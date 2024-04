José Manuel García Albarrán: «La Divina Comedia»

Dante Alighieri (1265-1321) escribió -La Divina Comedia- obra que me ha inspirado el título de éste artículo.

Este clásico de la literatura de ficción universal relata el viaje de Dante por el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso o Cielo, cuyo mensaje más importante es que todos nuestros actos deben trascender de lo meramente humano y de lo meramente sensorial.

Esto viene a colación de la decisión de Sánchez de tomarse cuatro días de ‘asuntos propios’ montando una especie de ‘Comedia’ aunque sin duda sin merecer el calificativo de ‘Divina’ porque ha puesto de los nervios a sus allegados, allegadas, palmeros, votantes, chupatintas y socios varios.

La carta a los ciudadanos no tiene parangón desde que se instauró la Democracia en España, porque no sabemos aunque se sospecha, que pretende con ella: ¿Dar pena? ¿Comunicar su hastío por los escándalos que le rodean? ¿Reclamar respeto judicial para su esposa? ¿Sacar rédito en las próximas elecciones catalanas apoyándose en el victimismo?

¿Pulsar opinión para seguir engordando su EGO a costa de ‘los suyos’?

De cualquier manera solo él debe saber lo que pasa por su cabeza y no creo que lo sepa nadie de su círculo próximo excepto su ‘querida esposa Begoña’ aunque, dadas las circunstancias, no creo que esté en condiciones de dar sosiego y tranquilidad a su ‘querido esposo Pedro’.

No obstante su agradecida y bien pagada ‘red clientelar’ mediática televisiva ya se ha volcado en promover, tras comunicar ‘su retiro’, movilizaciones contra los culpables de siempre -la ultraderecha y la derecha- porque él, haciendo gala de una cínica amnesia, parece ser que es la única víctima de una campaña difamatoria orquestada por sus enemigos políticos y secundada por unos jueces conservadores que quieren hundirle a él y a su magnífico proyecto progresista.

Dante recorrió alegóricamente primero el Infierno, seguido del Purgatorio y terminó disfrutando del Cielo, todo ello en la búsqueda de un consuelo espiritual ante la altísima corrupción de la Iglesia de su época que extrapolando a la actualidad sería equiparable a la corrupción política que nos afecta a todos los ciudadanos.

Sería interesante comprobar si Sánchez tras su ‘amago de dimisión’ estará dispuesto o preparado para realizar un recorrido similar al de Dante, pero en sentido contrario, es decir, pasar del Cielo en SU Falcom, al Purgatorio de la calle para terminar en el Infierno de las continuas acusaciones hacia su esposa y hacia miembros y “miembras” -así lo dijo usted- de su gobierno. El tiempo nos lo dirá y nos aclarará las ocultas intenciones de esta huida y reclusión. Pero resulta difícil creer que tras esta maniobra de ‘escapismo temporal’ esconde una verdadera intención de dimitir de su ‘excelso’ y ‘merecido’ cargo.

La verdad es que motivos para dimitir tiene usted más de una docena porque no sólo son los múltiples casos de corrupción política de su gabinete y de próximos, ni las meteduras de pata en la política internacional (Marruecos-Sahara. Israel-Palestina &Hamas, Argelia, etc) ni la mayor deuda del País que su gobierno ha cosechado en 5 años (1 billón 600 mil millones de euros) ni la invasión de los poderes del Estado (Fiscalía, TC, TSJ y CGPJ) Recuerda Sr. Sánchez… Y la fiscalía de quién depende ¡Ehh!… ¡Pues eso!

¿No le da vergüenza oírse ahora? Aquella respuesta no exenta de prepotencia y chulería ahora le puede pasar factura y lo que es peor, el haber puesto en duda y bajo sospecha la imparcialidad del poder Judicial.

De hecho ya hay un titular que no deja de ser llamativo… “La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez”¡Sin comentarios!

Mientras tanto ‘las TV del régimen’ y demás medios ‘de intoxicación’ han lanzado ya una campaña propagandística con imágenes familiares, desempolvando entrevistas de hace años con su esposa, grabando imágenes en Ferraz de unas docenas de militantes gritando “Pedro no te vayas” “No te rindas” etc., etc.

Es fácil echarle la culpa de la crispación actual que vive la vida política y la sociedad al contrario (PP/VOX) pero sería bueno que hicieran una reflexión sobre las verdaderas causas que han provocado la fragmentación y polarización de los españoles que responde, en mi opinión, a la arbitrariedad, prepotencia y nepotismo del Presidente Sánchez y su Gobierno.

No todo vale para salvar su sillón Sr. Sánchez y usted con sus ‘mentiras’ o ‘cambios de opinión’ ha provocado una reacción de incertidumbre y rechazo en gran parte de los ciudadanos que nos sentimos traicionados o ‘vendidos’ a los infames intereses de políticos sin escrúpulos que, menos en el bienestar de su pueblo, piensan en cualquier otra cosa, por supuesto que redunde en beneficio propio.

La espera hasta el lunes se va a hacer larga para algunos y de resultado muy previsible para otros, pero de cualquier forma no creo que, tome la decisión que tome, sea buena para el

pueblo y de especial bonanza para los ciudadanos.

La ‘Divina’ Comedia que va a escenificar con estos días de ‘asuntos propios’ que se ha tomado, no obedecen a un intento de adoptar medidas ejemplarizantes contra los múltiples casos de corrupción que le acosan y le acusan, si no que mas bien obedecen a provocar una reacción de su electorado, socios y afines con una victimización que pueda rentarle beneficios extras ante los inmediatos y futuros comicios.

De todas maneras decida lo que decida este País necesita un cambio antes de autodestruirse.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado

26/04/2024