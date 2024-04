José Manuel García Albarrán: «Vergüenza, vergonya, lotsa, vergoña…

Esta palabra significa lo mismo escrita en español (castellano) en catalán (català) valenciano (valencià) en vasco (euskera) o en gallego (galego)

He usado como título de éste artículo la traducción de este término “Vergüenza” a las llamadas ahora ‘lenguas cooficiales’ porque no deja de ser una ‘vergüenza’ que se aprobara en el Parlamento de España el uso traductores, pinganillos, petacas y pantallas para que los diputados castellano parlantes puedan entender lo que hablan lo diputados catalanes, valencianos, vascos y gallegos, dándose la paradoja que en los pasillos y fuera del hemiciclo todos hablan y se entienden hablando castellano.

Otra cesión más del gobierno ‘Sanchista’ para atender a las reivindicaciones exigidas por catalanes y vascos a cambio de sus votos, lo que nos cuesta

unos 300.000 euros al año (cada traductor cuesta 555 € al día más dietas)

Pero retomando el término “Vergüenza”en cuestión y según la RAE, éste se refiere a la -Cosa o persona que causa vergüenza o deshonra- y no se queda corta al enumerar sus sinónimos: humillación, afrenta, deshonra, ultraje, infamia, ofensa, agravio, injuria, degradación, etc., etc.

Pues bien… esto es aplicable a nuestro día a día político protagonizado en primera persona por Sánchez, el PS (ya saben… la O de obrero y la E de español hace tiempo que la perdieron simbólicamente) y por los partidos ‘chantajistas’ es decir, por los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos.

¿Cuántos socialistas de carnet, condición o convicción se ven representados por este nuevo y desconocido ‘PS’ que actúa despótica e impunemente pisoteando la Constitución?

Vergüenza, humillación, afrenta, etc., sienten muchos de ellos tras la trayectoria seguida en los últimos 5 años por el ejecutivo de Sánchez, que como es de dominio público, está siendo condicionado, coaccionado o ‘mangoneado’ por todos aquellos que le permiten mantenerse en Moncloa y que evito nombrar de nuevo por ser archisabido.

Vergonzoso, humillante, infame, deshonroso y ofensivo es el papel que ha tenido que soportar el Senado por ‘el troleo al PP’ anunciado a bombo y platillo por el ‘President catalán’ en funciones -Pere Aragonés- y su ‘mitin independentista’ preelectoral quien, sin tapujos ni vergüenza, se presentó en la Cámara Alta, que representa a los Senadores elegidos en las urnas y en el que tienen mayoría absoluta los del PP, para asegurar con cierta ‘sorna y chulería’, lo que oculta o niega Sánchez y sus palmeros ocasionales, que “tras la Amnistía vendrá la ‘financiación singular’ y ‘el Referéndum’ de Autodeterminación”.

Aunque de forma premeditada, en el Senado no estaban presentes ni Sánchez -viajó a Sevilla, en donde fue abucheado en su discurso de inauguración de las viviendas sociales- ni sus Ministros, ni sus Senadores, ni los Presidentes autonómicos socialistas y es que ‘la cobardía’ y el ‘pasotismo político’, que raya con la ilegalidad, ya son una norma de este gobierno que ‘se quita de en medio’ en cuanto barrunta que ‘pintan bastos’.

Simultáneamente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue con sus investigaciones de posibles delitos cometidos por miembros del gobierno o cercanos a él y no se descarta que terminen de ‘deshojar la margarita’ en los casos Koldo/Ávalos/Aldama/Illa/Begoña/Armengol/Marlaska… a pesar de los intentos de desviar la atención de Sánchez y Cía., ‘escupiendo’ acusaciones que, sin prueba alguna, lanzan contra políticos de la oposición, para lo que repiten las consignas del Jefe, como ‘loritos’, en todas las comparecencias públicas, los ministros, los portavoces y los gregarios afines.

Como la venganza manifiesta e infame de Marlaska contra la Benemérita, al parecer se le ha quedado corta, ahora trama un ninguneo más que raya con la humillación hacia los componentes del Cuerpo de la Guardia Civil, siendo nada más y nada menos que privarles de las atribuciones fiscales y aduaneras que históricamente han llevado a cabo en los Puertos y Aeropuertos de toda España, para dejarles solo con labores de vigilancia y para otorgar dicho cometido, en unos casos a Policía Nacional y en otros a Policías Autonómicas (Ertzaintza, Mossos d’esquadra y Policía Foral de Navarra) en lo que parece ser otro pago secreto ‘en diferido’ a cambio del apoyo para la subsistencia de su Jefe y de él mismo.

En las puertas de las elecciones a celebrar en “las Provincias Vascongadas”-así al menos lo estudié en la geografía de España siendo un niño- o si lo prefiere en el actual ‘País Vasco’, la preocupación política puede estribar, ‘como no podría ser de otra manera’ según la frase preferida por los ministros y ministras, en los pactos políticos necesarios para el gobierno, dado que no se prevé mayoría absoluta de PNV, EH-Bildu ni PSV (salvo opinión contraria del CIS de Tezanos)

Siendo el mayor peligro el más que probable apoyo del PSV a EH-Bildu, basándonos en que el aspirante del PSV -Eneko Andueza- ha dicho en público y delante de Sánchez que “no pactará con EH-Bildu”…

¿Le suena esta promesa hecha por su Jefe antes de las últimas Generales del 23-J?

Mientras tanto, y en clave preelectoral, el prófugo Puigdemont se acerca a 30 km. de la frontera con España habiendo abandonado ‘la choza’ de Waterloo en donde ha vivido a cuerpo de Rey desde su fuga en 2017, pretendiendo hacer la campaña electoral ‘lo más cerca posible’ y mandando avisos al gobierno sustentado por sus votos -JxCat- “que su apoyo será revisado” y que en caso de no poder ser Presidente de la Generalitat se retirará de la política activa, todo ello obviando que sigue sin poder entrar en España y pesa sobre él, hasta que no se haga efectiva la Ley de Amnistía, una orden de detención que ha sido ampliada recientemente, por acusarle de un delito de terrorismo.

Todo esto viene ya siendo ‘esperpéntico’ y con un solo culpable… ¡Sánchez!

Y para finalizar vemos como

seis vocales del Consejo Fiscal se enfrentan al fiscal general y redactan un informe contrario a la Ley de Amnistía, acusando a García Ortiz de «ocultarles» las reiteradas peticiones del Senado para informar sobre la Ley.

Porque como dijo Blaise Pascal (1623-1662) matemático, físico, filósofo, teólogo y apologista francés:

“La justicia sobre la fuerza, es la impotencia, la fuerza sin justicia es tiranía”.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado