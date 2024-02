Pablo D. Escolar: «El altanero perdedor»

Tras las elecciones regionales de Galicia, hemos podido constatar que el egocéntrico totalitario Presidente del Gobierno que sufrimos, no para de perder resultados electorales habidos y por haber. Su ineptitud es manifiesta y no hablemos de su malicia. Desde que le despidieron de la Secretaría Nacional del PSOE, solamente ha logrado, por su insistencia, que le volvieran a admitir como secretario general de su partido. Lo demás lo ha perdido todo y con pésimos resultados, consiguiendo el poder una y otra vez, tras el fracaso de los votos, con pactos indeseables, según su propia opinión, con los políticos menos recomendables y más peligrosos de todo el Reino.

Es bochornoso que un personaje así gobierne un País como España, vendiéndose a los delincuentes y dictando las leyes según se las piden estos delincuentes, los antisistemas, los independentistas, los terroristas, los fugitivos de la justicia, los violentos, etc. Fray Mentiras se ha propuesto acabar con el PSOE, cosa que ya ha logrado y ahora quiere acabar con España, solamente por ocupar La Moncloa un poco de tiempo más. El despotismo desmedido es de auténtica vergüenza para todos los españoles que, un día sí y otro también, les estamos pidiendo que se marche y no nos humille más.

¿Cómo no se le cae la cara de vergüenza a este señor, que no sabe hacer otra cosa que perder, perder y perder? ¿Cómo no se le cae la cara de vergüenza de hacernos tanto daño a los españoles y a nuestra democracia?

Pablo D. Escolar