Manuel del Rosal: «La verdad está preñada»

Entresacado de El Criticón de Baltasar Gracián.

Alocados caminan los hombres sin saber hacia dónde. Huyendo de algo que debe ser monstruoso. Unos corriendo, otros a paso ligero, otros cojeando, algunos con muletas; pero todos dando la espalda a un lugar de donde parece venir la catástrofe. Los ojos desorbitados, la respiración agitada y las pulsaciones cardiacas por las nubes. Se podría decir que una amenaza nunca vista los tiene atemorizados en extremo. Los pocos que caminan en sentido contrario preguntan asombrados cual es el motivo.

¿No lo saben? ¿No saben que la mayor catástrofe para el mundo está a meses de suceder? Es una monstruosidad en nada equiparable a lo que hasta ahora ha amenazado a la humanidad. Huimos enloquecidos hacia ningún lugar, porque ningún lugar podrá escapar a ella.

Pero ¿de qué se trata? ¿cuál es esa amenaza insoportable?

Acaba de definirla perfectamente: insoportable. ¿No sabéis que la Verdad va de parto en meses? La humanidad no podrá soportar que la verdad haya vuelto y haya vuelto preñada de más verdades.

Pero después de tanto tempo parirá verdades rancias y trasnochadas

“No, a fe, sino eternas” Las verdades son eternas e intemporales

El humano lleva milenios viviendo en la mentira y tiembla tan solo de pensar que la Verdad ha vuelto preñada de verdades. Aquella Verdad de los siglos de oro que fue encadenada al sótano del olvido; vilipendiada, tachada de nefasta por los hombres que no podían verla, ni oírla, ni siquiera olerla; sin saber cómo ni cómo no ha roto sus cadenas y vuelve preñada de todas sus hijas, nuevas y antiguas verdades a las que el hombre, fiel a su entrega a la mentira, más cómoda, soportable y llevadera que la verdad, no permitió que salieran a la luz. Si ustedes son hombres deberían volverse y correr hacia donde nosotros vamos, un lugar que desconocemos donde podamos seguir viviendo en la mentira. Todavía no comprenden que si con una sola verdad no hay quien viva, ¿cómo se podrá vivir con más verdades que en pocos meses parirá la Verdad?

Pero ¿es que nadie hay ni habrá que pueda soportar una verdad? “

“¿Y quién será ese? Decidlo, le levantaremos una estatua. ¿Cuál será el confiado que no le puedan estrellar una verdad entre ceja y ceja, y aun darle con muchas en la cara? Y a fe que escuecen mucho y por muchos días. Líbreos Dios de una valiente zurra de verdades, pican que abrasan”. ¡Tenemos que huir, huir y huir de esta Verdad que ha aparecido como el Guadiana tras milenios oculta!

Los que preguntaron se vieron atacados por escalofríos y se unieron como alocados a toda la humanidad que, como descontrolados, corrían, saltaban, cojeaban, brincaban en dirección opuesta al lugar donde había aparecido la Verdad preñada. En su alocado camino observaban como los niños más pequeños y los locos y alunados permanecían tranquilos y serenos como si nada temieran de la preñez de la Verdad. Y preguntaron al que antes les explicó lo que sucedía. Y este les contestó: “Los niños pequeños y los locos son hoy los únicos cortesanos de esta reina (la Verdad), ellos son los que la asisten y la cortejan”

MAROGA