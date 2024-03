José Manuel García Albarrán: «“Yo solo sé que no sé nada” «

Entre el que dijo esta frase y ‘el de la foto’ media un abismo, tanto en el tiempo como en la inteligencia y en la valía del personaje y, por supuesto, en el sentido o significado que su autor le quiso dar. Dicha frase como sabrán seguramente, es atribuida al filósofo griego Sócrates (470-399 a. de C.) considerado como el más sabio de la antigua Grecia, quien quiso poner de manifiesto “nuestra propia limitación advirtiéndonos contra la presunción del conocimiento infundado” ya que, para él mismo era un “error atribuirnos un saber que no tenemos” y consideraba que ‘la negación de nuestra ignorancia’ era perjudicial para el alma y sin embargo otorgaba un gran valor al reconocimiento de ella.

Pero al no encontrar, ni por asomo, una mínima similitud entre la filosofía de Sócrates y la de este individuo que miente sistemática y reiteradamente, me he permitido aplicarle esta frase no por su prudencia, honestidad y modestia, sino por su ‘aparente desconocimiento’ de todos los delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos que salpican a miembros de su Gobierno, a sus socios y a muchos afiliados de su partido que presumen hipócritamente de atesorar “100 años de honradez”.

*¡Transparencia! claman al unísono todos sus ‘aborregados’ ministros, ministras y ‘ministre’, que de todo hay en ‘la viña’ del PS-OE.

*¡Que paguen los corruptos! gritan otros ‘palmeros’, aún estando ellos bajo sospecha.

*¡Este gobierno es incompatible con la corrupción! dice ‘el Jefe’, lo que corroboran los otros y apuntan el ventilador hacia el PP por causas que ya han sido juzgadas e incluso archivadas, creyendo que así desvían la atención de su ‘prevaricación’ y de la ‘malversación’ de fondos públicos sustraídos de nuestros impuestos.

Mientras tanto Sánchez pone ‘cara de póker’ al preguntarle por cualquier ‘desmán’ e incluso posible ‘delito’ cometido por algún miembro de su gobierno, que él mismo nombró, pudiendo atribuírsele por sus impostadas caras, la frase de Sócrates que da título a este artículo: “Yo solo sé que no sé nada”. ¡Mentira!

Volviendo la oración por pasiva me atrevería a decir que es al contrario… que los que no sabemos nada de los entresijos y corruptelas de este gobierno somos los ciudadanos españoles que observamos con indignación y sorpresa cómo ‘explotan’ periódicamente casos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y abren las puertas giratorias que aseguran un futuro de por vida a todos ‘los ex’ del Sanchismo, además de ‘secretos inconfesables’ que si llegásemos a conocer algún día pediríamos a gritos cárcel para aquellos que están implicados.

No se puede presumir de lo que no se tiene, y ustedes miembros del PS (ya saben que la O de Obrero y la E de Español la han perdido durante el Sanchismo) no tienen precisamente por bandera la honestidad, la transparencia, la honradez, la sinceridad y la rectitud en sus actuaciones, lo que está horadando incluso la confianza de sus afiliados y de los verdaderos socialistas que reniegan y critican en público sus actuaciones.

Bastarían unos pocos ejemplos para comprobar cómo ‘se han cargado literalmente’ su eslogan de… “100 años de honradez” que repiten como un mantra, porque el concepto que se entiende como tal, según la RAE es: “Honradez es la vocación por el buen obrar, o sea, por la rectitud, la integridad y especialmente la honestidad”.

Juzguen ustedes mismos si el gobierno del PS-OE actual y sus socios cumplen los cánones de ésta definición. ¿Son honestos?

Mientras esperamos expectantes la tregua dada para un nuevo intento del aprobar la anticonstitucional ley de amnistía en las Cortes y aguantamos día a día los exabruptos de los políticos de ERC y sobre todo de JUNTS, con insultos a los jueces desde dentro y desde fuera de España por el prófugo jefe de los

terroristas del ‘Tsunami Democrátic’, la plataforma independentista catalana que mantuvo en jaque a Cataluña y en particular a Barcelona durante más de una semana con graves disturbios de extrema violencia que sin ninguna duda podrían calificarse como ‘terrorismo callejero’, circunstancia que ahora se quiere obviar para poder amnistiar a sus ideólogos y a los participantes huídos detenidos o encausados.

En éste ‘impasse’ salta a la palestra el escándalo del exministro y diputado del PS-OE José Luis Ábalos- que se ha dado en llamar ‘caso Koldo’, porque este individuo antiguo Aizcolari, portero de ‘puticlub’, guardaespaldas y ‘asesor’ del propio Ábalos, nombrado por Sánchez ministro de Fomento- Transportes, convirtiéndose en su mano derecha, lo que aprovechó para colocar a las tres exmujeres de su amigo y ‘asesor’ Koldo y a la última de ayudante de la secretaría en el Ministerio de Transportes. Imposible olvidar aquella noche- madrugada en el aeropuerto de Madrid-Barajas ‘Adolfo Suarez’ en donde se reunió durante hora y media con la vicepresidenta de Venezuela -Delcy Rodríguez- quien tenía prohibida la entrada en Europa que trajo 40 maletas y sin pasar por ningún control, fueron transportadas a la Embajada en un vehículo del Cuerpo Diplomático. ¡Nunca supimos que contenían y a quién beneficiaron! aunque sospecho que “el pájaro puede cantar”.

Retomando el escándalo que ha provocado la exigencia de Sánchez para que -Ábalos-renuncie a su Acta de diputado y la posterior negativa de este a entregarla pasándose al grupo mixto, haciendo tambalearse los cimientos Sanchistas porque en las investigaciónes de la UCO-Guardia Civil, suenan nombres muy importantes como -Salvador Illa, Francina Armengol, Ángel Victor Torres o Fernando Grande, Marlaska, Óscar Puente, además de Koldo y Ábalos- por la compra de las ‘mascarillas Fake’, más caras y encima defectuosas, que se aprobó en Consejo de Ministros con la anuencia de Sánchez.

También suena con fuerza el nombre de Begoña Gómez -esposa del Presidente- por ‘ciertos asuntos’ no aclarados con Marruecos a través de una fundación privada -África Center- y los cargos tanto en Universidad privada como en la UCM dirigiendo Másters sin tener ni siquiera un grado de licenciatura ni título académico oficial, por no hablar de las reuniones con empresarios -Aldama- y con las Compañías aéreas -Air Europa y su filial Globalia- ¿Que hay detrás?

El escándalo es mayúsculo y de consecuencias impredecibles.

¡Otra prueba más de la Claridad, Honradez y Transparencia de este Gobierno!

Pero la mayor preocupación ahora para este grupo de políticos bajo sospecha e imputados es… ¡Aprobar la amnistía para traer a España con honores al golpista que huyó en el maletero de un coche!

Esto obedece, claro está, a la ‘ley de la supervivencia’.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado