Victor Entrialgo: «Cómo se llega a Ministro. Por si está usted interesado»

Como estamos viendo en directo, hay dos formas de llegar a ministro. Una saber demasiado y la otra, no tener ni puta idea de nada. Ábalos y la Yoli son paradigma de uno y otro medio de ascenso ministerial.

El Estado está hecho de patadas hacia arriba, Doña Rogelia, la Montero, Ábalos, Puente, Marlaska, Armengol, Puigdemont, Coletas y Cuquín, todos han llegado hasta ahí tras una patada hacia arriba.

La Montero, desde su cargo de Consejera de Hacienda cuando los ERES. La Yoli, para rematar a Podemos. Ábalos, el hombre que sabía demasiado. Marlaska otro tanto. La Ribera por renovable. Bolaños de mamporrero. Albares de bwana. Armengol del covachuelismo político periférico. Puigdemont para que diera el voto, el Coletas, para que dejara de dar la lata y Cuquín, ay Cuquín, otro que tal baila de la Familia Telerín y la Monclopanda.

Para eso se inventó la patada hacia arriba. O también llamado ascenso inverso. Los políticos decía Ortega ven todo como asas que coger o a las que agarrarse. No se nombra ministro a válidos, ni a los experimentados, a los especialistas o a los técnicos. Ni siquiera, ya lo ven, a hombres de confianza, ya no digo a hombres de Estado o preocupados por el interés general. Sanchez, que tiene miedo a su sombra, ha nombrado ministros a individuos que saben demasiado para tenerlos entretenidos y callarlos, ha pagado sus cuotas con ministerios y ha metido en su redil colectivos de pelamangos para que alcancen su nivel de incompetencia desde los ERES, Sumar o Podemos. Ha utilizado carteras para comprar sectas que permitan seguir en el poder, bwanas que manipular y gente que dé la cara. Por eso los ministros de este Gobierno tienen la cara mayor que “el buzón de Laura Borrás.”

Si quiere ver su alma míreles a la cara, porque se refleja. Imagino que en su día, además de examinar las pruebas, los jueces lo harán. Pero si no lo han hecho ya pueden ver en su cara el espejo de su alma, salvo la de Sanchez, que no se ve, porque entre los cráteres tapados de sus agujeros negros y el bamboleo, más notorio cuando su chulería defensiva aumenta ante la tormenta, es difícil determinar si tiene mayor la cara o el espejo. El único al que veo el alma blanca es el ministro de agricultura y si me apuran la faz de natural alegre de la portavoz que puede tornarse adusta de tanto obligarla ahora a decir mentiras, majaderías y mezquindades.

Y así llegan a las más altas magistraturas del Estado los personajes menos apropiados para representarnos ante ningún país, pero los más idóneos para enviar al espacio en el cohete de la Yoli a la que todos coinciden en que le falta un hervor, como a buena parte de esta iglesia sanchista del último dia que ha soltado los violadores y metido en el Congreso a todos los chantajistas. Así que, si quiere usted llegar a ministro, no haga nada, compre un billete para el cohete.

Víctor Entrialgo