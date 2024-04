Juan Pérez de Mungía: «La pocilga de la Moncloa»

Salvando las distancias, de la constitución española podría decirse aquello que decía de Somoza el gobierno de EEUU, es un dictador criminal, pero es nuestro. No hay nada mas estúpido que pensar que la mera declaración de la ley basta para preservar un Estado de Derecho. O Pedro Sánchez sale de La Moncloa de cualquiera de las formas posibles o estaremos ante una guerra civil. Y de un bando los socioslistos y Marruecos. Los aclamados padres de la constitución trataron de reparar un roto con un descosido para que acabemos a jirones, a plazos. Un fracaso anunciado, y no por la acción omisiva de un gobierno corrupto, sino por su manifiesta mendacidad de sortear su trazado, declarando legal lo no declarado con el silencio cómplice de los poderes del Estado sujetos a control ejecutivo. El felón en su balcón dopado por crispación. Produce asco moral.

¿De quien es Sanchez, el aprendiz de brujo con la firme convicción de que merece todo el poder?. A estas alturas buena parte de la ciudadanía comparte la opinión de estar frente a un criminal, a un asesino mediato, que se sirve de sus esbirros, de sus Bolaños, para inflingir el mayor daño posible, de nuevo, a plazos. La doctrina jurídica ha venido hablando de responsabilidad objetiva y de autoría mediata cuando el delincuente se sirve de otros para llevar adelante sus planes, como Puigdemont y sus esbirros rusófilos.

En la historia los efectos se perciben a largo plazo. El oprobioso desprecio de España que practica cada ciudadano de a pie, frente a propios y extraños, deriva del proceder de Sagasta cuando entregó los territorios de ultramar a EEUU mandando a Cervera rendirse, cuando la correlación de fuerzas era favorable a España. Y hoy Cervera es un héroe admirado de la ignominia. Ese mismo desprecio se extiende desde la guerra de Annual, hasta la entrega de Sánchez a Marruecos de la soberanía, con Ceuta y Melilla por delante, como protector del narcotráfico. 150.000 euros un alijo en helicóptero. Sánchez ha hecho de España una casa de lenocinio en la estela de su consorte, su testaferro, del Puma al Falcon y viceversa. Elige vacaciones.

La extrema habilidad de Sánchez para desviar la mirada de los delitos que hoy por hoy escapan de la justicia resulta admirable, desde las estafas ugetistas hasta Tito Berni o Koldo-Abalos, pasando por Ximo Puig y tantos que se nos esconden. Los beneficios de su corrupción se salvaguardan en la República Dominicana con pasaporte especial. La lista es interminable. En esta perla de la Española, Hidalgo introdujo a lo mejor de la casta: Simón Pedro Barceló, Gabriel Escarrer, Matutes, Fluxá, Riu, Jesús Barderas, el amigo de Enrique Sarasola, íntimo de Felipe González, como el propio Gónzalez cuando sale de La Finca.

En esa mitad de isla caribeña recalaron Tomás Olivo, con sus infraestructuras en centros comerciales y Carlos Sánchez, ambos en los legajos de la Malaya marbellí, Arturo de las Heras, consejero delegado del grupo UDIMA/CEF. Hasta la familia Domecq incluye a uno de sus miembros. Y Bono, a quien en el entorno se le llamaba de niño, Pepito, y de adulto monja, curado de espanto del destino de su hijo. ¡Ay, si Tierno Galván levantara la cabeza!. El presidente Luis Abinader coloca entre sus colegas a Juan Segovia, ex diputado y jefe de las Juventudes Socialistas en Madrid y a Alberto Muiños, su personal asesor. Abinader distribuye a su arbitrio pasaportes dominicanos. Pingües beneficios. El PSOE está dispuesto a refocilarse en sus propios purines.

Todos, absolutamente todos, se han hecho ricos, y eran ricos y, por supuesto, socialistas de tomo y lomo; para eso sirve un paraiso fiscal, y la doble nacionalidad, donde los privilegios económicos rigen para los miembros de la casta. Allí, en Cap Cana, Punta Cana, en Santo Domingo se han celebrado encuentros de la Internacional Socialista, reuniones con Maduro y Delcy, y son tantas las reuniones empresariales que el Falcon no ha parado de aterrizar 33, y 27 veces en solo dos años, 11 veces la vuelta a la tierra. La guerra de Ucrania ya no existe y Maduro merece el reconocimiento de la Unión Europea. Esa apropiación y ocupación del Estado emerge en todas las instituciones y empresas públicas siguiendo la lógica clientelar típica de la mafia. En la Moncloa tenemos la mayor yakuza del mundo occidental. Mohamed VI es el pianista que sabe demasiado.

No sin aguda sorna en las calles de Ferraz se grita el sobrenombre de Felpudo VI. Ninguna inquietud cabe a quien trata de preservar a su familia por encima de su nación. Este fue el regalo diferido de los inefables y aclamados padres de la Constitución al Ejecutivo, un Rey, pelele del poder ejecutivo, una marioneta de sus acciones políticas, carente de cualquier signo de autoridad, traido y llevado a la corte del monarca de la Moncloa. Cualquier Jefe de Estado controla los Ministerios de Fuerza, tiene poder de veto sobre decisiones ejecutivas que vulneran la unidad del Estado, y cuenta con inmunidad. Felpudo VI negocia, unicamente, los reconocimientos a sus hijas y se pliega al juicio de valor que la prensa amarilla financiada por Sánchez le permite el desprecio de su propio padre. Y Leticia de percha. Si abdicara en favor de su hija dinamitaría el gobierno. Su retórica frailuna quedará atrapada y arrasada en ese objetivo de patria chica del delincuente Sánchez. Existe, solo, porque no se le espera.