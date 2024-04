Rafael López Charques : «Tenemos dudas»

Efectivamente tenemos dudas sobre en donde nos han metido, si en un corral o en un gallinero, aunque al fin y al cabo nos da igual, pues por desgracia para nosotros, es lo mismo.

Los dos son recintos cerrados en donde se meten animales, para que no se vayan a donde no conviene, se entretengan con lo que puedan, no estorben y nos dejen vivir tranquilos.

No se crean que estamos en plan gracioso o chistoso, nada más lejos de nuestro pensamiento. Simplemente llegamos a esa conclusión al analizar cómo nos hacen vivir.

Veamos. Cada día más, los que nos gobiernan priorizando nuestro bienestar, eso nos dicen, aunque la mayoría no nos lo creemos, hacen cosas que no entendemos, creemos que, sin justificación, y no sabemos que se proponen realmente con ellas. Lo decimos con buena intención, teniendo en cuenta que somos muy cortitos de mollera y por lo tanto es lógico que nos quedemos “con dos palmos de narices” ante sus medidas.

Ha trascendido que quieren gobernar mediante decretos. Según el Plan Normativo para el año actual, que contempla ciento noventa y ocho iniciativas, la cuantía de ciento cuarenta y nueve serán reales decretos. No está mal, un setenta y cinco con veinticinco por cien. Vamos mejorando pues el año pasado el porcentaje era del treinta y tres por cien.

Teniendo en cuenta que tal normativa implica “urgente necesidad “es de cajón que nos planteemos una pregunta, si las materias a legislar son de tanta urgencia ¿cómo es que no ha abordado ya su tramitación como leyes normales? Creemos que sería lo lógico. Buscando posibles respuestas solo se nos ocurre una. Lo hacen así para evitar que pasen por el Parlamento y que puedan tener problemas, lo que nos lleva a una conclusión, y es que las normativas a imponer por el método citado no son tan buenas para la mayoría de la población.

¿Qué hacen los ciudadanos? Pues nada, simplemente subsistir en donde están encerrados. Saben que si se portan bien tendrán ayudas, bonos, los mayores de sesenta y cinco años entrada por dos euros los martes en los cines, etc. Así pueden vivir tranquilos y felices (si se fían de quienes los gobiernan).

La duda que tenemos sobre donde nos han metido se deriva de que, aunque para ellos sería más cómodo un corral, donde todo sería paz, tranquilidad y cada uno a lo suyo, nos parece que se han equivocado, lo que no nos extraña pues lo hacen un día sí y otro también, y estamos en un gallinero.

En uno de estos últimos, además de las gallinas, que no pintan nada, (son como el pueblo en nuestra sociedad), están los gallos y ese es el problema. Si hay uno solo, no pasa nada, pero si hay varios el lío está montado, pues todos quieren mandar.

¿Qué pasa en nuestro país? Si bien los ciudadanos somos poco menos que un cero a la izquierda, hay varios gallos que quieren mandar, y en sus ansias, generalmente desmedidas, tratan de envolvernos a todos. Así vemos que todo son promesas por todos los lados, ataques al contrario por posibles desmanes, aunque ellos los hayan hecho mayores, etc.

Creemos que en el gallinero que nos han encerrado las cosas están difíciles, pues uno de los gallos no cejará en sus ansias hasta que esté irremediablemente derrotado por los otros, lo que, no lo dudemos, traería un grave problema para nosotros, o hasta que los ciudadanos, hartos de tantas historias, nos decidamos a arreglar la situación por nuestra cuenta, que creemos honestamente que es lo que deberíamos hacer.