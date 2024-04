Pablo D. Escolar : «Deuda Pública»

Es muy importante tener en cuenta la Deuda que nuestros gobernantes van a dejarnos en herencia cuando se marchen; ello es algo así como la hipoteca de nuestra vida. La Deuda es el dinero que se gasta Sánchez (El Rey de la mentira) para comprar tu voto y que pagarás cuando él ya no esté. Aunque creas que por su totalitarismo va a estar en el poder de forma indefinida, no va ser así, pues sus aspiraciones son las de ir “más allá” y largarse de España para no enfrentarse a la justicia española.

Es bueno que conozcas el importe de la Deuda en el momento actual: asciende a 1,574 billones de euros, con lo que estamos endeudados cada español en 32.943 euros, importe que nos tocará pagar cuando fray Mentiras ya no esté en La Moncloa. Tomando otra referencia, considera que la Deuda Pública alcanza el 107% del PIB, cuando la Unión Europea exige que sea el 60% del PIB; casi duplicamos las normas de la UE. El PIB es la riqueza que genera un País y mide el valor de todos los bienes y servicios en un periodo, que suele ser de un año.

Nuestra situación económica es tan grave como la política y las informaciones recibidas del gobierno, no son nada fiables, como no son fiables ninguna de las que podamos recibir de él. Es muy posible que parte de esa Deuda la compesen con importantes subidas de impuestos, pero estas subidas no se producirán mientras haya elecciones a la vista.

Pablo D. Escolar