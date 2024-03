Juan Pérez de Mungía: «El VAR Armengol»

Hace bien poco que vimos a Francina sonriente recibiendo como regalo una camiseta roja, por supuesto, con el número 10, de la selección femenina de fútbol. Nuestra más sincera felicitación por este homenaje que se merece. Hubiera sido mas apropiado que llevara el número 2,6, a no ser que 10 se refiera a que es el número de la camada de socialistas conchabados para repartirse el pastel de su inefable sensibilidad por las víctimas del covid.

El VAR es una tecnología que permite repetir, desde distintos ángulos la repetición, un gol en el campo. A Francina Armengol se lo han metido por la escuadra. Predestinata. Quién podía pensar que quienes la protegen contribuyeran a su descrédito e imputación. La misma queja que frecuenta Abalos. Francina es la misma que celebraba en pandemia sus fiestas, esta vez en el Hat Bar, no con la Copa de la Champion, sino con otras de cristal, brindando mientras se empapuzaba de alcohol. Hay que olvidar, y Francina es farmaceútica hereditaria.

Doña Francina, por sobrenombre La Señora, es la misma que protegió el ejercicio de la prostitución en las casas tuteladas del Gobierno de Baleares, una manifestación de feminismo, al introducir en las miserias de la vida a las que debían ser tuteladas, para iniciarlas en el así dicho mas antiguo oficio del mundo. A finales de 2019, salió a la luz una violación en grupo a una menor tutelada en Mallorca, desvelando una red de prostitución y tráfico de drogas que afectaba a jóvenes bajo la custodia del Gobierno balear. Ocurrieron cuando Armengol presidía el Consejo Insular, responsable directo de la tutela de las menores. Hasta la Comisión de la Unión Europea intervino. El proceso se instruye en el Juzgado de Instrucción nº 11 de Palma de Mallorca. Es la óptica daltónica del socialismo, ver el rojo como verde clima, y el azul, amarillo, y donde pone no pasar, se va y se pasa. Hay muchos tipos de daltonismo, el de Francina es del tipo socialista. Socia y lista. Los mismos perros con distintos collares, catorce años de Felipe González, siete de Zapatero, el colega de Maduro y Delsy, los más de 6 años lleva el Perro Sanxe, amigo del golpista.

Otros antecedentes revela el prestigio ético y político de Armengol, hoy soltera y madre, a pesar de que se la relaciona con Joan Nadal como su marido, el ex-jardinero devenido en promotor inmobiliario de lujo, que resultó ser un sagaz financiero a partir de su empresa de servicios de jardinería que pudo embolsarse, hasta su anulación, 400.000 euros por un contrato ilegal y plagado de irregularidades. La Sindicatura de Cuentas concluyó que el contrato «no se hizo de conformidad con el principio de legalidad» e «incumplía la Ley de Contratos del Sector Público». En 2011 se rehizo transformándose en promotor inmobiliario adquiriendo Sa Nostra, la caja de ahorros mallorquina, y solares a un precio ínfimo muy por debajo de su valor de mercado. Mas tarde un antiguo palacio de Palma, tan sospechoso en sus detalles como sus última operaciones fraudulentas. Una buena razón para huir dada la buena estrella de nuestra ínclita Presidente del Congreso, huyendo como Mónica Oltra, salpicada por la conducta que ocultó de un marido pederasta sobre una muchacha entonces bajo “protección”, que todavía sufre como mujer aquellos desgraciados episodios.

Ahora Armengol toca a rebato para que su familia socialista la proteja del acoso mediático por haber permitido el pago de no se cuántos millones por no se cuántos millones de mascarillas. Intentó, sin éxito, proteger a los palmesanos para que no palmaran en la pandemia, pero también buscó la manera de tapar la boca a menorquines, formenterenses o ofussinos, ibicencos y a cualquier otro humano viviente en las islas gimnesienses, por utilizar los gentilicios de esta gentil señora que, afectada por una situación que le supera emocionalmente, casi rompe a llorar en el Congreso ante las hirientes preguntas de la prensa. Llorar exculpa la doctrina feminista. Armengol clama por lo mismo que clama Abalos, quien para garantizar que el gobierno no vetase a la china Huawei, se interpuso para favorecer la compañía que controlaba como vicepresidente la compañera emocional de Jose Luis Albares, el ministro de exteriores que ejerce de «embajador» de Marruecos en España.

Francina se llama en realidad Francisca, francamente franca cuando se defiende de lo ocurrido indicando que le da «asco» que alguien como ella, que es pulcra como el sillón institucional que ocupa en el Congreso, haya permitido que unos potenciales delincuentes, que se sientan en la bancada azul, se lucren. Pobre Francina, siempre tan inocente, tan demasiado inocente para pecar por ignorancia deliberada aprobando la compra de unas mascarillas cuya compra denunció por ilegal al percatarse que las mascarillas eran de mentira y la compra había sido de verdad ¡tres años antes!. Prudentemente, no firmaron el compromiso de gasto, para que no se apercibiera ningún interventor.

Es verdad que el gobierno de Prohens de Baleares ha deshecho la operación, sabiendo que como dice Koldo, la tostada en este caso, siempre cae del lado de la mantequilla, cara al suelo. Ni la tostada se puede rescatar, ni las mascarillas que se encuentran en un almacén pueden devolverse pese a como dice el intermediario eran muy baratas porque la situación de emergencia de la pandemia necesitaba disponer de las mismas cuanto antes, fueran útiles o no, pero eso sí, siempre baratas para justificar las mordidas, que emigran a Portugal y otros paraísos fiscales. Y hoy asoma el hocico hasta Oscar Puente.

Francina que ha salido indemne de todas las tribulaciones de la derecha extrema es una convencida de su cándido proceder. Solo queda revisar el VAR, las copas ingeridas, las potenciales denuncias de las zorras, tan de moda y, ahora, verificar también de forma urgente que la compra de las mascarilla fue legal. Armengol no es consciente de haber metido un gol en propia meta. Día a día se descubre esta patulea de camellos que se traspasan recursos e intermedian en las soluciones de gestión que el expolio mafioso requiere. Todo ha sido manifiestamente empeorable. Desde la chaqueta de pana de González pasando por el clan de la ceja hasta llegar a la mugre actual de La Moncloa donde luce la política de la prostitución, las mordidas, las tramas, la manipulación de la prensa, el sojuzgamiento de la justicia, el control policial de la población que protesta, el vaciamiento de los bolsillos, el hundimiento de las clases trabajadoras. Todo un negocio con el que muchos ministros han buscado su enriquecimiento personal y su satisfacción erótica. Al fin y al cabo es la erótica del poder sobre la que se ha construido la nación socialista, esa especie de Salón Kitty de los burdeles a la carta, con el objetivo de imponer un sucedáneo de la República de Saló del Duce. Falta la traca final de sus orgías políticas donde se descubrirá el engaño y la falsaria etapa que hemos vivido.

Apenas queda tiempo para terminar este artículo y nos avasallan las noticias frescas sobre corruptelas sistemáticas. Se acumulan sin dejar tiempo ni a respirar. No será este columnista quien descubra nada nuevo, será Begoña Gómez ante el estrado quien explique porque Air Europa le costeó un acto en Londres semanas antes del rescate de la compañía con fondos públicos. Sánchez no echó en falta a su mujer en la cama de La Moncloa porque no sabía si estaba en Londres o en Marruecos.