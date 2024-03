Pedro Manuel Hernández López: "¿Cuál va a ser el futuro de la banda del Peugeot 407..."

Está claro que el futuro a medio y largo plazo del superpoderoso ex ministro de Fomento y ex secretario de organización del Partido Sanchista(PS), José Luis Ábalos, alias «la voz de su amo», es, casi con toda seguridad muy «incierto», pero posiblemente muy «seguro». No se olviden de que todo en la vida tiene un precio –sobretodo en política– y que siempre depende de lo que el comprador — «el amo del Peugeot 407 «– esté dispuesto a pagar para salvarse de la quema junto al resto de los muebles.

El que le dijera a Carlos Alsina en su entrevista (…) «que no iba a tirar de la manta», es ya «per se» muy significativo y bastante aclaratorio… Si afirma que no va a tirar de la manta es porque hay «manta» para rato y esta es real como la vida misma. Si no fuera así ¿de qué manta iba a tirar el diputado Ábalos…? ¿y el por qué de la pregunta de Alsina sobre la dichosa manta de la llamada «Operación Delorme»?

Al ex superpoderoso Ábalos– que ya fue fulminado con total frialdad como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el año 2021 y que dijo públicamente que «el había venido a la política para quedarse en ella y que a él no lo iba a echar nadie»(ni Dios)–parece que sus dotes como futurólogo y adivino le han fallado de principio a fin . Y como a perro flaco todo son pulgas –aunque este no sea el caso– hace solo unos días que también ha sido descabalgado tras 24 largos años y expulsado, por la puerta de atrás, de su querido y veterano escaño como diputado del PSOE y rebajado al grado de «diputado raso» con derecho de pase directo al Grupo Mixto, por orden expresa y directa del todo poderoso y supremo sacerdote del autárquico «Sánchezdrin», el mismo que en el 2021 le expulsó de la «jetset sanchista» lo mismo que se expulsaban en tiempos de Jesús a los leprosos de las ciudades y pueblos.

¿Motivos…? Su presunta y directa implicación con la imputación de Koldo García– el ex portero-matón de un puti-club y su chico para todo– en el affaire de las «fake sanitary mask». Koldo García, en su vida antes de estar siempre a lado de José Luis Ábalos y de ser su inseparable sombra en todas partes –como la que siempre acompañaba a Peter Pan– había ejercido de portero de un conocido puticlub de Pamplona llamado, «Rosalex» hasta que pasó a desempeñar tareas como «segurata» privado y escolta de cargos del PSN y UPN, entre los que estuvo el histórico socialista Nicolás Redondo.

Este hombretón y forzudo aiskolari –no había tronco ni despachos ministeriales que se le resistiesen– el que hasta ahora habia sido su asesor personal, el enchufado y recomendado por Santos Cerdán — actual número tres del PS, secretario de organización y el mediador oficial en Waterloo para negociar con el separatista, golpista y prófugo catalán Puigdemont la tan necesaria amnistia para la subsistencia de Sanchez, y recién procesado por la Sala Penal del Supremo por el «terrorismo» del Txunamic democrátic– su chófer y su particular «body guard», su peculiar y singular hombre de confianza, su especial escolta y privativo intermediario, su «Petra»criada para todo (como el personaje creado por Escobar en el 1954 y publicado en «El Pulgarcito»), su habilidoso cajero y el generoso pagador oficial (con billetes de 500 euros) de las frecuentes y reiteradas «juergas» en disco-pubs cerrados con jovencitas de «no dudosa» reputación, el de sus suculentas y pantagruélicas cenas en «La Chanela» –una de las más caras y elitistas marisquerías del sempiterno Madrid–, el de las sesiones de «masajes» siempre bien regados con «Moët & Chandon» (a 260 euros cada botella más IVA) y el de esas vacaciones en los mejores «resorts» de superlujo de las Islas Canarias– las que en la mitología griega fueron conocidas como las «Islas Afortunadas» — el lugar donde todas las almas de los muertos encontraban allí el descanso eterno, caracterizadas por sus verdes, floridos y soleados paisajes– a diferencia del «Tártaro», un lugar oscuro y un profundo abismo situado en el inframundo (fondo de la tierra) usado como mazmorra de sufrimiento y prisión para los «Titanes» y las almas de los condenados, según lo describe el gran poeta romano Virgilio (año 70 a. C) en el Libro VI de la Eneida.

Ese es Koldo García y a quien Ábalos le debe su nuevo escaño en el «gallinero» del Congreso y , cómo no, su actual situación política, económica, social y, que muy posiblemente acabe siendo hasta penal, salvo que vuelva de nuevo a prevalecer el espíritu del famoso refrán del paciente y el dentista y «ninguno de los dos quieran hecerse daño». Mientras tanto el reloj de la investigación judicial sigue consumiendo el tiempo implacablemente con su ¡ Tic, tac, Tic…tac…!

