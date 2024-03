Victor Entrialgo: «Ya queda menos»

No hay más que verlos. Chulescos y barriobajeros, como siempre, pero ahora transidos. Basta ver su rostro demudado y sus brazos pataleando en el aire.

A los altos cargos más prepotentes del sanchismo, a «Los Intocables», a los que la erótica del poder les hacía sentirse impunes, a los más descarados y arrogantes se les veía ya de lejos y, -oh casualidad-, coinciden con los hoy más transidos: Montero, Ábalos, Puente, Bolaños, Armengol, el propio Sanchez. No hace falta ser experto en comunicación no verbal para saber que «están acongojados», y con el aumento de su amanerado bamboleo y sus itumás, los más pálidos y demudados son los que están más pringaos.

Aumenta el riesgo de pobreza en España con el 27% en el umbral de la pobreza y ésta banda que encabeza la Yoli dice que vivimos en Jauja y por eso se va a una habitación, a la que llaman EEUU, a decir las mismas imbecilidades que le sopla un enterado de Sumar pero sopladas en inglés. O sea que España se la sopla pero en Falcon y en the States.

Vemos con estupor que, con todo lo que el mundo tiene pendiente, Ucrania, Oriente medio, inmigración ilegal, Marruecos, sector primario, los españoles estamos entretenidos por una panda de corruptos e impresentables.

Y que de Europa, -que hasta ahora no movió un dedo en cooperación judicial,- vinieron incluso a preguntar por los fondos, no les dieron razón, fuéronse y no hubo nada. Ahora amagan de nuevo y piden transparencia al gobierno español que se ha liado con los fondos, que es como pedirle cotufas en el golfo.

Todo esto viene sucediendo desde que llegaron. Ábalos conoce desde el pucherazo inicial, pero con el asalto a las instituciones, las subvenciones y las mordazas han logrado hacerse fuertes durante este tiempo llevando a la Nación a un grado de degradación sin precedentes.

Si la cosa es tal como algunos dicen, sería de permanente revisable. Después de quitarle la vida a un semejante, como hizo la banda que a tiros se hizo un sitio en el Parlamento, no puede haber delito mayor que aprovechar una pandemia con fines y enriquecimiento privados.

Ya queda menos. La cosa va llegando a su fin y lo hará sin dignidad. Será una huida en desbandada. Por encima de derechas o de izquierdas, la Nación debe ser decente.

Víctor Entrialgo