Pedro Manuel Hernández López: «El nuevo «mantra» del Gobierno en la campaña vasca: ¡»cobardía» y «bajeza moral»!»

Tal cual: ¡cobardía y bajeza moral!. Este es el nuevo «mantra» del democrático Gobierno de Sánchez para la campaña vasca contra EH-Bildu tras escuchar las declaraciones del candidato abertzal Pello Otxandiano en la SER –en las que se negó a reconocer que ETA era una banda terrorista– y lo único que se «atrevió» a hacer fue reducirla a la simple categoría de «grupo armado». En este caso : ¡ ver y oír… para creer! o ¡manda huevos! como muy bien hubiera exclamado el ex presidente del Congreso D.Federico Trillo-Figueroa.

Aunque no lo parezca, este es el mismo Gobierno que pactó con EH-Bildu, tras el encuentro que mantuvieron sus portavoces en el Congreso y Senado –Mertxe Aizpurua y Gorka Elejabarrieta– con Pedro Sánchez y Santos Cerdan, su «factotum», su mano derecha y el Secretario de Organización del PS (antes PSOE), dentro de la ronda de contactos para su investidura y llegar a la Moncloa.

Este sigue siendo el mismo Gobierno de Sánchez, el que tras subir a la presidencia del Gobierno apoyado por el partido abertzal de Otegui a cambio de la promesa de un «referéndum» de autodeterminación a la «escocesa» con «visión y paciencia estrategica»– ahora, dos años después de gobernar «por» y «con» su apoyo y de clamar a los cuatro vientos las ilustres bondades de Otegui y sus muchachos, que de ser «hombre de paz» durante la «feliz» gobernación del nefasto ZP ha pasado a ser su «socio prioritario»– ha dado la tajante orden de que todos y cada uno de sus ministros repitan –sin descanso y cuando la ocasión la pinten calva , como es el caso de la actual campaña electoral vasca– la nueva «consigna mántrica» para con ella acusar de «cobardía» y de «bajeza moral» a su prioritario socio EH-Bildu por no dar su brazo a torcer y reconocer el origen «terrorista» y asesino de la banda de ETA.

Esta fue lo que fue y lo que es, una auténtica banda terrorista y asesina sobre cuyas espaldas lleva –durante 42 largos años de crueles atentados– más de 850 ciudadanos asesinados, entre los que se encuentran: civiles, políticos, miembros de la judicatura, ertzainas, policías, militares y más de 210 guardias civiles.

Al toque de corneta de Sánchez están respondiendo todos sus paniaguados y «tragafantas» ministros. Los primeros en tildar a EH-Bildu de «cobarde» y de «bajeza moral» ha sido Pilar Alegria, la ministra portavoz(a) , quien –no sintiéndos demasiado contenta por aplicar el mantra sanchista contra Bildu– en una reciente rueda de prensa al ser preguntada a su compañera Mónica Garcia ( la de Sumar y ministra de Sanidad) sobre la negativa del partido abertzal a reconocer el origen «terrorista’ de la banda de ETA, no la ha dejado contestar y ha tomado ella la palabra.

No así cuando le preguntaron sobre si el Gobierno iba a revisar su actual relación con Bildu tras las palabras de Otxandiano, a lo que dio la callada por respuesta. Con el «protector» corte dado a la neo- ministra Mónica García y no respondiendo cuando debía hacerlo, la baturra Pilar Alegria se ha asegurado una respuesta correcta y acorde con el mantra ordenado por el «jefe» supremop Sánchez, quién ahora tacha a EH-Bildu de ser un partido «cobarde» y muy «incompatible» con la actual democracia.

