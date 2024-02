Manuel del Rosal: " ¿Con que nuevo eufemismo querrá tapar Sánchez el pútrido olor de la letrina del caso Koldo? "

“Recuperar de nuevo el nombre de las cosas, llamarle pan al pan, vino llamarle al vino, al sobaco…sobaco, miserable al destino. Y al que mata llamarle, de una vez asesino” Joaquín Sabina

“Dicen esas cosas en nombre de la corrección política. Yo soy políticamente incorrecto y la corrupción política no es más que la mordaza que antiguamente se llamaba censura o inquisición. Además yo hablo con palabras de escritor, no con eufemismos de personas que solo quieren votos” Fernando Sánchez Dragó

El eufemismo es utilizado fundamentalmente en la política y en los medios de comunicación. Y eso es así porque el eufemismo es una de las formas en las que el lenguaje se utiliza como medio de manipulación para distorsionar la realidad. Ejemplo: “ajuste de plantilla” por despidos.

“Se non é vero é ben trovato” dicen los italianos. España es un país de eufemismos en general y en particular entre los políticos y los medios de comunicación. No puede ser de otra forma cuando su presidente llama a la mentira “cambiar de criterio” y a la amnistía “Concordia y convivencia”. Ese presidente que es un eufemismo en sí mismo ¿Qué eufemismo acuñará para justificar su total falta de empatía hacia los guardias civiles asesinados y sus familias? ¿Y para escapar de la trama muñida entre Ábalos y compañía que le salpica como al que se mete hasta las trancas en un barrizal, en una letrina de corrupción? Caiga quien caiga ha dicho ¿y si el que tiene que caer es él, también se aplicará esa sentencia que suena a falsa? Aunque, a veces me surge la duda de que lo de Sánchez sea en realidad cobardía que solapa con eufemismos “ad hoc”. O puede que vayan del brazo el eufemismo y la cobardía.

Eufemismos en España existen a camionadas. Esto es así porque a nosotros nos gusta la fachenda y la fatuidad, porque para nosotros lo “ben trovato” es más reible que el “non e vero”. No nos importa en general que el contenido esté podrido con tal de que el continente sea agradable. A la mayoría de las personas en la senectud les gusta más el eufemismo “tercera edad” o “edad de oro” que la palabra vejez. Pero donde más eufemismos encontramos con el agravante de buscar la manipulación como medio para distorsionar la verdad y la realidad, es en la política y en los medios de comunicación: Déficit hídrico por sequía, inseguridad alimentaria y energética por pobreza, conflicto armado por guerra, Actualización de precios por subida de precios, conflicto laboral por huelga, desaceleración económica por crisis, desviar fondos por desfalco, economía de mercado por capitalismo, economía sumergida por explotación laboral, faltar a la verdad por mentir, persona en riesgo de exclusión social por pobre, flexibilizar el mercado laboral por abaratar los despidos, gravamen adicional por subida del IVA, persona de movilidad reducida por inválido, residuos sólidos urbanos por basura, servicio de inteligencia por espionaje, sobrepeso por gordo, sustancia prohibida por droga, tráfico de influencias por soborno. Así hasta la náusea.

También en la ley existen eufemismos: apropiación indebida por robo, cese temporal de convivencia por separación, consumar el matrimonio por acto sexual, contabilidad indebida o desviar fondos por desfalco, centro penitenciario por cárcel, interrupción voluntaria del embarazo por abortar, procedimiento de ejecución hipotecaria por desahucio.

No se escapa la guerra a la contaminación de los eufemismos: ataque preventivo por acción armada y a traición, daños colaterales por víctimas civiles inocentes, pronunciamiento militar por golpe de estado, teatro de operaciones por campo de batalla, limpieza étnica por genocidio.

Entre la gente del común los eufemismos también aparecen: trabajadora sexual por prostituta, apretarse el cinturón por no disponer de dinero, bar de alterne por prostíbulo, colocarse por drogarse, disfunción eréctil por impotencia, servicio de acompañamiento por prostitución de lujo.

Los eufemismos están de moda desde que la epidemia de lo políticamente correcto invadió la sociedad occidental. Los pueblos prefieren el eufemismo a la palabra precisa y esto es así porque la sociedad occidental, como la definió Enrique Jardiel Poncela es: “Todo un organismo podrido que se conserva gracias al hielo de la hipocresía”

MAROGA