Hasta el momento en que se ha abierto la » Caja de Pandora», Ábalos y sus boys han venido gozando a tope de todas esas generosas mordidas y resto de las suculentas prebendas pecuniarias conseguidas por su ilegal «status aeconomicus y políticus», pues piensan — que para acabar sufriendo en el «Tártaro» por sus múltiples ilegalidades y sus frecuentes corruptelas– hay siempre tiempo. Aunque me temo que tal y como se está poniendo el tema de «tirar de la manta» y de lo que hay debajo de ella, es posible que todos acaben, más pronto que tarde, destapados y sin manta, convictos y condenados para siempre en el «Tártaro» ese infernal y profundo lugar, donde perpetuamente pagaban sus culpas todos los condenados e infames asesinos, ladrones, corruptos, perjuros, violadores, malversadores, prevaricadores, fornicadores y parricídas de todas las estirpes y tiempos, como Sisifo, Tántalo, Ixión,Ticio, Anfión, Ascálofe y a las cincuenta Danaides, etc, etc,etc…

En el auto del sumario abierto contra Koldo, el juez Ismael Moreno señala a Ábalos como el gran «intermediario» de toda la trama del «Koldo-gate». En el consta que, el pasado mes de noviembre del 2023, Joseba García, hermano del ex asesor de José Luis Ábalos, era el único miembro de la familia que el pasado 21 de febrero –cuando salió a la luz pública la trama del cobro ilegal de las millonarias comisiones por la compra de esas mascarillas, tan necesarias en ese tiempo como ineficaces–seguía trabajando oficialmente en un organismo público y el que le facilitó a Ábalos una serie de documentos muy vinculados con la Empresa «Soluciones de Gestión».

Esa era la que le pagó a Koldo, para tratar de evitar que el Govern Balear por orden de su presidenta –la magnífica «dona» Armengol– devolviese las defectuosas mascarillas que no llegaron a usarse y, a su vez, no reclamase los 3,7 millones que costaron, los 57.000 euros de transporte y los 150.000 euros de asistencia técnica, todo ello pagado con los Fondos Europeos.

Pero claro, como siempre la culpa de todo esto la tuvo el recién estrenado nuevo equipo de la pepera Margalida Prohens en el Govern Balear , por no haberlo reclamado en tiempo y forma, tras tres largos años ocultadas en un almacén por la actual presidenta del Congreso, «la dona» Armengol.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) para poder definir la investigación que implica –en la trama de las comisiones ilegales por la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros a empresas amigas para la compra de mascarillas en plena pandemia– a Koldo Garcia, como el principal intermediario y máximo responsable de momento de la «banda del 407», ha sido bautizada con el nombre de la «Operación Delorme» en memoria de Charles Delorme –médico francés del siglo XVI, pionero y muy célebre en su campo– el inventor de las mascarillas para evitar que los médicos se contagiaran durante los brotes de peste que asolaron Europa.

Ábalos, aunque políticamente es ya un juguete roto, en su tentacular red «Koldoesferica» no dejan de aparecer –y muy, muy «tocados», aunque con muy variada responsabilidad e implicación judicial–importantes personalidades y actuales cargos del Gobierno, así como destacados empresarios. Entre los primeros, nos topamos con el propio José Luis Ábalos, Francina Armengol, Fernando Marlaska «sin Grande», Angel Víctor Torres, Santos Cerdán, Salvador Illa, Jacobo Pombo, Álvaro Sánchez Manzanares y, hasta dicen los variables y variados medios informativos que también aparece una tal «Begoña Gómez» (?); mientras que en el grupo de empresarios que juegan como «titulares» en el sumario son : Víctor Glz. de Aldama, Íñigo Rotaeche, Israel Pilar y Jacobo Pombo. Entre los relacionados con la «Operación Delorme» no hay que olvidarnos de Joseba y Andoni García–hermanos de Koldo– de su mujer Patricia Uriz, de la mujer del inspector de la Policía Nacional Rubén Eladio y del subteniente de la G.C. José Luís Rodríguez .

A la vista de todo este amplio totum revolutum de tan elatos «figurantes», queda bien claro que hay «manta de la que tirar»– y por como pinta la corrupta trama de las variadas y copiosas mordidas de las «sanitary fake masks»– por mucho tiempo.

En las actuales circunstancias de Ábalos –ese que no solo es, sino que actúa como lo que es, la auténtica «voz de su.amo» — debería, para tener una visión clara de su incierto pero seguro futuro, consultar, sino con la deifoba (deidad o con forma de dios) «Sibila de Cumas»( 578 a. C) sita en el actual municipio de Pozzuoli (Nápoles) –la más famosa profetisa de la mitología romana, la de los oráculos casi infalibles al estar sugeridos por el mismísimo dios Apolo– si, debería al menos, viajar al mitológico monte Parnaso de Delfos y consultarle al Oráculo su destino a medio y largo plazo.

