Manuel del Rosal: «El pueblo vive exaltado por los sermones de sus políticos, mientras estos, codiciosos como una camada de hienas, aventan las pavesas de sus insidias»

Ese país es un país, como mínimo, extraño. No vayan a creer que no tiene historia ese país, la tiene y milenaria, pero en la actualidad y desde hace unos 80 años, ese país ha evolucionado de tal forma que ha olvidado su pasado, está perdido en su presente y es incapaz de diseñar su futuro. Ese país ama más a las mascotas que a los niños por la sencilla razón de que las mascotas son menos molestas que los niños. Hasta tal punto ama a sus mascotas que, mientras estas crecen en natalidad, los niños andan en cifras de natalidad ridículas. Sus ciudadanos han alcanzado tal grado de feminismo que, para dirigirse a las mujeres, primero piden audiencia. Y son limpios como gatos ¡o más! pues, en aras de la salubridad, que no salud, se duchan con agua al 50% mezclada con lavanda y en algunos son tan desmedidas esas duchas que tuvieron que ir al médico al comprobar que meaban colonia. Es tan brutal la obsesión de los ciudadanos por la salud que, ya no satisfechos con las camionadas de antibióticos, antinflamatorios y analgésicos que se meten, que un avispado fabricante de jabones, geles y cremas hidratantes ha lanzado al mercado una línea de esos productos conteniendo un porcentaje del 30% de ellos en cada pastilla de jabón y en cada envase de geles y cremas. Las estadísticas del ministerio correspondiente nos dicen que, en la práctica del sexo, ellas lo practican más con su vibrador que con su pareja, la que tiene pareja y ellos, gracias a la I.A. se auto satisfacen con las imágenes tridimensionales de sus iconos femeninos favoritos, gracias a eso que llaman algoritmos. Ese país tiene espacios dentro de las ciudades en los que no entraría ni un delincuente, son espacios en los que siempre es de noche. En él, en ese país, a ciertas horas en las que la tarde va dejando paso a la noche, es tal el número de ciudadanos paseando a su perro y en la forma en la que lo pasean que parece que son los perros los que arrastran a sus dueños.

Los políticos que gobiernan a ese país y los que no lo gobiernan, da lo mismo, se pasan las noches de blanco en blanco urdiendo como joder aún más a los ciudadanos para ellos mantener sus privilegios de casta, de clan, de mafia. Y las mañanas en el Congreso contando mentalmente las mentiras y falsedades que salen de sus bocas porque los políticos de ese país miden el tiempo por el número de mentiras emitidas diariamente. Fíjense como son esos políticos de ese país que han conseguido que el campo y la ganadería vayan camino de desaparecer. Mi amigo de toda la vida, Antoñito Montero (hicimos la mili juntos en Sevilla) que tiene un chiringuito de pescaito frito en la playa de la Caleta en Cádiz, viendo como las ganancias se le están yendo por el aceite de oliva, está haciendo ensayos con agua oxigenada para sustituirlo y el carnicero de mi barrio me comenta que lleva muy avanzados los experimentos para obtener un mix de cereales y verduras con sabor a carne de ternera, cerdo o cordero que sustituya a la carne porque la carnicería se le va a pique. Los bares de ese país están añadiendo a su carta de pinchos y aperitivos montaditos de ternera con ansiolíticos, tostas con un toque de antidepresivos, croquetas de analgésicos y albóndigas de tranquilizantes. Y esto es así porque ese país es el país número uno en consumo de estupefacientes y drogas varias. Están tan estresados los ciudadanos de ese país que las parejas, para no molestarse, duermen, no en camas separadas, sino en habitaciones alejadas. En cuanto al sexo, solo decirle que aquellas parejas que valientemente duermen juntas, es tan floja la relación que a la mañana siguiente la cama aparece como las camas recién hechas de un hotel de cinco estrellas: impolutas. Sin embargo, hay que reconocer que ese país es el país más políticamente correcto del mundo, lo es tanto que los ciudadanos, jodidos como están tan solo elevan la voz a quienes los joden para decir “perdone que le dé la espalda”

MAROGA