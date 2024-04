Pablo D. Escolar: «El Presidente “fijo discontinuo”»

Es patente que el Sr. Sánchez, además de caradura, tiene mucha imaginación y hace uso de ella para exigir a sus devotos que salgan a la calle a decir que no se vaya. Naturalmente hay que ser muy ignorante para pensar que la carta en cuestión dice alguna verdad (algo imposible en Sánchez) y puedas suponer que hay alguna intención de marcharse. Nada más lejos de la realidad, ya que él ha nacido para jorobar a los españoles, mantener obsesivamente el poder y el dominio de todas las instituciones, conseguir la polarización entre todos, al estilo de la de 1936, sin preocuparle en absoluto España.

Pero estos días que se ha tomado de asueto, entiendo que se lo restan de su salario, y no le favorecen con el subsidio del desempleo, ya que ha sido un paro voluntario y no forzoso. Sus pocas luces y menos honradez, no le permitirán ese abuso. Y al propio tiempo nos abonará a los españoles el alquiler del piso que ocupa, El Palacio de la Moncloa, durante los 5 días de paro.

Tenemos nuestro País en una situación cada día más grave y el final que adivino, no es para mostrarlo al pueblo: la moral de los ciudadanos en franca decadencia, la democracia en retroceso, la economía haciendo equilibrios, la demografía tristemente en disminución, la seguridad ciudadana por los suelos, etc. Esto es lo que ha conseguido Fray Mentiras en España y de ahí, la necesidad de que se marche, pero no nos caerá esa breva.

Manifiesta este señor en su carta que se siente atacado; también los ciudadanos estamos permanentemente atacados por él y su gobierno, claro, seremos todos ultraderechistas y entonces merecedores de todas sus felonías. También serán ultraderechistas aquellos que se hayan atrevido a punblicar el nefasto comportamiento de su esposa, aunque estén amparados en hechos reales, algo que nunca hace él, pues siempre se basa en la mentira.

Pablo D. Escolar