Rafael López Charques: «No protestemos»

Debemos ser comprensivos y entender que el desgobierno, cumpliendo con las tareas para las que existe, está haciendo todo lo que le es posible por nosotros. ¡Que nadie lo dude!

Nosotros creemos que efectivamente es cierto, está haciendo todo lo posible, pero ¿en qué sentido?

Aquí aparece el dilema.” Cum fraude” y sus secuaces nos dicen que sus esfuerzos van encaminados a que cada vez vivamos mejor en todos los sentidos. Sin embargo, un porcentaje creciente de la población, cada vez mayor, aseguramos que tan solo buscan que creamos que somos felices, que seamos buenos, nos portemos bien y no les molestemos.

Decimos que creamos porque la verdad les trae sin cuidado. Como ellos están en su palmito, lo único que les interesa es que nosotros seamos corderos obedientes y agradecidos. ¿De qué?

Eso no lo pregunten, no se calienten la cabeza con tonterías. Poco a poco irán teniendo todo, pero claro, entiendan que la cosa lleva su tiempo. Es cierto que nosotros vivimos muy bien, pero nuestra finalidad no es esa, no piensen mal, sino que vean como vivirán ustedes, ciudadanos de a pie, cuando nuestros objetivos se hayan cumplido. Lógicamente ello llevará un tiempo, confíen y no se impacienten, porque con ello no conseguirán nada.

Los ciudadanos debemos entender que nuestros jefes están muy ocupados. Por ejemplo, el teóricamente jefe máximo, después de disfrutar de unos días de vacaciones, como siempre pagadas por nosotros, tuvo que ir a sacarse unas fotos en el Valle de los Caídos, mientras contemplaba los restos de unas personas allí enterradas. Se le criticó en diversa prensa que, para más esperpento, los citados restos no eran de personas represaliadas por el bando nacional, sino al contrario, de gente de ese bando asesinadas por los rojos. ¿Y qué? Da igual, el caso es salir en la foto y aparecer en la prensa por lo que sea.

Según parece a los monjes de la basílica les han dado un plazo para irse antes de que los expulsen. Esperemos que los padres y madres de la patria no se vuelvan talibanes y una vez vacío, decidan derribar el monumento, aunque todo puede ocurrir.

Con ánimo de colaborar, y evitar situaciones incómodas, sugerimos que una vez expulsados los monjes, transformen la basílica en un teatro musical, y que “cum fraude” nombre director del mismo a su hermano, así todo queda en familia,

Nos enteramos de que la fiscalía se opone a la petición de indulto planteada por un ex muy alto cargo socialista andaluz, condenado hace ya algún tiempo a varios años de cárcel, alegando una enfermedad grave. Es curioso, ha habido políticos condenados por hechos similares que, a pesar de padecer enfermedades también muy graves, si entraron en prisión. No protestamos por el trato desigual, simplemente, no lo entendemos. Quizás la cuestión estriba en que el andaluz es de mi partido, y los otros del contrario.

Nos enteramos de que lo que se llama gobierno, lleva seis años incumpliendo la obligación de que la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos comparezca cada cuatrimestre ante la comisión correspondiente del Congreso e informe sobre la ejecución presupuestaria. No desconfíen ustedes, no es que nos quieran ocultar algo, simplemente no quieren que nos calentemos la cabeza con números que muchos de nosotros no entenderíamos.

Por todos los hechos expuestos, y otros muchos que podríamos añadir, les animamos a vivir tranquilos. No protestemos ante las acciones del gobierno, no nos van a hacer caso alguno, pero si unámonos para echarlo.