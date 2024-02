Victor Entrialgo: «El Jodierno de España»

Agricultores, transportistas, jueces, médicos, sanitarios, maestros, víctimas del terrorismo, del covid, del narcotráfico, todos alzados frente al gobierno y todo manga por hombro. Si todo el mundo protesta ¿Para quien gobierna este gobierno?

Aparte de covachuelistas, subvencionaos, golpistas, terroristas, violadores, menas y cupletistas, y siendo campeones de un paro que, si no estuviera comprado, en cualquier lugar del mundo haría estallar las calles.

Para evitar que eso suceda el capo de tutti capi, atemorizado por perder el control, ordena cargar violentamente lo mismo contra manifestantes en Ferraz que contra agricultores en las carreteras o apalea usando a Marlaska periodistas y, cuando mueren guardias civiles se va de fiesta a los Goyas y dice eso de «toda nuestra solidaridad» o manda decir a «su siamés pegasus», eso otro de «no vamos a consentir un asesinato más», que es todo lo que tienen el cuajo de decir, porque bemoles no tienen y música no saben, mientras no hacen nada.

Marlaska se aferra al cargo y al teléfono de Sanchez y sabe mucho de Marruecos, porque España tiene medios suficientes para detener el tráfico del Estrecho, pero en lugar de reforzarlos los desmantelan. O sea que si sucede, es porque alguien quiere que suceda. Y ésto convendría que el pueblo se lo hiciera mirar hasta el final.

Toda esta falta de autoridad rampante es evidente en todos los órdenes de la sociedad, desde la escuela hasta los juzgados, y a lo largo de toda nuestra geografía, desde Cataluña hasta Algeciras, del Pais Vasco a Galicia, y con ella el crecimiento exponencial del crimen organizado. Y ésto, que resulta no importante sino fundamental para lo que sucede y para lo que está por venir, lo ha traído Sanchez y su jodierno.

Un jodierno que está destruyendo el país de modo tal, que para reconstruirlo quizás tengamos que hacer la revolución histórica pendiente que en España no ha habido nunca y cuya ausencia explica quizás muchas cosas.

Por ejemplo, que haya tantísimo covachuelista a la sombra de los poderes y de los partidos o en manos de «sus dirigencias» y que el lema de la mayor parte, sea «que me quede como estoy».

O que, en lugar de aspirar a ser libres e iguales, comunicarnos y sacar partido de la lengua común, patrimonio incalculable, hayan puesto traductores en el Congreso y «en los terruños», y en lugar de premiar al que aprende español se premie precisamente a los que no saben hablarlo correctamente para que se encuentren empoderados en su fabla y así ganen la oposición y la covachuela al servicio del poder. Porco governo.

Victor Entrialgo