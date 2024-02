Juan Pérez de Mungía: «Koldoscopia»

Los zurdos socios de Sánchez saben que el sátrapa lo sabía. Es el modus operandi del socialismo de cabaret. Zorras, drogas, chaperos y marisco, los cuatro elementos clave de la prostitución política del PSOE. Chapotean sexo y corrupción. No inventamos nada.

Tito Berni frecuentaba el restaurante el Barril de las Cortes; en la carta de sala destaca su apartado de mariscos frescos del día, con ostras de la Ría de Arosa, a cinco euros la unidad, o la ración de gamba blanca de Huelva cocida o parrilla a 39,50 euros. Aquí se pactaban las mordidas y posteriormente elegian a la carta las meretrices, para, en esta ocasión, una vez mas, morder marisco humano. Patxi Lopez, el hombre que sabía demasiado, el hombre que nunca estuvo allí.

El marisco es marca de la casa. Es una tradicción. Cándido Méndez, para participar en las «Jornadas sobre diálogo social 2008-2011», organizadas en la sede granadina, organizaba el encuentro. A las diez de la mañana, Méndez y el entonces máximo responsable de UGT en Andalucía, Manuel Pastrana, ofrecieron una rueda de prensa. Los 72 participantes almorzaron en el restaurante «El Puerto. Pescados y Mariscos», y la factura se cargó a la Junta. Todo militante sindicosocialista tiene fotos de mariscadas en sus móviles y las reenvían por guasa. Obviamente ni hacen fotos de la coca, ni de las chicas, ni de otros sujetos menos presentables.

La kultura del aizkolari Koldo, un condenado por delito de lesiones, consistía en guardar meretrices, habilitar la entrada a Rosalex, el local íntimo, a los socioslistos y guardar silencio. De guardián de meretrices, a guardaespaldas y palmero de Abalos, a su segundo, a emprendedor sociolisto. Los favores se pagan. La segunda pata está en la marisqueria La Chalana donde practicaba las mordidas. La aficción marisquera del socialismo es imperturbable, Meritxell Batet junto a su pareja, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, flamante magistrado del Constitucional, cenando en el restaurante Antonio de Zahara de los Atunes en Cádiz. Dios los cría y ellos se juntan. Quién habló de la dignidad del cargo con Magdalena Alvarez y Carmen Calvo. ¡A la mierda la promoción por mérito y capacidad! Tal vez el Tribunal Supremo quede obligado a revisar por ley cada una de las trapecerías del ínclito presidente delincuente, grita la calle.

Es un asunto de vida o muerte, el PSOE criticó a la Xunta por no buscar soluciones ante la caída de la producción marisquera en la ría de Arousa. No falla. El PSOE cargó al ayuntamiento de Alfafar mariscadas en los días de un congreso del partido. Apoyo a la producción. No se cortan. Los socialistas celebraron en el restaurante La Ancha en la calle Zorrilla, todo un símbolo evocador, a la trasera del Congreso, la investidura de Sánchez, con gambas rojas, navajas plancha y otros animales de compañía.

El PSPV también tiene lugares fetiche como el Restaurante Félix, conocido por su delicioso marisco. Vayas donde vayas en sus coordenadas espacio-temporales el marisco es el mantra socialista. Ya en 2016 Bono y Zapatero hablaron en la marisquería ‘Sánchez’ sobre la caída de Sánchez y sobre como resucitarle. José Bono sabe mucho desde la República Dominicana.

Podríamos inventariar todas las marisquerías de España y descubrir al menos un 34% de socioslistos entre su clientela. Respecto de las zorrillas debería estudiarse caso por caso, empezando por los loclaes de alterne del suegro de Sánchez y su hija que fue la contable de los mismos, y así lo declaraba el jefe de seguridad de los prostíbulos del suegro de Sánchez: «Vi a Begoña 40 veces porque llevaba las cuentas y sabía que había dinero negro». Una actividad muy administrativa. Mercaderes de all you can wish.

El imperio sexual, le daba a todos los palos, la «Sauna Princesa» en la calle Mártires de Alcalá en Madrid, la sauna «Mayka», en la calle Capitán Haya, la «Sauna Azul» en la calle Arenal, pero la expansión gay y de locales de alterne, de Sabiano junto con sus hermanos incluía locales en Toledo, Quintanar, Cuenca, Lugo… y otros innumerables lugares en propiedad, concertados, de titularidad amañada.

El sexo, las mordidas y los mariscos abren las puertas del trasero y del delantero. En los locales se graba todo, todo con cámaras y micrófonos ocultos. Que se lo pregunten al inocente hijo de Conde Pumpido que las tenía instaladas en su propia casa, porque es marca de la casa socialista. Ahora bien, que los socialistas son corruptos, no cabe la menor duda. Otra cosa es que se administre la información en los periódicos subvencionados. Desde luego no se puede generalizar, hablo de socioslistos, de los zurdos del gobierno, no de sus votantes que viven en la inopia, un lugar cercano a Babia, la provincia del León Zapatero, el gran mercader de Maduro.

La pregunta que se hacen los españoles es si ese «Caiga quien caiga» de Sánchez terminará con él mismo dentro de las redes clientelares que ha tejido con sus sicarios. ¿Que sabe Marruecos que no sepamos los ciudadanos?. Lo que resulta incomprensible es que digan que nadie sabía nada. Para empezar, ni siquiera ha sido Abalos expulsado cautelarmente del partido. Sánche trata de desgañitarse en la farsa, porque su tarea es proteger sus intereses contra la razón, no ya contra la verdad. Manejando los hilos de la justicia, de la guardia civil, del CNI, de todo el Estado, del cual se han apropiado para su exclusivo uso y disfrute, nadie logra entender que no sepan nada y, entonces, ¿que saben?. Ábalos es el cabecilla que obedecía instrucciones, que guardaba los avales del Congreso en el que salió elegido Sánchez. Ábalos no puede dimitir porque si lo hace y la justicia le retuerce sus mentiras, como en el caso de las maletas de la venezolana Delsy, entonces puede cantar «Zorra». A la Nebulossa zurda se le ve los traseros. Cuando la justicia realice la koldoscopia descubrirán el cáncer de este país. ¿O lo enterrará el Constitucional en amparo?.