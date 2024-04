Pedro Manuel Hernández López: «Todos los récords del presidente»

Recuérdan aquella famosa película titulada «Todos los hombres del presidente» (All the President’s Men)?. Se trata de un inolvidable film estadounidense de 1976, dirigido por Alan J. Pakula y protagonizado en los papeles estelares por Robert Redford y Dustin Hoffman.

Su argumento se basa en el libro homónimo de Bob Woodward y C. Bernstein, publicado en 1974, en el que se relata la historia de la sagaz y exhaustiva investigación periodística que condujo al famoso escándalo de «Watergate» (1972) y que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos.

Aunque el título de este artículo tiene un «cierto» parecido con el film de Pakula, no se trata de ninguna película española de Alejandro Amenabar ni de ninguno de los grandes y renombrados actuales cineastas españoles.

Si bien es cierto, aunque de momento no lo es, no se descarta que pudiera serlo en un futuro muy próximo, ya que el tema y el contenido de «todos los records del presidente» tienen «argumento» de sobra y «enjundia» para rato. Tanto es así…que no solo se podría hacer una gran película de las que marcarían época en nuestra filmografía, sino toda una serie completa con varias temporadas y sus correspondientes episodios.

De entre las poquisimas cosas de las que, hoy día, aún podemos presumir en la democrática, liberal y en la progresista España sanchista de Puigdemont, el de Waterloo –que es quien realmente gobierna en España gracias a los siete votos de JxC– es de tener buenos cineastas y magníficos periodistas de investigación para poder producir una obra maestra sobre la vida, milagros y «récords» del presidente y su excelsa corte de los milagros. Si se hiciera, doy por seguro que tendría tanto éxito o más, si cabe, que la película de J. Pakula.

Gracias a las exitosas investigaciones de los avezados Bob Woodwart y Carl Bernstein, periodistas de investigación del «The Washington Post», la película es un gran canto y un valioso monumento a la libertad en general y de expresión en particular. Refleja a todas luces el convencimiento absoluto de que no hay democracia sin libertad ni «estado de derecho» en el que los medios de comunicación no velen por el respeto y la defensa de su asentada democracia.

En ella es muy palpable y evidente su efectiva y gran estructura investigadora, aún a pesar de todas las dificultades y trabas legales habidas con las autoridades del Estado, en el que cabe apreciar cómo el poder tiende a corromperse, y por lo tanto a ocultar sus anticonstitucionales e ilegales corruptelas y a sus corruptos autores, sus gobernantes.

No solo en el libro y en la película, sino tambien en la realidad de la sociedad americana, un grupo mediático –«The Washington Post»– muy consciente de la gran responsabilidad y de la importancia de abrir el camino a la verdad, luchó con todas sus fuerzas contra la censura que se le pretendía imponer por parte del Gobierno y de sus órganos represores.

Que el orgullo siempre precede a la caída, es una sentencia que está escrito en muchos de los pasajes de la Biblia. La política y el poder nos han ofrecido muchos ejemplos a través de la historia en línea con esta irrefutable verdad, incluso en los tiempos más recientes. Sin embargo, 52 largos años después, el recuerdo del caso «Watergate» sigue siendo insuperable por su impacto histórico, por sus consecuencias políticas y por cómo derribó todo un sistema de poder y a su líder: Richard Nixon, el 37º presidente de los Estados Unidos. «Dick el tramposo» y «Dick el estafador», fue el apodo que siempre acompañó a este astuto, inteligente e incansable político, muy animado por una total falta de escrúpulos donde los haya y, vengativo, más allá de todo límite.

¿A qué ya les va sonando más estas caracteristicas y les conduce sin lugar a error al perfil de un conocidisimo y elato y personaje político que gobierna en España? A él, aunque nadie, de momento le ha apodado –«Sánchez el tramposo» ni «Sánchez el estafador»– va a pasar a la historia como «Sánchez el felón», como «Sánchez el megalómano», como «Sanchez el mentiroso» y como el «exhumador oficial de Franco», entre otros muchos apodos por los que ya se le conoce desde que asaltó, en 2018 vilmente, el Palacio de la Moncloa, catapultado por una vengativa moción de censura y reforzado por la mezquina traición politica del portavoz peneuvista, Aitor Esteban, y de sus leales «festa lagunak» (colegas de partido).

Sánchez no es Hércules, pero en su contexto casi lo parece. No sé si en su día llegó a visionar esta película. Si no lo hizo… debería hacerlo ahora y, así, seguramente pondría «sus barbas a remojar», pues cuando menos lo espere, puede saltarle la liebre en forma de unos «avezados» y expertos periodistas de investigación — ya que haberlos en España, haylos, muchos y buenos– y ya sabemos cómo terminó Nixon.

Aunque a él no le ha sido encargado, que se sepa– matar al «león de Nemea» o a la «hidra de Lerna», capturar a la «cierva de Cerinea» o al «jabalí de Erimanto», y así hasta diez esforzados y heroicos trabajos– si repasamos su larga estela sanchista nos encontraremos con una cifra equivalente de hitos que lo acercan a ese mitológico hijo del dios romano Júpiter.

Estos son algunos de los récords más recientes desde que Sánchez arribó a la Moncloa:

1. Ganar unas elecciones primarias contra el rígido aparato de su partido, junto con la destrucción del PSOE del histórico Pablo Iglesias y la creación del Partido Sanchista (PS).

2. Descabalgar a Rajoy de la Moncloa a través de una cicatera moción de censura fundamentada en una histórica traición politica del PNV.

3. Sobrevivir al caos de las respectivas elecciones autonómicas y de sus pertinentes municipios.

4 . Gobernar el país –tras haber perdido «de facto» las elecciones generales– mediante un vergonzoso pacto con las extremas izquierdas separatistas e independentistas de Catalunya y el País Vasco.

5. Resucitar al «noi de Waterloo» –el golpista y prófugo Puigdemont– y así poder intercambiarse socorros y apoyos mutuos mediante un deshonroso e inmoral chantaje político solamente a cambio de siete miserables votos.

6 . Legalizar una amnistía que siempre ha defendido y proclamado como «ilegal», «antijuridica» e «inconstitucional» (aunque aún le queda el último escollo consistente en vadear la Justicia para culminar con éxito la Ley).

7. Sortear la corrupción de su propio gobierno con los casos– de las 40 enigmáticas maletas del affaire de Delcy Rodriguez y del Tito Berni, con sus exóticos saraos nocturnos y regados generosamente con coca y con carísimas chicas de compañia– y de todos los ministros y altos cargos implicados, como es, supuestamente, el caso de la señora Gómez y el de la «dona» Armengol en la reciente y corrupta trama de las millonarias mordidas de las «fake sanitary masks»– y así ofrecer a la enfurecida opinión publica un notable y reparador sacrificio político, en vez de «pan» y «circo», en las personas de Ábalos y de Koldo –su fiel mucama «petra» para todo– y a la vez tratando de ocultarla construyendo un muro infranqueable e interponiendo los casos de Ayuso y su novio, el de Rubiales… y de todos los que le sirvan para desviar la atención pública de los problemas reales que nos acucian.

8. La aplicación de la vengativa Ley de la memoria democrática y por la que –aunque les pese mucho a él y a todo su utópico gobierno– van todos a pasar a la historia con el funerario apodo de «los desenterradores de Cuelgamuros».

9. Con su consentimiento y apoyo a la polémica Ley Montero «del solo sí es sí», a fecha del 1 del pasado mes de noviembre, son ya 1.233 los agresores sexuales que han visto sus penas rebajadas desde que se aplicó. De ellos, 126 han sido ya excarcelados.

10. La injustificable «inactividad» institucional y parlamentaria a la que ha sometido a las Cortes Generales (con y sin motivo del Covid) ha convertido a Sánchez, con mucha diferencia, en el presidente –que durante los escasos cinco años de gobierno– más Decretos Leyes ha aprobado desde junio de 2018, es decir, un total de 138.

11. Su gobierno ha convertido el Decreto-Ley en la forma oficial y más frecuente de legislar y su abusivo uso –sin respetar los límites establecidos por la Constitución– ya no es esa norma alternativa y excepcional, sino que se ha convertido en la norma sustitutiva de la Ley y, ha supuesto un importante deterioro en el normal y reglamentario proceso parlamentario.

12. El «oficioso» secuestro gubernamental con el que nos tuvo confinados bajo el socorrido pretexto de las «olas pandémicas» del Covid-19 junto con las trolas del ex ministro de Sanidad Illa y del Dr. Fernando Simón, día si y día tambien –sus más fieles y serviles maestros de ceremonias– y de sus aburridas y mántricas comparecencias por TV en aquellas monótonas «covidmatinadas» diarias y aquellos eruditos y poco prácticos consejos de ese famoso y fantasmal «Comité de expertos» que ni se le conocía ni se le esperaba… porque nunca existió.

Este es, a «groso modo», el historial personal de casi todos los»records» del presidente en su gestión política, hasta hoy y a magen y semejanza del fortachón semi-dios Hércules. Pero para alcanzar el récord total aún le quedan pendientes y , de momento, tres nuevos trabajos prodigiosos e importantes, a saber : cumplir con sus ansiadas y codiciadas expectativas de gobierno en las ya muy inmediatas elecciones vascas, catalanas y en las europeas.

Ahora bien, al igual que Hércules tuvo que ampliar sus trabajos de diez a doce –porque en la realización de dos de ellos hizo trampas– también le va a ocurrir a Pedro Sánchez, quien, uno, tendrá que apacentar por parejas a sus soberanistas socios vascos y catalanes con los que va a tener que lidiar y pactar para establecer sólidas y duraderas coaliciones autonómica; y dos, aún salvando las muchas tareas pendientes, deberá enfrentarse poco después a la neo–reconstrucción autonómica de su partido.

Está solo se producirá a su gusto si en los aparatos territoriales de los vascos y catalanes lo perciben y lo sienten «fuerte» para poder seguir ,»moncloando» y «falconeando», por lo menos, una legislatura más.

Aunque la frase se le atribuye a George Orwell, y hay fuentes que señalan que el autor de la misma es desconocido, nos conviene recordar siempre y más a la hora de votar que :

«Un pueblo que elige a corruptos, impostores, ladrones y traidores para que les gobiernen, no es víctima de ellos, sino su cómplice».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.