y la mayoría de las Policias locales o municipales) cuyos emolumentos son superiores a los de un guardia civil. No dotarles con los medios adecuados para hacer frente, en cada especialidad, a la evolución de los métodos empleados por los delincuentes y sobre todo no proporcionarles un armamento adecuado y las órdenes claras y precisas para su utilización en casos de ataque directo con peligro de sus vidas.

Por qué los miembros de las FCSE tienen órdenes de no usar el armamento reglamentario y si lo usan en caso de extrema necesidad tendrán que dar explicaciones y someterse a una investigación denigrante y tediosa.

No le quepa la menor duda que la relajación de las leyes, la permisividad en la inmigración ilegal que se ha disparado en lo que va de año, la ‘vista gorda’ ante el descarado trasiego de las narcolanchas por el estrecho, Cádiz, Huelva el Guadalquivir, etc., en connivencia con las mafias marroquíes, van a provocar más de una desgracia y posibles problemas aún más graves de orden público.

Finalizo este artículo uniéndome al dolor de esas dos familias, aplaudiendo la valentía y coraje de la viuda que se negó en repetidas ocasiones a que Marlaska impusiese la condecoración póstuma en el féretro de su marido y pidiendo a voz en grito la DIMISIÓN de este Ministro del Interior que, seguro pasará a la historia como el que más daño ha hecho a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE)

D.E.P.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado