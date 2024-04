Victor Entrialgo: «España sí paga traidores»

El bipartidismo, -quizás idóneo si fuera completo y hubiera de verdad libertad política-, generó reparto de instituciones. El monopartidismo socialista de Felipe González y su mayoría absoluta, por su parte, generó innumerables corrupciones durante cuatro mandatos. La mayoría absoluta del PP generó también corrupción y es recordada más que por lo que hizo, sobre todo, por lo que tuvo oportunidad de hacer y no hizo. El pluripartidismo multiplicó esas corrupciones y sirvió para que un rebaño de mequetrefes de la izquierda indignada violentaran la igualdad invocándola e hicieran a continuación lo mismo que criticaban, enriquecerse, pero en seis meses. Y finalmente el sanchismo de Sánchez y su mujer, “un tirano con esbirros aliado con los enemigos de España”, incluídos prófugos y hasta asesinos apoyados por gente indigna con desmemoria política sobre las vidas que aquellos segaron para llegar donde están.

Todos éstos enemigos de España son financiados por los propios españoles, -y ésto es lo insólito-, porque a diferencia de Roma «España sí paga traidores» e incluso subvenciona a todos aquellos que han usado golpes, bombas, explosivos, secuestros, tiros en la nuca, etc…- para tratar de destruir una construcción de siglos, lo que convierte a España en un caso único de rebaño de asociados más que de ciudadanos, en este aspecto más idiotas que peculiares. Y así hemos llegado al presente “desgobierno de nada y lodo” de Pedro Sanchez con piratas y sin presupuestos sobre una España honrada, abúlica y maniatada que en otras democracias habría provocado varias crisis de gobierno. Porque a la vista de lo expuesto resulta evidente que, en España, aunque existan libertades cada vez más atacadas por el tirano, sus esbirros y el pensamiento woke, -el pensamiento de los que no tienen pensamiento-, no ha existido ni existe democracia libertad política. Éste es el espectáculo al que estamos asistiendo. Un trepa convertido en tirano y unos cuantos frikis subvencionados.

El tirano ha ordenado tomar unas instituciones donde no legisla el parlamento sino el gobierno, que lleva allí sus engendros legislativos para ratificarlos y donde todos los plenos, comisiones y supuestos controles se convierten en palabrería brillante a veces, pero vana, sin ningún mecanismo político y jurídico que hasta ahora haya permitido la exigencia de responsabilidad efectiva. Si durante los últimos cincuenta años ha podido suceder todo ésto, debiéramos empezar a pensar que hay elementos estructurales de nuestro régimen que no permiten una democracia política auténtica y de ahí la degeneración que ha alcanzado su culmen en la autocracia de Pedro Sanchez, que no reconoce su psicopatía y sin embargo quiere reconocer ahora por su cuenta, para distraer de su mujer, al Estado palestino. Ya se ve que Sanchez, como con el terrorismo de ETA, es partidario de ceder siempre al chantaje y hacerlo coincidir con la masacre previa y los asesinatos políticos. Y si durante cincuenta años ha sucedido todo esto y queremos cambiar la España que paga traidores, ahora que llegan las elecciones vascas, catalanas y europeas, lo primero es hacerlo consciente, investigar y analizar los hechos que el poder trata de ocultar, dejar de pagar traidores y crear así esa opinión pública que permita modificarlo.

Víctor Entrialgo de Castro