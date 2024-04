Juan José García Jiménez: «El comunismo y los pobres»

Giovanni Papini fue un filósofo y escritor italiano que vivió entre los años 1881 y 1956.

Giovanni Papini fue defensor de lo que él llamó el ateísmo integral durante su primera etapa de producción intelectual. Después en su segundo periodo, al ser un hombre extremadamente inteligente y dotado de una gran sensibilidad intelectual, llegó a la Verdad convirtiéndose al catolicismo. Fue durante esos años cuando escribió su bellísima obra: Historia de Cristo. Obra que recomendamos desde aquí a todo aquel que desee una aproximación a la figura de nuestro Redentor, envuelta en una extremada belleza literaria.

Pero en este artículo nos vamos a referir a otra obra suya, que en los años treinta del pasado siglo XX conmocionó los ámbitos sociales de Europa, convirtiéndose en lo que hoy llamamos un best seller o más bien el libro superventas de la época: “Gog”.

Gog es el protagonista de la novela. Su nombre real es Goggins, pero Papini lo abrevia para ponerlo en paralelo al personaje del Apocalipsis. Gog es un multimillonario aburrido de la vida de negocios que decide emplear su dinero y su tiempo entrevistando a personalidades de la época a golpe de talonario. Es un hipócrita, un cínico y despreciador de todo lo humano.

Gog va relatando a lo largo de la obra sus experiencias al viajar por el mundo entrevistando a diversos personajes que en esos momentos vertebraban y daban cimientos a la sociedad inquieta y convulsa de aquel mundo. Así van apareciendo a lo largo de sus páginas entre otros: Henry Ford, Gandhi, Einstein, Sigmund Freud, Lenin, Mahatma Gandhi, Edison, H. G. Wells, El Conde de Saint Germain, George Bernard Shaw o Ramón Gómez de la Serna.

En palabras del mismo Giovanni Papini que incluye en el primer relato de su obra, “Gog es, para decirlo con una sola palabra, un monstruo, y refleja por eso, exagerándolas, ciertas tendencias modernas. Pero esta misma exageración ayuda al fin que me propongo al publicar los fragmentos de su Diario, puesto que se perciben mejor, en esta ampliación grotesca, las enfermedades secretas (espirituales) que sufre la presente civilización”.

Estos entrevistados “mienten en sus coloquios fingidos, pero en sus mentiras palpitan y se estremecen violentas y desconsoladoras verdades”.

En la entrevista ficticia que Gog -el personaje de Papini- realiza a Lenin queda expuesta la realidad del leninismo; una realidad de la que solo pueden dar testimonio fehaciente, aquellas personas que han vivido bajo un régimen comunista.

Comienza Gog explicando lo costoso de llegar hasta Lenin.

“Había venido a Rusia únicamente para conocer a este hombre y no quería marcharme sin haberle oído hablar. Me parece en su género, uno de los tres o cuatro vivientes que vale la pena de escuchar. Llegar a él me ha costado casi veinte dólares -regalos a las mujeres de los comisarios, propinas a los soldados rojos, donativos a los asilos de huérfanos -pero no lo lamento”.

“He estado porfiando casi un mes, pero al fin lo he conseguido. Decían que Vladimir Ilitch estaba enfermo, cansado, y que no podía recibir a nadie, a excepción de sus íntimos. No permanece ya en Moscú, sino en una aldea vecina, en una antigua villa de señores, con el acostumbrado peristilo de columnas blancas a la entrada. El viernes por la tarde, las últimas dificultades habían sido vencidas y el teléfono me advirtió que el domingo se me esperaba. Dijeron a Lenin que mi capital podría ayudar a los difíciles comienzos de la NEP y había consentido en verme”.

En los primeros párrafos Papini ya nos deja ver el entramado de corruptelas que ha tenido que atravesar hasta conseguir la entrevista perseguida. El desmesurado amor al dinero que los comunistas han tenido siempre ha sido proverbial desde sus orígenes hasta nuestros días.

Debemos tener en cuenta que el mismo Lenin acumuló tal fortuna que a su muerte, al ser reclamada por Stalin a la banca suiza -pues era allí donde la tenía depositada- le sirvió a éste para la remodelación del ejército rojo.

Después de una breve descripción del entorno de Lenin -un Lenin cansado y muy enfermo- Papini en su obra concede a su personaje Gog que pueda iniciar su entrevista.

“Los primeros minutos del coloquio fueron más bien penosos. Lenin se esforzaba en estudiarme, pero con aire distraído, como si cumpliese un deber que ahora ya no le importaba. Y yo, ante aquella máscara azafranada y cansada, no tenía valor para hacer las preguntas que me había propuesto. Murmuré al azar un cumplido sobre la gran obra realizada por él en Rusia. Y entonces aquella cara medio muerta se llenó de arrugas espectrales que querían ser una sonrisa sarcástica”.

Y las palabras que Papini pone en boca de Lenin en su respuesta a su entrevistador, es estremecedoramente aclaratoria de las consecuciones que el comunismo ha proyectado en las sociedades donde ha llegado a tomar el poder. Sociedades en las cuales el objetivo de los comunistas, tan solo ha sido llegar a ser los más privilegiados entre los desiguales.

“Pero si todo estaba hecho -exclamó Lenin con un brío inesperado y casi cruel- todo estaba hecho antes de que llegáramos nosotros. Los extranjeros y los imbéciles creen que aquí se ha creado algo nuevo. Los bolcheviques no han hecho más que adoptar, desarrollándolo, el régimen instaurado por los zares y que es el único adaptado al pueblo ruso. No se pueden gobernar cien millones de brutos sin el bastón, los espías, la policía secreta, el terror, las horcas, los tribunales militares, las galerías y la tortura. Nosotros hemos cambiado únicamente la clase que fundaba su hegemonía sobre este sistema. Eran sesenta mil nobles y tal vez unos cuarenta mil burócratas; en total cien mil personas. Hoy se cuentan cerca de dos millones de proletarios comunistas. Es un progreso, un gran progreso, porque los privilegiados son veinte veces más numerosos, pero el noventa y ocho por ciento de la población no ha ganado mucho con el cambio. Esté seguro de que no ha ganado nada, y es al mismo tiempo lo que se quiere, lo que se desea.

Y Lenin comenzó a reírse, en sordina como un comerciante que ha engatusado a alguien y contempla alegremente las espaldas del burlado que se va”.

Es curioso, pero con estas palabras que Giovanni Papini pone en boca de Lenin se resume de forma clara, concreta y precisa lo que ha sido constante a lo largo de la historia, respecto a los objetivos en el actuar de los comunistas.

Los jerarcas comunistas rusos devinieron en los colosales oligarcas de grandiosos y lujosísimos yates. De los comunistas chinos surgieron los colosales inversores del gigante asiático. Por no hablar de los comunistas españoles de palacetes en las más lujosas zonas urbanas. Y así en todos los países en los que tocaron poder. En todos los países sin excepción.

Desconcertado a pesar de su cinismo Gog -el personaje de Giovanni Papini- ante esta respuesta prosigue dubitativo su entrevista:

“Entonces murmuré ¿y Marx, y el progreso, y lo demás?”

La respuesta que Papini pone en boca de Lenin es muy interesante ya que en ella se atisba lo que posteriormente habrían de decir otros autores: Lenin eligió la ideología marxista porque era la única que le permitía canalizar la fijación primordial que habitaba en su alma: el odio.

Quizás Papini, con años de anticipación, nos muestra que solo el odio tiene cabida en el actuar comunista.

El odio es el único guía, el único sentimiento, el único valor que en el alma de Lenin anida.

Ya nos lo decía Struve: “Su principal Einstellung (fijación) -para usar el nuevo y popular término psicológico era el odio. Lenin adoptó la doctrina de Marx sobre todo porque respondía a esa Einstellung primordial de su mente.

Y quizás este odio haya sido la herencia que Lenin ha dejado a los partidos comunistas de todo el orbe.

“Lenin me miró con cara de estupefacción”.

“A usted que es un hombre potente y extranjero, se lo podemos decir todo -añadió- nadie lo creerá. Pero recuerde que Marx mismo nos ha enseñado el valor puramente instrumental y ficticio de las teorías. Dado el estado de Rusia y de Europa, me he tenido que servir de la ideología comunista para seguir mi verdadero fin. En otros países y en otros tiempos hubiera elegido otra. Marx no era más que un hebreo burgués aferrado a las estadísticas inglesas y admirador secreto del industrialismo. Le faltaba el sentido de la barbarie, y por esta razón, era apenas una tercera parte de hombre. Un cerebro saturado de cerveza y de hegelianismo, en el que el amigo Engels esbozaba alguna idea genial. La Revolución Rusa es una completa negación de las profecías de Marx. Donde no había casi burguesía, allí ha vencido el comunismo”.

Seguidamente da rienda suelta Lenin, en palabras de Giovanni Papini, al concepto que tiene del ser humano, y al ideal de organización social al que debe de quedar sujeto el hombre.

“Los hombres, señor Gog, son salvajes espantosos que deben ser dominados por otro salvaje sin escrúpulos, como yo. El resto es charlatanería, literatura, filosofía y música para uso de los tontos. Y como los salvajes son semejantes a los delincuentes, el principio ideal de todo gobierno debe de ser el de que el país se asemeje lo más posible a un establecimiento penal. La vieja mazmorra zarista es la última palabra de la sabiduría política. Bien pensado la vida del presidiario es la más adaptada al promedio vulgar de los hombres. No siendo libres, están al fin, exentos de los peligros y de las molestias de la responsabilidad y se hallan en condiciones de no poder realizar el mal. Apenas un hombre entra en la prisión, debe, por la fuerza, llevar la vida de un inocente. Además no tiene pensamientos ni preocupaciones, pues ya están aquí los que piensan y mandan por él: trabaja con el cuerpo, pero su espíritu descansa. Y sabe que todos los días tendrá que comer y podrá dormir, aunque no trabaje, aunque este enfermo, y todo esto, sin las preocupaciones que incumben al libre para procurarse su pan cada mañana y un lecho cada noche. Mi sueño es transformar a Rusia en un inmenso establecimiento penal, y no se imagine que lo digo por egoísmo, pues con un tal sistema los más esclavos y sacrificados son los jefes y los que los secundan”.

Continúa la entrevista con un Gog lleno de estupefacción ante las palabras de Lenin. Un entrevistador -Gog- que solo a la capacidad creadora de Papini debe su existencia

-“¿Y los campesinos?”.

A lo que Lenin responde de este modo:

“Odio a los campesinos –respondió Vladimir Ilitch con un gesto de asco, odio al mujic idealizado por aquel reblandecido occidental llamado Turguenev y por aquel hipócrita fauno convertido que se llama Tolstoi. Los campesinos representan todo lo que detesto: el pasado, la fe, la herejía y la manía religiosa, el trabajo manual. Los tolero, los acaricio, pero los odio. Quisiera verlos desaparecer a todos, hasta el último. Un electricista vale, para mí, por cien campesinos”.

“Se llegará, según espero, a vivir con los alimentos producidos en pocos minutos por las máquinas en nuestras fábricas químicas, y podremos hacer al fin la matanza de todos los labriegos inútiles. La vida en la naturaleza es una vergüenza prehistórica”.

Es interesante recordar a este respecto que si durante la guerra civil rusa entre los rojos y los blancos, es decir entre los bolcheviques y los zaristas murieron un millón y medio de seres humanos, durante los primeros cinco años de dictadura comunista murieron treinta millones de personas a causa del hambre y del frio. .A los campesinos se les expropiaban hasta la semillas, con lo que se impedía la siembra en la siguiente temporada. Se llegó a generalizar la antropofagia. Este periodo es recordado en Ucrania como el Holomodor (la muerte por hambre).

Justifica sus apreciaciones el decrepito Lenin con los siguientes razonamientos:

“Tenga usted en cuenta que el bolcheviquismo representa una triple guerra: la de los barbaros científicos contra los intelectuales podridos, del Oriente contra el Occidente y de la ciudad contra el campo. Y en esta guerra no dudaremos en la elección de las armas. El individuo es algo que debe ser suprimido. Es una invención de aquellos gandules griegos o de aquellos fantásticos germanos. Quien resista será extirpado como una pústula maligna. La sangre es el mejor abono ofrecido a la Naturaleza”.

Prosigue Lenin, en la ficticia entrevista llevada por Gog, razonando su conducta:

“No crea que yo sea cruel. Todos esos fusilamientos y esas horcas que se levantan por mi orden me disgustan. Odio a las víctimas, sobre todo porque me obligan a matarlas. Pero no puedo hacer otra cosa. Me vanaglorio de ser el director de una penitenciaría modelo, de un presidio pacífico y bien organizado. Pero aquí se hallan, como en todas las prisiones, los rebeldes, los inquietos, aquellos que tienen la estúpida nostalgia de las viejas ideologías y de las mitologías homicidas. Todos esos son suprimidos. No puedo permitir que algunos millares de enfermos comprometan la felicidad futura de millones de hombres. Además, al fin y al cabo, las antiguas sangrías no eran una mala cura para los cuerpos. Hay una cierta voluptuosidad en sentirse amo de la vida y de la muerte. Desde que el viejo Dios fue muerto -no sé si en Francia o en Alemania- ciertas satisfacciones han sido acaparadas por el hombre. Yo soy, si quiere, un semidiós local, acampado entre Asia y Europa y por tanto, me puedo permitir algún pequeño capricho. Son gustos que, después de la decadencia de los paganos, se habían perdido. Los sacrificios humanos tenían algo bueno: eran un símbolo profundo, una alta enseñanza, una fiesta saludable. Y yo, en vez de los himnos de los fieles, siento llegar hasta mi los alaridos de los prisioneros, de los moribundos, y le aseguro que no los cambiaría con la novena sinfonía de Beethoven, esa sinfonía, canto anunciador de la beatitud próxima”.

Cierra la entrevista Papini poniendo en boca de Gog, su literario personaje las siguientes palabras:

“Y me pareció que el rostro descompuesto y cadavérico de Lenin se inclinaba hacia delante para escuchar una música silenciosa y solemne, que tan solo él podía oír. Apareció la señora Krupskaya para decirme que su marido estaba cansado y que tenía necesidad de un poco de reposo. Me marché en seguida”.

Noventa años después

Diversos dirigentes de la izquierda con raíces marxistas nos informan de que los pobres, tal como afirmaba Lenin en su ficticia entrevista con Gog, no logran nada con el comunismo (pasaje que dejamos subrayado en el texto) y que por otro lado, esto es lo que se desea y se busca: Convertirlos en mera herramienta de aquellos que, de los pobres se sirven para el logro de sus personales objetivos:

Veamos:

Yeidckol Polevnsky. Presidente Nacional del Partido MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) de México. Partido al cual pertenece el actual Presidente de los Estados Unidos de México Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí el problema que habría que entender, que es lo que pasa, es que cuando sacas a la gente de la pobreza y llegan a la clase media se les olvida de donde vienen y quien los saco de la pobreza, porque la gente piensa como vive”.

Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México.

“Ayudando a los pobres (sin que dejen de serlo) va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se les necesite, en este caso para la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de la clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces no es un asunto personal. Es un asunto de estrategia política”.

General Guaicapuro Lameda. Militar venezolano ex-miembro del equipo de Hugo Chávez.

“Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país y entonces él me dice, pero así, con un cinismo enorme: Usted no ha comprendido la Revolución. Con la Revolución se trata de mantener a los pobres, pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que nos votan a nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Los pobres tienen como destino ser pobres hasta que nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país”.

Gustavo Petro. Presidente de Colombia.

“Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha y viene el problema, porque si se deja de ser pobre para vivir como en Miami, se acaba la Humanidad. ¿Qué hacen las personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro (coche) y ahí se acaba la Humanidad”.

“No se gana (trata) sino aumentando la productividad y disminuyendo la cultura del tener”.

Nos atrevemos a llamar la atención del lector sobre un asunto importante. Chávez dice a través del general Guaicapuro que “los pobres tienen como destino ser pobres hasta que nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país” y López Obrador dice “cuando se les necesite, (a los pobres) en este caso para la transformación se cuenta con el apoyo de ellos (los pobres)”. Petro nos confiesa que el objetivo se encuentra en aumentar la productividad, disminuyendo la cultura del tener. Polevnsky afirma que la eliminación de los pobres constituye un problema. ¿Un problema para qué? ¿Un problema para quién?.

Parece ser que los pobres constituyen la herramienta idónea para conseguir algo no confesado públicamente. ¿Una transformación cultural?. ¿Quizás se refieran a un nuevo orden mundial? ¿A ese nuevo orden mundial que avanza avasallador por todo occidente y cuyo ariete principal es el marxismo cultural?. Ariete que en España conocemos sobradamente a través del llamado pensamiento políticamente correcto.

En este aspecto, estos líderes izquierdistas de raíz marxista, coinciden plenamente con los objetivos planeados por la más elevada élite del capitalismo internacional, representada por el Fondo Monetario Internacional (WEF) en su última reunión celebrada en Davos. Reunión a la que asistió como invitado principal el presidente chino Xi Jinping, junto con otras prominentes personalidades del entorno político y económico mundial. Durante esta reunión se nos adelantó que una de las metas de la agenda 20-30, que para su cumplimiento en España tiene Ministerio propio, quedaba resumida en la proclama: «En 2030 no tendrás nada y serás feliz. Cualquier cosa que quieras alquilar, te la llevará un dron a casa».

Esta total identificación de las fuerzas izquierdistas de raíz marxista, con los objetivos programados por las más poderosas fuerzas del capitalismo mundial, nos llevan a hacernos múltiples preguntas. Pero las respuestas a dichas interrogantes, se las habrá de dar el lector a sí mismo. A nosotros, lamentablemente, se nos ha acabado el espacio al que forzosamente ha de sujetarse el presente artículo.

