Victor Entrialgo: «La pregunta que yo haría»

La pregunta que yo haría es ¿cómo es posible que llamemos Democracia a un régimen donde «Torrentes ambiciosos» como Sanchez, Iglesias o Rubiales pueden alcanzar el poder, hacer y deshacer flagrantemente, y de paso hacerse ricos obscenamente, todo sin ningún control real político y económico?

¿Cómo es posible que llamemos Democracia a un régimen donde hay empresas o instituciones públicas y privadas que crean cátedras para no licenciados con el fin de que la mujer del César recaude fondos y decida licitaciones de contratos millonarios?

¿Cómo es posible que llamemos Democracia a un régimen donde un sólo individuo ayudado por telerrepartidores en las televisiones urde, permite o propicia todo éste circo con ministros invertebrados, ministras tontas del bote, ministres que compran fincas en efectivo, dobermans que ladran y aúllan a la Nación, tragasables, escapistas, mujeres barbudas y víboras que escupen veneno en lugar de razonar?

¿Cómo es posible que se llame democracia a un régimen donde quienes se hacen con el poder en las Comunidades autómomas se atrincheran con las televisiones y medios que han creado y dificilmente sueltan la presa?

¿No será que no puede ser democrática una sociedad precisamente por la imposibilidad de cambiar la opinión pública cuando está fabricada por los mismos que tienen el poder de imponerla?

No existe libertad política real sin leyes antioligopolios en los medios y donde una oligarquía de partidos, por su propia estructura, no puede funcionar sin corrupción. Los españoles, que reconocemos en privado éste hecho diagnosticado hace casi cincuenta años, nos limitamos a delegar sin más en una oligarquía que no ha sido elegida.

Es incuestionable que la tarea prioritaria es hoy desalojar al tirano, el ácido que corroe nuestra convivencia con su ambición psicopática, su mentira permanente, su osadía, sus enormes carencias intelectuales, éticas y morales y su «corrupción ceaucesca».

Y que sus serviles tiralevitas, el día que caiga, huirán en menos de 24 horas rompiendo a trompazos la alambrada de la vasta guarida del poder dentro de cuyo recinto han estado tramando enormes chuminadas y hechos gravísimos en perjuicio de España y los españoles.

Pero mientras llega el momento mi pregunta es si no debemos reparar en que, lo que está poniendo escandalosamente de manifiesto el sanchismo, lo que ha permitido que un mequetrefe trepa, frívolo y pretencioso, un torrente petulante, haya usurpado el poder, con apoyo familiar y demás apoyos económicos, es una estructura política de cartón piedra en la que los poderes del Estado han revelado su fragilidad, lentitud y falta de efectividad en el ejercicio de sus funciones de control, porque han sido secuestrados por el tirano.

Víctor Entrialgo