Aunque al haberse negado a entregar su acta de diputado del POSE y pasarse al Grupo Mixto, ya sabemos que ese ha sido su seguro y único destino, de momento y a corto plazo, no estaría de más que –haciendo uso del privilegio de la «promanteia» o la prioridad a la hora de poder consultar al «Oráculo de Delfos» que tenían todos los ciudadanos de Atenas y Esparta sobre el resto de ciudadanos– acudiese a Delfos, el lugar donde se alzaba el histórico templo dedicado al dios Apolo, desde el siglo VIII a.C. , y le consultase.Desde entonces y por tal motivo allí se estableció una extensa red de peregrinaje que unía a toda Grecia con ese lugar.

Pero para que no se remonten tantos siglos atrás, Ábalos y sus compañeros –salpicados por la trama de la «Koldosfera», de «las fake sanitary masks», del «clan o de la banda del Peugeot 407» o de como Uds.quieran llamarla– deberían consultarle su futuro destino a la catalana «Aramis Fuster» o al madrileño «Rappel». Pero de estos dos videntes, los mejores de España, yo, de Ábalos — y de sus presuntos conmilitones del abigarrado sumario– elegiría de todas todas a si gular bruja y vidente Aramis Fuster.

El hecho de ser «bruja» le confiere– según ella misma refiere– el poder especial de «cambiar, a voluntad del cliente, el futuro». Siendo así, «Ábalos & Cia», una vez conocido el destino de su futuro a través de la bruja Aramis Fuster — si no les gustara, gustase o no les conviniera– le podrían pedir que se lo cambiara por uno más acorde a sus gustos personales o a sus necesidades familiares.

En el caso concreto de Ábalos, si el pobre anda muy agobiado con todo lo que ha y se ha liado, alguien debería decirle que se ponga en contacto con ella. No creo que le sea muy difícil localizarla y, más, tratándose del superpoderoso Ábalos , aunque ahora lleve un «ex» delante. Lo mismo le aconsejaría a la dona Armengol, que ayer, la única verdad que dijo y reconoció en la rueda de prensa en el Congreso, fue solo su condición de ex presidenta del Govern Balear.

Lo mismo le diría al ayer cesado y ya ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, alias «Alvarito»–responsable de tramitar el mayor contrato del escándalo en torno a Koldo– por la compra de mascarillas por importe de 20 millones de euros.

¿Quién le puede asegurar que la brujita catalana no consiga con su negra varita mágica que aparezca en Paraguay, Uruguay o en alguno de esos paises de la América del Sur o Central una tabla de salvación en forma de «embajada» o algo parecido que le mantenga entretenido y lejos del mundanar ruido de sables…? Porque: ¿la Fiscalía General de quién depende? ¿de quién depende, eh?…¡Pues ya está! ¿Lo recuerdan…?

Sin quitarle importancia ni categoría alguna a las dotes de vidente y a las cualidades de bruja de Aramis, no olvidemos que en el caso de Ábalos y sus boys –el hombre que un día lo fue todo en el PSOE y en el Gobierno, y al que le abrían las puertas de todos los ministerios, desterrado al grupo mixto y exiliado del paraíso sanchista, ahora viaja sin chofer «solo y sin secretaria» (sic)como un común más de los mortales— lo más importante es que sepan reconocer «la voz de su amo», que no se olviden de la ley de la oferta y de la demanda, que recuerden siempre que donde hay «patrón» ni piensa el marinero y sobretodo, que tengan siempre muy, muy en cuenta el refrán usado en la antigua Grecia por Eurípides en su tragedia «Ifigenia en Áulide» (409 a.C)– de que «el que calla, otorga» , pues en boca cerrada no entran moscas ni salen respuestas y…»respuestas tengo muchas»(sic). ¡Y si no, tiempo al tiempo!

Tal vez así no se vea obligado a tener que aguantar y compartir escaño en el GM — con esos diputados de UP, CC, BNG que le han recibido con animadversión y muy poca empatia– y quede fuera de la «Koldosfera» aunque otros sigan estando dentro . Y ya saben «a buen entendedor pocas palabras bastan».

Lo que no hicieron las maletas nocturnas del Delcy-gate, la droga y la prostitución de los ERE, o el Ramsés y las recientes mariscadas del Tito Berni, lo ha conseguido el «Clan del Peugeot» (Ábalos, Cerdán y Koldo): hacer que se tambalen los cimientos del PSOE y marcarlo a fuego y para siempre como «el partido de la corrupción».

Al prestidigitador y gran trilero Sanchez ya no le queda ningún conejo ni paloma que sacar de la chistera. Se le acabaron los «trucos» y –aunque no estemos en la noche de Halloween–ahora es el turno de los «tratos». El «clan del Peugeot» –con Koldo al volante–acompaña ahora a Pedro Sánchez en su camino a la perdición como co-protagonistas de un escándalo investigado por la Justicia española y por la Fiscalía europea.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.