Manuel del Rosal: «Pedro Sánchez: gregario y subalterno del independentismo.»

“En los pueblos sin ideales, los espíritus subalternos medran con torpes intrigas de antecámara. En la bajamar sube la rahez y se acorchan los traficantes” José Ingenieros, médico, filósofo y sociólogo ítalo – argentino

Definición de subalterno según la RAE: 1. Inferior (que está debajo de alguien) 2. Dicho de una persona inferior. 3. Empleado de categoría inferior.

En términos taurinos son las personas de la cuadrilla del torero que ayudan a este en cualquier cosa que el maestro necesite. Le aconsejan, colocan, corren, cambian de sitio al toro…todo con el propósito de que el maestro triunfe.

Definición de gregario según la RAE: En su tercera acepción: Dicho de una persona que, junto con otras, sigue ciegamente las ideas o iniciativas ajenas.

En términos del ciclismo gregario es el corredor cuya función es asistir a quien encabeza el equipo: el gregario le protege del viento, le suministra bebidas y alimentos, le da su bicicleta caso de avería en la de su jefe de equipo, le ayuda en las escapadas etc.

La deriva de Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno ha sido un trapicheo constante con quienes, con sus votos, le han sostenido en el poder. Esa deriva ha desembocado en los últimos años en una entrega total hasta el punto de que ya no trapichea con ellos, los obedece. Podríamos decir que Pedro ha devenido de socio de los independentistas a subalterno y gregario de Pontón en Galicia, Puigdemont y Aragonés en Cataluña, Otegui y Urkullu en el País Vasco. Les lleva el agua, les protege del viento, les obedece, les coloca las cartas al interés de ellos, les ayuda a conseguir sus propósitos y, si fuera necesario para apagar su sed insaciable de poder, les dejaría el Falcon al igual que el gregario deja su bicicleta a su jefe de equipo.

La actuación de Sánchez en la campaña electoral en Galicia ha sido una demostración – por supuesto subliminal – de apoyo a la candidata del BNG. Muy poca gente lo ha percibido ya que lo subliminal, por su brevedad y por estar por debajo del umbral de la consciencia, cuesta percibirlo. Estaba al lado de Besteiro solo físicamente, en sus intenciones estaba al lado de Pontón, porque Sánchez – a ver si de una puñetera vez lo entienden los ciudadanos – no busca en el PSOE los mecanismos lícitos para mantenerse en el poder, los busca -en muchas ocasiones ilícitos – en los independentistas porque el modelo de España que quiere Sánchez es un modelo que no está dentro de la Constitución. Sánchez, solo se sirve del PSOE, pero está muy alejado de un socialismo democrático y constitucionalista, Sánchez quiere cambiar a España de forma que el cambio le pueda garantizar su permanencia en el poder aún a costa de que el poder de facto lo ejerzan los que le apoyan; a él no le importa gobernar de postureo a España, aunque gobierne una España desmantelada. Y es por eso que, en su apuesta – diseñada hace tiempo – no le sonroja en absoluto ser el gregario, el subalterno al servicio de los que, al igual que él, sueñan con fraccionar España.

Termino con unos cuantos sinónimos de gregario y subalterno.

Gregario: dócil, vulgar, servil. Subalterno: subordinado, inferior, criado.

MAROGA

si fuera necesario les dejaría el Falcon tal como el gregario le deja su bicicleta a su jefe de equipo.