Otro de los que ha difundido por televisión el «mantra» sanchista de la «cobardía» y de la «bajeza moral» de la izquierda abertzal ha sido Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y el «Pepito Grillo» del Gobierno. Y como no hay tres sin dos, el segundo de la camarilla en cumplir –a ojos cerrados, a rajatabla y al más puro estilo y estricto rigor espartano– las órdenes de su amo y señor, Sánchez «El Felón», ha sido el polémico ministro Fernando Marlaska (sin Grande, desde que vendió su dignidad por una plaza en el Ministerio de Interior del Gobierno Sanchista ) que ha cargado contra los abertzales de Bildu repitiendo la palabra «cobardía» para referirse a las palabras de Otxandiano, el nuevo candidato de EH-Bildu a la lendakaritza de Euskal Herria.

Y siguiendo con la progresión matemática –como tampoco hay tres sin cuatro– el turno le ha correspondido al servil y ministro «cerbero», Óscar Puente, este tampoco ha tardado mucho en salir a ladrarle a Bildu pdecirle publicamente que «no tienen madurez política». Lo paradójico –aunque extraño– es que siempre y, hasta la reciente cosigna-mántrica ordenada por el «jefe supremo», siempre había defendido «publicamente» y a ultranza los pactos con EH-Bildu, aunque aquellos eran otros tiempos y el PSV no veía peligrar su llegada a la lendakaritza.

La formación ‘abertzale’ “puede ser un buen socio” del PSOE en el Congreso “para subir el salario mínimo o las pensiones» pero no podemos confiar en los chicos de Otegui. Según Puente «lo que Bildu nos ha demostrado es que es muy difícil que podemos tenerles como un socio estable y a la recíproca en el que podemos confiar para gobernar, porque le falta dar pasos para gobernar y avanzar como una sociedad democrática madura» (sic).

A dos días excasos de finalizar la campaña a las elecciones vascas, las víctimas de ETA han vuelven a sentir la afrenta de sus herederos. Pello Otxandiano, ha entrado en la recta final de los comicios del próximo 21 de abril quitándose la careta y, después de dar una imagen «light», ha dejado claro a quién representa.

Que el candidato de Otegi haya descartado calificar a ETA como «banda terrorista» al decir que fue un «grupo armado» py que puede incluso tener << diversas consideraciones >>, esto a las victimas aunque no les ha sorprendido lo más minimo sin embargo, si les ha «indignado y mucho>>.

Consuelo Ordóñez –presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE)– ha asegurado que las recientes afirmaciones de Pello Otxandiano «evidencian que la fascinación por ETA aún sigue siendo un elemento fundamental del proyecto político» de EH- Bildu y, que está vez << no hay eufemismo que oculte su severa convicción de que el terrorismo de ETA fue necesario, justo y legítimo >> (sic). Y es que «sus palabras son una indignidad, una provocación y una humillación>> (sic) , no solo para todas las víctimas y sus familiares sino también para todos los que creen en la democracia y la apoyan.

En un tono muy parecido, Maite Araluce — la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo(AVT)– se expresa contra el candidato Oxandieta y el partido que le apoya cuando le acusa de haber sido –desde el año 2016 miembro activo de la dirección de «Sortu– esa rama escindida de Bildu que jalea las libertades de los etarras, les rinde homenaje y no tiene ningún problema en hacerlo públicamente»(sic). «No podemos– continua afirmando– permitir que alguien que se niega a condenar el terrorismo de ETA –blanqueándolo hasta límites insospechados– nos hable de pensiones, sanidad, viviendas y educación.

Todos los españoles que han sido masacrados y asesinados en España no se pueden ni blanquear ni mucho menos obviar»(sic). Desde la AVT también nos recuerdan que el actual discurso de EH- Bildu es «el mismo de siempre aunque ahora lleven americana y camisa en vez de la típica txapela y el pasamontañas»(sic).

Mientras que el Gobierno de Sánchez solo se escandalice con EH-Bildu en el País Vasco y lo haga solo durante la campaña electoral y con la «boca pequeña» pero le siga manteniendo y, a la vez, considerandolo como su socio «prioritario» y siga sin deslegitimizar ética, social y políticamente el terrorismo que ETA ejerció, no podremos avanzar hacia una verdadera y democrática convivencia ni hacia la deseada unidad de todos los españoles.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.