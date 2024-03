Juan Pérez de Mungía: «La inocencia es un principio»

No cabe duda que Begoña Gómez, por sus cualidades intrísecas, tiene habilidad en obtener el respaldo de muchas personas para sus negocios. Al igual que muchos millonarios que no tienen estudios ha logrado desarrollar diferentes negocios y dirigir una cátedra de la complutense gracias a tener unos estudios de marketing que en román paladino se traduce como “mercadeo”.

Begoña Gómez fue la directora del Africa Center del Instituto de Empresa desde agosto de 2018 hasta febrero del año 2022. Cuatro años en los que estableció contacto con Miriem Bensalah Chaqroun considerada la mujer más poderosa de Marruecos. Su padre, Abdelkader Bensalah, fue uno de los firmantes del Manifiesto de Independencia de 1944 y su hija-heredera de una posición privilegiada en este país, habiendo sido presidenta de Eutelsat, del grupo Renault, Aguas Minerales Oulmes y miembro del Banco de Marruecos entre otros muchos cargos. Ha participado en la cumbre del G20 en Hamburgo de 2017 invitada por el presidente del Banco Mundial, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 en Marrakech, con inversiones en cereales en Canarias (es más práctico invertir en Canarias que en la zona sur de Marruecos o Mauritania), dueña de Air Arabia Maroc etcétera, por tanto, cuando decimos, poderosa, quizás nos quedamos cortos, pero las amistades son sobre todo relaciones.

Sin duda, Miriem Bensalah es una buena amistad de Begoña, pero no tenemos información, por supuesto, de porque a raíz del escándalo de escuchas telefónicas Pegasus, Begoña Gómez dejó la dirección del Africa Center, pese a que siguió ejerciendo un tiempo antes que su sucesora tomara el mando.

Desde el Africa Center, Gómez mantuvo una alianza con el mayor centro de formación y contactos empresariales de Marruecos, el APD Maroc, su presidente, Saad Kettani, llegó a ser invitado a un evento en el que se encontraban miembros del Gobierno de Marruecos y la directora de Comercio del Gobierno de España, María Paz Ramos. Obviamente el Instituto de Empresa ha obtenido muy buenos contactos para entrar en el tejido empresarial marroquí. Los amigos es necesario conservarlos. Son amigos para siempre.

Otros contactos, como Javier Hidalgo, quizás amigo desde antiguo, se reunió junto con su asesor Víctor de Aldama con Begoña. Ya andaba este operador turístico un poco tocado del ala como se comprobó posteriormente con la venta de Air Europa previo rescate con 615 millones de euros. Lo de Ábalos es solo el Reskoldo del fuego fatuo de las finanzas económicas del gobierno. Las coincidencias son puras coincidencias, pese a que todas las personas son mal pensadas, nadie puede indicar lo contrario.

Durante la XXIII Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo celebrada en San Petersburgo del 9 al 13 de septiembre de 2019, tuvo lugar un encuentro entre Hidalgo, quien participó como ponente, y Gómez, directora del Instituto de Empresa (IE) Africa Center. La presencia de Víctor de Aldama en el evento fue confirmada por la OMT. Tras este encuentro, Hidalgo y Gómez coincidieron en varios actos públicos y, según Globalia, mantuvieron una reunión privada. Fruto de aquellas conversaciones se iniciaron negocios que fracasaron, como por ejemplo, un sistema de reparto de medicamentos al estilo Glovo, que fue declarado ilegal por la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), repoblar la España vaciada con promociones turísticas de lujo y otros que desconocemos, su fin económico, puesto que la crisis de la pandemia acabó con las esperanzas de vida de Globalia.

Discernir que otros empleos o negocios ha emprendido la mujer del presidente resulta complicado. La esfera personal es una burbuja blindada como es natural y, la protección de datos, también protege la inocencia como un principio constitucional, al menos hasta que no se demuestre lo contrario.

No es Begoña culpable de nada, es sencillamente un interlocutor de su marido, una “conseguidora” que mediante las relaciones que se establecen de forma natural, por coincidencias y por suerte, le permiten obtener los contactos que luego se traducen en una vida social como le corresponde a la mujer del presidente. Nada que objetar. No sabemos que sabe el presidente de sí mismo y quizás ni siquiera sabe si lo sabe y no creemos que sea Begoña, como es normal, quien descubra como se dan las ayudas, y como las obtienen otras personas. El dinero de caja es un flujo de caja, solo cuando se concilia puedes averiguar cuanto hay en el debe y el haber, y por tanto, si existe suficiente circulante como para hacer inversiones.