Pedro Manuel Hernández López: "A quién Dios no le dota de rectitud de conciencia...el diablo le da generosas tragadera"

Más de una semana ya de la terrible y evitable tragedia que culminó en un vengativo, vil y frio asesinato de dos guardias civiles ocurrido en el Puerto de Barbate al ser arrollados varias veces por una semirrígida y rauda «goma» ( narcolancha de 14 metros de eslora y dotada con 4 potentes motores fueraborda de 300 CV) conducida por un narco, en un inexplicable e injustificado régimen de libertad y pendiente de juicio, a pesar de los muchos y graves antecedentes penales que acumula en su haber.

Este 9 de febrero del 2024 debe pasar a la HISTORIA de España, sí o sí –no por la glamurosa e izquierdosa ceremonia de los «Premios Goya»–sino por el cruel e intencionado asesinato a «sangre fría» de los guardias civiles.

Una semana después, todavía las «aguas del Estrecho siguen muy revueltas» y, de momento, no hay ninguna «ganancia de pescadores». El ministro de Interior, Marlaska, sigue a día de hoy — y a pesar de las múltiples peticiones– sin dimitir ni ser cesado por el «glamuroso, icónico y querido presidente» Pedro Sánchez, a tenor de lo escuchado por boca de la lenguaraz y zafia influencer y reportera de la alfombra rosa de la Gala de los Goya-24, Inés Hernánd, quien al ver llegar a Sánchez –enfundado en un elegante traje negro y pajarita al uso– le gritó a pleno pulmón casi orgásmicamente y presa de una intensa e incontenible euforia lo que Penélope Cruz, nuestra «Pen» de toda la vida, le gritó al otro Pedro, al calzadeño Almodóvar– cuando recogía el Óscar a la mejor pelicula extranjera de habla no inglesa– aquello de: ¡Pedroooo, te queremoooos!. ¡Eres nuestro iconoooo!

Parece ser –a la vista de lo ocurrido– que nuestro querido e idolatrado presidente ha preferido los destellos de los multiples flashes de la prensa mediática, los aplausos, el besamanos, la aclamación popular y el cortejo –/de todos esos paniaguados «pijos– progres» e interesados libertarios, asistentes todos a la Gala, al lastimero clamor popular al profundo y sentido llanto y a la indignación de los habitantes de Barbate por el asesinato de sus guardias civiles en acto de servicio.

Tanto ha sido así, que no tuvo apenas tiempo– de ir a Barbate a manifestarles en persona, sus condolencias y pésame a las familias y resto de compañeros de los agentes asesinados– pese a tener a su disposición su medio oficial de transporte preferido el «Super Puma» y el «Falcon», usados para desplazarse el sabado a la noble y vieja ciudad castellana de Valladolid. Seguramente, como el recibimiento que le esperaba en el Puerto de Barbate no se iba a parecer en nada al recibido en la fatua Gala, optó por remitir fríamente un vergonzoso y humillante «tuit» a las familias y mandos de la Comandancia de Guardia Civil de Cadiz.

Los dos guardias civiles que la noche del viernes, 9 de febrero de 2024, fueron asesinados cuando en compañía de cuatro compañeros más iban en una zódiac de apenas 5 metros –porque las 5 patrulleras de Cádiz, de Algeciras y de Almeria llevaban averiadas y fuera de servicio ya demasiado tiempo– habian recibido la orden de acudir al puerto de Barbate a detener a varias narcolanchas y a su tripulación que, tras haber «alijado» los fardos de hachís desde las costas de Marruecos al Campo de Gibraltar se habían guarecido allí, debido al mal estado de la mar.

Y mientras ocurría todo esto, Sánchez, el «presi icono», de «fiestorro» y bien protegido por las fuerzas de seguridad que –sin la menor duda– hubieran hecho falta para salvar la vida de los guardias civiles. Pero eso a Sánchez se la trae al pairo. Y no fue ni al funeral. Y eso que viaja en Falcon y no en una zodiac neumática de escasos cinco metros como los guardias civiles asesinados.

En España, todo lo que está mal y no funciona –que es mucho y cada día mas– cabe en la escalofriante secuencia del Puerto de Barbate, como si se tratase de una auténtica distopía:

(…) «La delincuencia está empoderada hasta el punto de desafiar y abatir a las fuerzas del orden público». ¡Y con qué saña!.»Una superioridad material de los criminales sobre aquellos que tienen como principal fin encomendado la protección de todos –sin que nadie y ni siquiera el propio Gobierno les garantice la suya propia»–. «La ovacionada, eufórica y jaleada celebración del crimen, por parte de una sociedad moralmente destruida, para quienes la única opción vital de los imbéciles es la honradez».

«La cobardía y desidia de un ministro que se niega en rotundo a asumir su responsabilidad y a explicar la desintegración imprevista y súbita del OCON-Sur, la única unidad de élite que le estaba ganando eficazmente la guerra al narco». «La indignación sin respuesta de la valiente fiscal antidroga de Cádiz–Ana Villagómez– y las lágrimas impotentes de los compañeros de David Pérez y Miguel Ángel González».

«La opresiva omertá que obliga a los vecinos a elegir entre confundirse con el paisaje del Campo de Gibraltar –donde el estado de derecho brilla por su ausencia– o bien significarse heroicamente en un lugar muy controlado por la mafia del narcotráfico y sus omnímodos chivatos».

Como al principio esbocé, la potente narcolancha — que tras, embestir a la pequeña y frágil zodiac de los guardias civiles, los asesinó al abordarles y pasarles por encima– estaba pilotada por el «linense» Javier M.P, de 46 años y apodado Kiko «El Cabra», experto conductor de narcolanchas, desde hacía más de 15 años y, con múltiples antecedentes penales por tráfico de drogas, atentados a agentes de la autoridad, lesiones, delitos de contrabando y contra el patrimonio, etc…, entre otros y, todos, pendientes de juicio.

¿Cómo se come que un sujeto –con tantos y tan graves antecedentes penales– esté en libertad, siga pilotando las narcolanchas impunemente campando a sus anchas mientras alija fardos de hachís desde las vecinas costas marroquíes a las del Estrecho y obteniendo de 35 mil a 40 mil euros limpios por cada viaje? ¿Me lo puede explicar alguien, por favor?

Si este «grave» incidente es a la vez triste, lamentablemente ignominioso y políticamente injustificable, lo quea es mucho peor, más punible e inexplicable desde el punto de vista político, jurídico, ético, humano y moral es– que este doble asesinato haya ocurrido por la desidia, cobardía, negligencia, apatía e irresponsabilidad del ministro del Interior– como cabeza y último responsable de que no se les dote y no se les equipe de todo el material adecuado, necesario y suficiente para llevar a cabo todas las misiones asignadas a las unidades de vigilancia de Costas y Fronteras de la Guardia Civil, ya que son la primera línea de actuación, de defensa y choque frente al tráfico de drogas y mercancías ilícitas, frente al contrabando y a las redes internacionales de tráfico de personas y de sustancias ilegales.

Mención muy especial y de SUSPENSO «cum laude» para el «icónico y glamouroso» presidente Sánchez como «corresponsable» máximo y absoluto, por no haberlo «cesado» ya fulminantemente y por su amoral actitud frente a los asesinados y sus familias.

Por tanto…

De no haber ocurrido esto asi, hoy, desgraciadamente, sus familias no hubieran necesitado esos minutos de silencio y días de luto que se han decretado en su honor y en su memoria –como postrero y merecido homenaje póstumo– por el alcalde de Barbate ni de los pésames y condolencias que les están llegando desde la Casa Real ni el frío e impersonal «tuit» del megalómano, felón y aranero presidente Sánchez ni de la comisaria Europea de Interior, Ylva Johansson, ni tampoco de la presidenta del Congreso de los Diputados ni de nadie y, mucho menos del «ministrisimo» de Interior, el excelentísimo señor don Fernando «Marlaska» a secas –sin «Grande» –pues hace ya mucho que perdió aquella «grandeza» moral y «jurídica» que tanto le costó conseguir en su lucha contra los asesinos de ETA, esos mismos a los que, ahora, tiene como socios necesarios y privilegiados del Gobierno, les aplaude y les apoya cuando intervienen en el Congreso de los Diputados…

Tampoco hubieran necesitado que la Dirección Gral. de la Guardia Civil les haya concedido, a título póstumo, la «Cruz de Oro de la Orden del Mérito» ni que Mª José García Pelayo –presidenta de la FEMP invitara a todos los Ayuntamientos de España a guardar un minuto de silencio , como muestra de apoyo y solidaridad con ellos y con sus familias en reconocimiento a su gran labor en defensa de la paz, la libertad, la justicia y el bienestar de los españoles…

Ambos se olvidan porque «el movimiento se demuestra andando» –frase atribuida al filósofo de Sinope(Turquía) Diógenes el «Cínico»– y que nos enseña que en cualquier situación de la vida, hay que pasar de las palabras a los hechos y, cada uno, según su nivel de responsabilidad, debe cumplir con sus obligaciones sin hacer franca dejación de funciones. ¡Tomen buena nota de ello, presidente Sánchez y ministro Marlaska! y, ya saben –a partir de este lamentable, luctuoso y grave incidente– ¡muchos más «amores» en forma de responsables y buenas acciones y, sobretodo, muchas menos «buenas razones» que a nada conducen! Y, si encima, esta actividad o pasividad conlleva muertes por asesinato , como en el caso de Barbate… ¡Ya, ni les cuento !

A la vista de la gravedad de los hechos ocurridos y dadas sus especiales características, es preciso clamar a los cuatro vientos que los guardias civiles asesinados fueron enviados, con total «impunidad» al matadero como mansos «corderos» y, volver a repetir machaconamente que lo ocurrido en Barbate, pone –una vez más de manifiesto– la escasez y la precariedad de medios y de materiales con los que los agentes del Instituto Armado cuentan para luchar contra las mafias en estas especiales y peligrosas costas del Estrecho.

No es de extrañar que las principales asociaciones civiles y de la Guardia Civil y toda la sociedad le exijamos ya el «cese» fulminante o la «dimisión» inmediata del titular de Interior por lo ocurrido la triste noche del viernes y por el brusco y sin previo aviso desmantelamiento y disolución del necesario y eficaz OCON-Sur (Organismo de Coordinación en la lucha contra el Narcotráfico de la costa Sur)– creado en el 2018, con 130 agentes de servicio las 24 horas del día, los 365 dias del año y con la misión prioritaria de combatir–no solo el tráfico de de hachís, de cocaína y de marihuana– sino otras muchas actividades delictivas, como el blanqueo de dinero, el crimen organizado y la corrupción.

Ante este impensable y absurdo dislate, hay que preguntarle a Marlaska ¿qué le motivó, quién le aconsejó o quién le ordenó desmantelar totalmente el OCON-Sur en el 2022 ? ¿A caso su relación coste/beneficio no le parecía políticamente rentable? ¿ Qué nos dice de los más de 120 millones que Sánchez ha dado a Marruecos, «a fondo perdido» solo en gestión de fronteras ? ¿Y de la entrega a Marruecos de 130 vehículos,»todoterreno», con rejilla por seis millones de euros a través de un contrato que se adjudicó «Toyota du Maroc», al precio de 37.000 euros cada vehiculo? ¿Y de que Moncloa presume de darle otros 250 millones a Marruecos para su «mayor desaladora» en plena sequía en España? ¿No le parece cinico y vergonzosa que para todo esto haya dinero– que sale de nuestros bolsillos– y que se tenga que desmantelar el OCON-Sur por falta de recursos y de financiación?

Si no recuerdo mal, su presidente –el megalómano Sánchez– le ha dado, al menos, 120 millones de euros más, a fondo perdido, a Marruecos solo en gestión de fronteras. ¿De esos 26 mil seiscientos millones de euros que el Gobierno destina, cada año, en subvenciones muy poco transparentes a ONG’s de muy dudosa catadura, no se podía destinar una parte de ellas a mantener el OCON-Sur, a sus 130 agentes especiales y para adquirir el material necesario para mantener libre la costa del Estrecho de la servidumbre de los narcos?

¿Sabía ministro, Marlaska, que todos los agentes del OCON- Sur estaban destinados en «comisión de servicio», que no percibían ningún salario extra en forma de complemento y que, su única recompensa recibida eran las dietas de manutención y de alojamiento, a razón de algo menos de 80 euros al día?.

¿Cómo es posible que los narcos se rían y humillen asi al Estado Español campando a sus anchas por nuestras costas con unas narcolanchas que están prohibidas desde el 2018 por el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre y publicado en el «BOE» núm. 260, de 27 de octubre de 2018?

Pero ¿qué se puede esperar de un presidente de Gobierno que se muestra insensible ante la noticia del asesinato de dos guardias civiles y , como el que oye llover, hace caso omiso, se marcha impúdicamente a la Gala de los Goyas, y teniendo todo el tiempo del mundo no llama a las familias y a los compañeros de los asesinados y ni siquiera asiste a su funeral?

No es de extrañar. Dios no le ha dotado de conciencia y por eso el diablo le ha dotado de unas inconmensurables tragaderas. En «eso» vuelve a coincidir con su servil súbdito y faldero ministro Marlaska, «a secas».

Agustín Leal, portavoz de «JUCIL» sospecha y apunta que el desmantelamiento del OCON-Sur en el 2022 por Marlaska, tiene que «ver» y «mucho» con la estrecha y distópica relación entre los Gobiernos de España y Marruecos y, además está muy incardinado al caso «Pegasus» y, no, como quieren que creamos a una presunta e intencionada seudo corruptela de algún o algunos miembros de la cadena de mandos.

Desde su creación oficial, el narcotráfico de hachís y cocaína –desde Marruecos a las costas del Estrecho, que campaba a sus anchas y había alcanzado límites insospechados– se había reducido a unos niveles muy considerables y desconocidos en todo el Campo de Gibraltar, como así lo demuestra el exitoso balance de resultados de las operaciones del OCON-Sur, durante los escasos 4 años en que actuó. Este se puede resumir en: más de 12.000 narcos detenidos, 35 toneladas de cocaína y 2 millones de kilos de hachís aprehendidos ,1.137 narcolanchas y más de 2.000 vehiculos de alta gama decomisados, 2 millones y medio de cajetillas de tabaco de contrabando y más de 1millón de litros de gasoil confiscados.

Ningún ministro, de ningún país europeo ni del mundo ccidental –que se precie de coherente, de eficaz y de sensato– desarbola una unidad de élite y de un alto porcentaje de éxitos obtenidos. Se sabe y se comenta que en el vecino reino alaui no ocurre ni se dice ni se hace NADA sin el «plácet» oficial del gobierno y que el hachis que llega a las costas del Campo de Gibraltar– a bordo de las super lanchas– todo procede de las más de 55 mil hectáreas sitas al norte de Marruecos, en las montañas del Rif. Por eso… ¿de quién… de quién «depende» el narcotráfico del Campo de Gibraltar? ¿Al quién beneficia? ¡Pues, eso…!

Desde que el propio Marlaska desarticuló el OCON-Sur, el narcotráfico ha vuelto a campar a sus anchas y se ha disparado a cifras astronómicas, el principio de autoridad ha desaparecido y, en el campo de Gibraltar, el «estado de derecho» brilla por su ausencia. Por todo esto y mucho más no puede seguir estando ni un minuto más al frente del ministerio del Interior en su despacho de Castellana 5.

Si no dimite –y no creo que lo haga, pues en el gobierno Sanchista eso está totalmente prohibido y solo dimite el apuntador– Sánchez debe escuchar las peticiones que le están llegando desde todos los estamentos civiles, politicos e incluso de algunos de sus amigos y socios de gobierno y, haber firmado ya su cese desde el minuto uno.

De seguir haciendo oídos sordos a ese clamor –de casi el 73% de los españoles que se lo están reclamando– se convierte automáticamente en el principal responsable, moral y político, de todos los deshonores, vilezas y miserias que las «tragaderas» de Marlaska han acumulado desde que llegó a ministro.

De ahí el título del artículo. Los dos personajes «a los que Dios no les ha dotado de rectitud de conciencia» son los mismos «a los que el diablo les ha dado unas inconmensurables y elásticas tragaderas», es decir, al presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez- Castejón y a su ministro del Interior don Fernando Marlaska, «a secas», para seguir haciendo TODO» lo que están haciendo y mucho más…Y como bien saben…¡aquí paz y luego gloria!

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.