Victor Entrialgo de Castro: «Quo Vadis»

Es todo una farsa. La Nación está en manos de un enfermo de vanidad que despues de recibir aviso internacional de hechos que le obligarían a irse, pone su ego por encima de la Nación, manda una Carta a Sálvame y amenaza al juez.

Ante la gravedad de las informaciones y los hechos Nerón ha decidido incendiar la Nación, echar la culpa a los cristianos fascistas, adelantar su defensa y curarse en salud, mostrando como en Quo Vadis la psicología del niño mimado que despues de prender fuego no comprende por qué le odia el personal.

Ante la gravedad de las noticias sobre Pegasus, la Galia, Marruecos y la prensa internacional sobre la mujer del emperador firmando «autógrafos» y otro «mihelmano» socialista, el César no ha hecho una comparencia como cualquier líder europeo sino que, como no tiene nadie que le escriba salvo el juez, escuchó la idea que le dió el centurión que lee los auspicios en las entrañas de pájaros muertos en Moncloa y le ha ordenado que redacte una carta bolivariana a cada uno de sus súbditos hablando de amor a la mujer del César, a la que aún no sabe si va a entregar, para envolverse en su toga praetexta y gastada de fascismo y ultraderecha, maniobra que pretende reforzar sus defensas ante las elecciones catalanas y europeas.

Todo en él es falso. No sólo porque no reaccionó ante la multitud de noticias anteriores sobre su mujer hasta precisamente 24 horas después que los franceses se hubieron manifestado sobre Pegasus, sino que incluso su apelación folklórica en una carta a la Nación sobre lo enamorado que está o deja de estar de su mujer es también falsa y oportunista, no sólo por su populismo inapropiado, extemporáneo y fuera de lugar; ni sólo porque el ego del César le permita únicamente estar enamorado de sí mismo; sino porque, su inclusión extemporánea y excesiva en la carta pone de relieve que excusatio non petita.

¡A que me voy….! ¡No puedo, no puedo! imposta el César como Chiquito de la calzada ordenando que le pidan que vuelva, en un narcisismo de libro y primero de Freud, mientras le preparan el atrezzo en la calle, desalojan Génova por un aviso de bomba y Mr. Bean Zapatero canta «No te vayas todavía no te vayas por favor», ensayada mientras echa gasolina guerracivilista a la vez que se coloca en la parrilla.

¡Ŕobanos como dice Federico, si no lo puede evitar nadie, pero no nos digas que lo haces por nuestro bien! con su mujer vinculada a un rescate de mil mil cien millones de euros que deja pequeños los Eres de Andalucía y ésta carta de Nerón para marear a la Nación que desprecia sorprendiéndose de que no le quieran y echando la culpa del incendio a los cristianos fascistas, otra jugada desesperada más de un enfermo que es capaz de todo en interés propio y en contra del interés general.

Con su «Nunca he tenido apego al cargo, el honor de servir al pais que quiero….» otra lección de segundo de narcisismo, está adelantando la defensa. En «el otoño de los oligarcas» Nerón, como Peter Ustinov al final de la película, está transido. Desde Pegasus, las cosas con su mujer, «mihelmano» etc..se le mudó la faz y la color. Ha incendiado la Nación. Es la maniobra de un enfermo rodeado de una panda de farsantes pero todos sabían que venía así de serie. Sólo hay una verdad irrefutable: El día que no mienta nos sorprenderá. Por eso acercándonos al año 60 d. de la llegada de este otro Mesías, la Nación debiera preguntarse, Pedro ¿Quo Vadis?.

Víctor Entrialgo