José Manuel García Albarrán: «El Parlamento: una pelea de gallos»

Una auténtica vergüenza es el ‘espectáculo’ que nos ofrecen en cada sesión parlamentaria estos aprendices de políticos que se han dado en llamar “padres de la patria” ¿De qué patria?

El concepto de Patria según la RAE es: “Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos” Me pueden explicar señores miembros del gobierno, socios comunistas y demás ‘palmeros ocasionales’ si acogiéndose a esta definición se pueden considerarse ‘padres de la Patria’.

Las sesiones parlamentarias y las de control al gobierno que me han sugerido el título de éste artículo parecen una auténtica ‘pelea de gallos’ que como éstas, deberían estar prohibidas por el bien de nuestra salud, del sosiego y de la inteligencia de un nada despreciable número de españoles que presenciamos con estupor y bochorno el lenguaje, la falta de preparación, el soberbio cinismo y los insultos que se intercambian ‘sus Señorías’.

No hay día en que este gobierno de la mentira reiterada y de la ocultación de pactos, en donde una gran parte de sus miembros están salpicados por las más sórdidas corruptelas, mordidas, comisiones en compras fraudulentas, creación de ‘empresas fantasma’ para blanquear dinero negro o incluso dinero procedente de los fondos europeos que han sido desviados, en un claro acto de malversación, lo que tarde o temprano tendrán que explicar para escarnio y vergüenza de nuestro país y a riesgo de que nos corten el grifo europeo de ‘ayudas’.

¿Ayudas para qué y para quien?

Una vez superado el trámite de la aprobación del Proyecto de Ley de Amnistía, según han redactado -al pie de la letra- los abogados de Puigdemont y cediendo en todo aquello que este impresentable gobierno puso en principio como línea roja -al considerar los vandálicos incidentes provocados por el ‘Tsunami democratic’ como ‘terrorismo de baja intensidad’ y disfrazar dichos actos como simples manifestaciones que tendrían cabida dentro de la mal llamada ‘libertad de expresión’, con lo que toda ésta ‘gentuza’ de violentos se pueden librar de unas indemnizaciones cuantiosas por las pérdidas millonarias: saqueos, incendios de vehículos, escaparates rotos y mobiliario urbano e incluso librarse en muchos casos de varios años de cárcel por coexistir como agravante el causar graves lesiones a los miembros de las FF y CC de Seguridad del Estado (FCSE)

Pero Sánchez, Bolaños y su borreguil séquito siguen con la matraca de que “es una ley impecable” y que “está dentro del marco Constitucional”; incluso algún lenguaraz ministro afirma que “es un ejemplo para toda Europa”.

Lo que me recuerda a las afirmaciones vertidas cuando Irene Montero -ex ministra de igual dá- impulsó y con ayuda de Sánchez y Cía. sacó adelante la tristemente conocida como ‘ley del Sí es Sí’… Llamada así porque -SÍ- permitió poner en la calle a casi 200 violadores y pederestas antes de cumplir sus condenas. Porque -SÍ- ha permitido que más de 2.000 indeseables reduzcan entre 2 y 4 años el tiempo que deberían haber cumplido en prisión con el consiguiente pánico de sus víctimas que temen nuevas agresiones o incluso que puedan ser víctimas de un asesinato.

Porque -SÍ- ha conseguido criminalizar al sexo masculino generalizando algunas conductas agresivas y presentándole como el enemigo número uno de la mujer.

Pero una vez aprobado este esperpento de ley el gobierno de Sánchez, que tanto la jaleó en su día, ahora guarda un silencio cobarde sin asumir ninguna responsabilidad por las nefastas consecuencias provocadas.

No obstante la actualidad está deparando un continuo escándalo político liderado por los recientes casos ‘Tito Berni’, ex ministro Ávalos, las entrevistas de Begoña Gómez y sus contactos con Globalia y Air Europa, la recién descubierta entrevista de Ávalos con ‘el conseguidor’ -Aldama-

antes de la pandemia, la empresa fantasma de Illa en Cataluña, cuando era ministro de Sanidad y compraron mascarillas y artículos ‘de protección’ y un largo etc. que ha ido crispando el clima socio-político de este País y entrar en un bucle de descalificaciones e insultos entre el gobierno y la oposición liderada por Feijoo.

Ya no se cortan un pelo en restregarse las vergüenzas en cada sesión y la teoría del “Y tú más” o del “Ventilador” hacen insufrible aguantar una sesión parlamentaria. Cuando simultáneamente se hacen desaparecer misteriosamente pruebas tanto del caso Berni (teléfonos móviles custodiados en dependencias del Ministerio del Interior) como recientemente del caso Koldo-Ávalos (correos importantes entre altos cargos) ¿Estamos ante un caso claro de corrupción con obstrucción a la investigación de la justicia?

Pero ahora todo se soluciona con pedir la dimisión de Isabel D. Ayuso -Presidenta por mayoría de la C.A. de Madrid- porque una filtración ilegal de Hacienda, con implicación de su Ministra, desveló que su actual pareja al parecer tiene irregularidades previas con el fisco, en una maniobra que pretende desviar la atención del desbarajuste de los casos de índole socialista: maletas de Delcy, caso Berni, viajes a la República Dominicana, subvención a Air Europa, Globalia, Illa, Armengol, Koldo, Ávalos, etc., etc., etc.

Mientras tanto brindando los independentistas por lo conseguido hasta ahora -ley de Amnistía- y pidiendo lo siguiente -Autonomía fiscal para Cataluña para manejar el 100% de ingresos y le condonen los 15 mil millones de euros de la deuda- y ¡Ojo! que cuando el gobierno de Sánchez diga que ni hablar… ellos dirán ‘Parlarem’ y vendrá el ya famoso ‘cambio de opinión’.

Miedo me da cuando también dice que “no habrá Referéndum de Autodeterminación”… Bueno, bueno, dirán ellos… ‘Parlarem’.

Acaba de saltar con gran profusión a los medios el anuncio hecho en Elna (Francia) del ex President -Carles Puigdemont- de que se va a presentar a las elecciones de Cataluña y si obtiene el respaldo mayoritario, sería el ‘President de la Generalitat’ para “completar la hoja de ruta iniciada antes de su exilio” y “celebrar el Referéndum de Autodeterminación”.

Pues sí señores socialistas el ‘pollo fugado’ se ha convertido en un ‘gallo de pelea’ que echa por tierra toda la filosofía en la que han sustentado sus argumentos para ‘vender’ su ley de amnistía, que han sido: “Fomentar y recuperar la Convivencia, la Solidaridad y la Pacificación” de España con Cataluña, dando ya por supuesto de antemano, que estamos desligando a Cataluña de España y convirtiéndola en una ‘entidad’ independiente por ser imposible la consideración de otra Nación dentro de España dentro del orden Constitucional.

El CGPJ ha declarado por 9 votos a favor y 5 en contra que “la Ley de Amnistía no tiene cabida en la actual Constitución” … Pero todo esto terminará su periplo en el TC y ¿Quién nombró a su presidente? ¡Ehh!… ¡Pues eso!

Cualquier español en su sano juicio y con un mínimo de ‘neuronas funcionantes’ o ‘activas’ no puede negar que esta Ley es un claro fraude encaminado simple y llanamente a mantener a este gobierno presidido por Pedro Sánchez en la Moncloa.

Y permítanme finalizar con la cita de esta frase del poeta, dramaturgo, novelista y ex miembro del Senado francés Víctor Hugo (1802-1885)

“Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado