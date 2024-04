Juan Pérez de Mungía: «El Histrión en su Balcón»

Todos los dictadores se asoman al balcón de la historia. El dictador rumano Nicolae Ceausescu apareció en el balcón del edificio del Comité Central del Partido Comunista el 21 de diciembre de 1989, y comenzó el discurso habitual con su «lenguaje de madera». Cuatro días después fue fusilado.

No ha existido tirano, caudillo, déspota, autócrata, que no se asomara a su balcon para ser aclamado. Perón y su viuda desde el balcón de la Casa Rosada; Franco con gafas Ray-Ban y gorra de plato en el del Palacio de Oriente. Pinochet en el del Palacio de la Moneda; Chávez asomado al Balcón del Pueblo del Palacio de Miraflores, el mismo que emplea Maduro. Petro desde el propio de la Casa de Nariño. El emblematico balcon que uso Castro desde el Edificio La Sociedad del Progreso el día de los Reyes Magos de 1959.

Gracias a la television los jerarcas han añadido este balcón en sus peroratas, Castro, líder indiscutible de la plasta televisada desde el 26 de febrero de 1998, pronunció un discurso ininterrumpido de siete horas y quince minutos. Telesur convertida en Telechávez primero y TeleMaduro ahora es un buen ejemplo. El colombiano Petro es un caso singular, hace una alocucion mensual, este es un discurso breve del superior al inferior. Lo bueno y breve dos veces bueno, por tanto, la misma alocución se convierte en un refrito de su elocución, y una soflama y una perorate se reprograma en televisión para machacar las orejas de sus compatriotas.

En España TeleSánchez da pábulo al discurso victimista del Petro español que ahora innova su discurso, con una increíble carta, dicen que escrita con sus propias manos, algo que llama la atención tras sus libros redactados por negros y/o negras y su fantástica tesis doctoral plagiada. Ahora bien, se nota por la falta de precision y fluidez que maneja la oratoria bolivariana, nadie puede equivocarse y muchos quieren equivocar a quienes ven la verdad. La ha escrito él mismo, insólito, y ahi queda su recurso para invertir su responsabilidad y atribuirla a la ajena.

El país está en vilo. Perdón, Lo País con Pepa Bueno al frente, incluso Lucía Méndez babea en El Mundo y ensalza al sátrapa resaltando su estado anímico, que no el estado que dirige «Pedro in Love». Alucino en colores rojos y morados. Vamos a ver si se aclaran las ideas, Pedro Sánchez es un histrión, una persona que se expresa con afectación o exageración propia de un actor teatral. El Trastorno Histriónico de la Personalidad le permite comportarse de una manera muy emocional y dramática para atraer la atención hacia ellas. Es la cultura propia de un narcisista enfermizo.

Incluso he caído en la trampa de hablar en este artículo sobre El Hombre del Falcon, El amante de Lady Begoña, El Hombre que Pudo Reinar. Tiene madera el asunto para alimentar uno de los mejores seriales de televisión. Netflix, Amazon y Cascajosa podrían hacer una serie de seis capítulos sobre «Begoña Gómez, una mujer libre» como Macron que busca promocionar a su querida Brigitte. La entrevista de Susana Griso, memorable. La mujer detrás del sátrapa. Algo las une, son hombres. A veces la ficción supera la realidad. No porque lo sean, sino porque influyen como hombres en las decisiones de sus hombres. No es casual que basten unas reuniones de Begoña para que las ayudas fluyan del bolsillo de los españoles a los bolsillos de otros por determinar por la justicia.

La prensa europea es más justa en la valoración de la situación. Begoña es corrupta y Pedro es el «Rey del Drama» según The Economist. En Italia Bettino Craxi, otro líder socialista corrupto, tras las denuncias de la organización «Manos Limpias» logró que fuera condenado a prisión, pero evitó la cárcel con su huida a Túnez. La historia se repite, primero como farsa y luego como tragedia. Solo espero que Mohamed VI le dé una Jaima para que vivan el y su mujer en el Riff desde donde parten los alijos, donde cuenta con suntuosos palacios que no puede visitar de tantos que son. A lo mejor, quizás el caballo alado Pegassus cae a la tierra por acercarse como Icaro demasiado al sol. El lunes se abre el telón y el histrión aparecerá en su balcón.