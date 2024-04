Manuel del Rosal: «La dictadura de los necios»

“El malvado descansa algunas veces; el necio jamás” José Ortega y Gasset, filósofo español

“Discutir con un necio es como montar en bici estática. Te esfuerzas, sudas, te cansas, te agotas y al final no te lleva a ningún sitio”

“Sobre el cimiento de la necedad, no asienta ningún discreto oficio” Cervantes

En España y desde hace unos cinco años más o menos existe una dictadura sui generis: La dictadura de los necios.

No ha sido la imposición de un dictador el que ha instalado la dictadura en España, ha sido la necedad de los ciudadanos lo que ha propiciado que un dictador infantiloide y por ello mismo peligrosísimo se siente en el sillón presidencial

Lo último que ha hecho ese dictador ante el temor a perder su dictadura ha sido escribir una carta a la ciudadanía que escrita por mi nieto de once años podría pasar, pero que no pasa al ser fruto de la pataleta de un dictador (En esto y en otras cosas me recuerda al dictador de Gabriel García Márquez reflejado en sus nivelas) que no ha superado la etapa de su niñez y que, viendo que el juguete con el que se divierte (la presidencia del gobierno) le puede ser arrebatado, amaga con irse si no se le pone remedio y culpando al mundo de su tremenda desgracia y de ese modo aparecer como un inocente impoluto y bueno, único que puede salvar a España y a los españoles de la llegada del Apocalipsis cabalgando sobre los caballos de la ultraderecha. Él sabe que su poder dictatorial está apuntalado por la necedad de los ciudadanos que, en un porcentaje elevado van a creerse – al igual que se han creído todas las mentiras y falacias amasadas por él a lo largo de estos años – el relato victimista que nos va a soltar día a día. Somos nosotros los ciudadanos los que mantenemos la dictadura en la que vivimos, y lo hacemos porque somos unos necios de manual que vamos a comprar el relato de quien nos emplaza el día 29 de abril a escucharle exponer los motivos por los que va a dimitir. Esa necedad que nos caracteriza nos impide ver que ni va a dimitir ni nada que se le parezca y que lo único que pretende es maquinar durante esos días en los que va a abdicar de sus obligaciones de gobierno, lo que hacer para mantenerse en el poder un tiempo más haciendo que creamos que si él se va España abocará al caos.

La conjura de los necios es un libro de John Kennedy Tool publicado póstumamente en 1980. Es una sátira en clave de humor que critica a la sociedad de la época a través del personaje principal Ignatius J. Reilly. El autor explora los problemas derivados de una sociedad hipócrita, materialista, superficial y falta de autenticidad que ha alcanzado un nivel de alienación máximo; sociedad que posee la llave del gobierno porque es esta sociedad, al igual que la de hoy, la que con su voto quita o pone gobiernos que, conociendo las taras derivadas de la necedad en la que se desarrollan sus vidas, mantiene una dictadura bajo la apariencia de democracia, dictadura que yo llamo de los necios porque son ellos, los ciudadanos, los que, en el ejercicio libre de sus votos, imponen una dictadura envuelta en el celofán de una democracia

Estas son algunas de las frases que el autor pone en boca de sus personajes y que son fiel reflejo de la sociedad actual más que nunca.

La estupidez humana no tiene límites, es un océano profundo e interminable.

El mundo está lleno de personas absurdas, que luchan sin sentido por cosas sin importancia.

La vida es una comedia absurda, y nosotros somos los payasos involuntarios.

En un mundo mediocre, la inteligencia es una maldición, mientras la ignorancia es una bendición.

La mediocridad es el enemigo silencioso que acecha en cada esquina.

El conformismo es el veneno que mata los sueños.

La autenticidad es un lujo que pocos pueden permitirse.

La resignación es el último refugio de los cobardes.

Este dictador que nos ha escrito una carta lacrimosa, infantil y falsa va a esperar unos días a tomar una decisión que ya tiene tomada: seguir en el poder y, según la percepción que los ciudadanos tengamos de su maniobra perversa, llevarnos o no llevarnos a otras elecciones. Pero apostemos. ¿Cuántos millones de necios creerán todo lo que se va a expandir a través de los medios de comunicación al servicio del dictador alabando su figura de enamorado, buen hombre, mejor presidente y única solución a los problemas de España? ¿Cuántos millones de necios verán a este presidente como una monja ursulina de inmaculado y bondadoso tras el relato maquiavélico que nos van a colocar durante estos días hasta el 29 y después del 29? Y yo apuesto: millones de necios. Los suficientes para que, en un conjuro y con sus votos añadan más años de dictadura, dictadura impuesta por ellos, por sus votos; dictadura que yo llamo dictadura de los necios.

MAROGA