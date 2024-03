Pablo D. Escolar : «Que te falta por jorobarnos, Pedro, para que te largues»

Como si ya no nos hubiera lacerado suficientemente, se empeña en continuar dando muestras de odio a España y a los españoles, con el único objetivo de poseer el poder, con las artimañas que le ingenian su caterva de aduladores.

Aunque el pueblo tiene una memoria exigua, que al ser las fechorías unas detrás de otra, de tal forma que la de hoy tapará a la de ayer y será tapada con la de mañana, no quiere decir que son pocas, pues se cuentan por cientos; naturalmente, no podré exponerlas todas y me limitaré a hacerlo solo de algunas.

Las carencias de medios para la lucha contra el narcotráfico y el desinterés del presidente que se va de fiesta cuando asesinan a dos guardias civiles. Las leyes acomodadas al gusto de los delincuentes, como la amnistía. Ataque a los jueces, cuando se pronuncian con rectitud y ajustándose a la ley. Manifestaciones generalizadas en todo el territorio Nacional contra la figura de fray Mentiras. Negarse a participar en las misiones de la UE y EEUU para proteger el tráfico en el mar Rojo. Protestas de agricultores y ganaderos por el abandono que sufren del Gobierno. Disminución de penas para violadores y abusadores sexuales. Tezanos sigue al frente del CIS, pese a los desaciertos intencionados a favor del PSOE. Lideramos en la UE la pobreza infantil. El TC, controlado por Sánchez, ampara a Otegui en algún problema con la justicia. Cargas policiales y gases lacrimógenos contra manifestantes por la ley de amnistía. Fracaso total en las elecciones gallegas; esperamos lo mismo en las Vascas y en las Europeas. Inyecta a Cataluña más dinero que a ninguna otra Comunidad Autónoma, del FLA en 2023. Se vuelca con Cataluña por sus problemas con la sequía, mientras abandona a Andalucía con los mismos problemas. Congestión migratoria en muchos lugares de España, incluido el aeropuerto de Barajas, sin que el ejecutivo sepa tomar medidas para evitarlo. Abuso del Falcon y el Superpuma, a veces para usos personales o de partido. Es un hecho conocido que el delincuente fugado al que defiende Sánchez, ha tenido conexiones con Rusia. Es el gobierno más caro que ha habido en España, con 22 ministerios y 1.400 altos cargos y asesores. Caso de corrupción de Tito Berni y las ayudas públicas a sus empresas. Y ahora surge el caso Koldo, con muchas implicaciones de socialistas y, presuntamente, de la tercera autoridad del País.

Muchas más “infamias” podría añadir, cometidos por Sánchez y su camarilla, pero no tengo espacio para más. ¿Nos merecemos este gobierno?

Pablo D. Escolar