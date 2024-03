Manuel del Rosal: «Ikea como paradigma de nuestra sociedad»

Alienación. RAE en su 2ª acepción: Limitación o condicionamiento de la personalidad, impuesto al individuo o a la colectividad por factores externos sociales, económicos o culturales.

En Psiquiatría: Estado mental caracterizado por una pérdida del sentimiento de la propia identidad.

Nunca en mi vida me he sentido alienado. Ayer sí me sentí alienado y fue una sensación insoportable. Fue en IKEA donde fui llevado por la familia, el sitio en el que jamás volveré a poner mis pies. ¿Cómo puede un hombre libre dejarse alienar? ¿Cómo puede un hombre libre dejar de ser él mismo sin ni siquiera darse cuenta?

En Ikea entras por un sitio y sales por otro por cojones, no tienes opción de volver. Unas flechas impresas en el suelo te van indicando el camino, te guste o no te guste. Esas flechas son como las trallas que se emplean para conducir al ganado y que al incauto visitante fustigan inmisericordes como el pastor fustiga a sus borregos para conducirlos al redil. El camino te conduce inexorablemente a las cajas, allí desembocan hombres y mujeres de todas edades y condición agotados tras empujar durante muchos metros carros como carretas cargadas de muebles. Asombrado comprobé que ahí no terminaba la cosa. No.

Perplejo me quedé cuando vi que los muebles, una vez arrastrados, cargados y conducidos a las cajas, han de ser subidos a los vehículos de los sufridos clientes o transportados por furgonetas que han de pagar hasta sus casas añadiendo un nuevo costo al costo que figura en la etiqueta. ¡No quiero ni pensar si, por lo que sea, han de ser devueltos! Filas de alienados clientes son utilizados por IKEA para hacerle el trabajo de logística que debería hacer IKEA. ¡Y seguimos! Al llegar al hogar de los alienados clientes, estos deben descargar los muebles, subirlos a sus casas, montarlos y comprobar que todo está bien, porque si no lo está, tendrán que volver a Ikea para su devolución haciendo el mismo recorrido que antes hicieron para comprarlos. ¡A qué grado de sumisión y estupidez se puede llegar cuando yendo a una casa de muebles clásica esta, dentro del coste que figura en la etiqueta, te lleva el mueble hasta tu casa y te lo monta!

IKEA ha conseguido de la tontuna progre y moderna de esta sociedad que el cliente que paga y bien pagado, se involucre en el sistema ideado por IKEA como un empleado más con la diferencia de que en vez de cobrar, paga. ¡Demencial!

Este sistema alienante de Ikea me recuerda aquella frase de: “además de puta paga la cama”

Si desde una atalaya pudiéramos contemplar la actividad de un día en IKEA, los movimientos de los clientes, las flechas señalándoles como trallazos a borregos por donde tienen que ir, el cargar los mueves y arrastrar los carros, las filas de esas personas silenciosas, obedientes, sumisa a lo indicado en el pavimento; caminando como recuas de animales de carga hasta el sacrificio situado en las cajas, las cuales de ninguna forma pueden evitar, veríamos hasta dónde puede llegar la estupidez y la tontuna de los humanos que, no solo se prestan amablemente a pagar lo que comprar, sino que cumplen a la perfección la función que debería estar reservada a los empleados, pero sin cobrar.

Por fin salí de IKEA y me prometí allí mismo, ante la fachada de ese establecimiento, que jamás volveré a entra en él.

Ikea es el paradigma de una sociedad perruna, aborregada, con menos personalidad que una mata de habas que sigue los dictados de quienes imponen las condiciones sin levantar la voz y, en la mayoría de los casos, haciendo ostentación de “su compra en IKEA”

¿Alguien puede extrañarse de que un político medianamente inteligente y sin escrúpulos maneje a la ciudadanía a su antojo, que no es otro que alcanzar el poder y mantenerse en él el mayor tiempo posible?

MAROGA