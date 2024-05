Juan Pérez de Mungía: «Un discípulo aventajado»

Al no tener legitimidad del pueblo que dice representar, decía Max Frisch, el autócrata se desvive por elegirlo él mismo. ¿Qué métodos pueden emplearse con ese objetivo?. Cualquiera puede darse cuenta de que consiste en el control de la opinión pública, pero ¿qué métodos pueden emplearse con ese objetivo?. Es difícil que ese control se imponga por la fuerza bruta. Existe, sin embargo, una versión del proceso a emplear que un lector puede reconocer es lo que se conoce en Ciencia Cognitiva, como principios de asimilación y contraste (Sainz J.S. y Sainz, L.V. (2000). Introducción a la Ciencia Cognitiva. Procesos y Simulación, Madrid, McGrawHill): Quien se cree parte de una minoría trata de asimilar sus opiniones a las que cree mayoritarias, y trata de oponer las propias a las que cree minoritarias. El elector pretende siempre pertenecer a una mayoría política, hasta el punto de creer que eligió a quien manda. Basta una etiqueta, el insulto y el victimismo, para concitar en torno al sátrapa el apoyo que necesita para imponer su agenda. Ese es el instrumento mas conspicuo de la propaganda política.

La versión técnica de estos procesos cognitivos son los principios de Goebbles, fuente de todos los discursos totalitarios de Sánchez, en esa política que conduce a la Espiral del Silencio (Noëlle-Neumann, E. (1977). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Paidós. Barcelona, 1995). Silenciar al enemigo para acabar con el adversario despues de despersonalizarlo. No importa que Goebbles, él mismo minúsvalido, represente la venganza de su suerte en un régimen orientado a la aplicación de la eugenesia y la extinción de enfermos y maltrechos de toda raza.

El primer principio de Sánchez es el recurso de simplificación del discurso, no distinguir entre críticos, oponentes, u opositores, el enemigo es único y la víctima él. No hay medio periodístico ni pueblo extranjero que no se haya dado cuenta de la estrategia de Sanchez, de sus desafueros. Sánchez se rebaña en los purines de su rebaño, la piara de su gobierno. Apesta cuando todos responden a una, a su puto amo, el macarra dixit. Solo un pueblo borracho ama a sus dirigentes ebrios. Solo los drogados buscan a sus camellos. Solo los creyentes siguen a los fariseos, que aparentando justicia y orden esquivan la ley.

Congruente con este primer recurso, Sanchez emplea el recurso del contagio, la difusión de estereotipos que generaliza a los que bautiza como enemigos, buscando homogeneizar a sus enemigos, instrumentando a esbirros y paniaguados que viven a sus expensas, desde la mafia de la ceja de Zapatero a la mafia infiltrada en los medios. Ninguno de estos recursos tendría éxito si no aplicara en demasía el recurso de transposición, acusar a otros de su mismo modo de proceder, distrayendo la atención hacia sí mismo. Para que la opinión pública crea infundada la sospecha de corrupción de su amada esposa, hay que señalar cuan dudosa es la conducta de parejas ajenas, basta atribuir a otros la corrupción que él mismo practica, como si la mejor defensa fuera el ataque. Ningún socialista tan justo como él predica de sí mismo, podría aceptar la convivencia con una delincuente. En el momento en que es objeto de una acusación ineludible, señala al otro por exactamente el mismo «error» que han hallado en su manera de proceder.

Las amenazas son tanto mas reales cuanto mas se sospechan impracticables porque siempre puede el paciente alarmarse más por lo que teme que lo que puede llegar a conocer; Sánchez practica la amenaza, predica el miedo. Es el recurso de la exageración y la desfiguración del enemigo, los defectos propios, si acaso existen, son anecdóticos o circunstanciales, manzanas podridas de su cesto, indeseables de su rebaño, ninguna corrupción es sistémica; nada es bastante para hacer del otro una caricatura de sí mismo. A través del recurso de la vulgarización se eliminan todos los matices que harían de un enemigo, un ser humano; después de todo solo hay que convencer a individuos aislados, ajenos a toda comunidad. Los mensajes se repiten de forma ubicua desde púlpitos en apariencia distintos, es el recurso mercantil de ubicuidad, la estrategia de múltiples marcas con propietario único, que se difunden con una uniformidad que solo puede cuestionarse cuando se examinan sus fuentes de financiación, todas las otras fuentes son canallas y autoras de bulos que merecen persecución. Nada que pueda compararse con los esbirros de RTVE, los 115000 suscripciones a Lo Pais, la publicidad institucional, y la administración sistemática de prebendas, subvenciones, y cargos.

Hay que torpedear la opinión pública generando tantas acusaciones que la víctima no tenga margen temporal para excusarse o demostrar su falsedad, la postverdad hace el resto, es el recurso de renovación continua del mensaje. Goebbles inauguró la estrategia de camuflar mentiras dentro de una noticia irrelevante, objetivamente cierta, el recurso de fragmentación de la realidad y el discurso sabiendo qué omitir y qué ocultar en cada caso.

Explotar un conflicto, un estereotipo preexistente, para concitar la división necesaria en la comunidad, solicitando e inventando expertos autoinvitados, exhumando cadáveres, no importa cuáles, haciendo creer como unánimes, juicios de valor del consenso que se pretende imponer, el recurso de unanimidad (Rindisbacher, H. (2011). Goebbels’s Perspective: A New Biography of the Nazi Propaganda Minister. European Legacy-toward New Paradigms,16. 535-537).

Silenciar las noticias positivas de los rivales usando los medios de comunicación afines a su causa, omitir noticias adversas sobre uno mismo que pudieran desalentar el ánimo de la población que se pretende manipular. Confundir a todos haciéndoles creer que, en todo caso, todos los partidos son iguales, que en todo el mundo se cuecen habas. Si el poder no es socialista, todos los partidos son corruptos. La ley de hierro de las elecciones políticas es que nadie cambia de partido sin pasar por la abstención. El fin es sesgar la información de que podrían disponer, e incluso, reservar noticias negativas o falsas para el momento en que surjan logros del adversario, contrarrestando sus efectos en el oyente. Para este recurso de silenciación, lo fundamental es el tempo y la tergiversación.

Apenas puede dudarse de la certeza de esta estrategia corrupta del sanchismo, de los barones rampantes del socialismo que le sirven, para destruir el espíritu de las leyes, asaltar la razón, imponer el nacionalsocialismo y el nacionalcomunismo, y poner al mando a jueces en nómina. Restringir la libertad y confiscar los recursos. Hoy persiguen a todos, mañana te perseguirán a ti, nadie escapa, solo por leer este artículo y al opinador por opinar y al juez por investigar el delito. Si Sanchez no está al corriente de las actividades de su mujer, del tráfico de las narcopatrulleras marroquíes como si éstas no fueran protegidas por sus corruptos esbirros, del negocio humano de embarcar en aviones de Marruecos a inmigrantes, entonces ¿para que sigue dirigiendo las ayudas del Estado, el tránsito de estupefacientes y el tráfico humano? Family, Friends and Fools, la factura de su negocio. Sánchez continúa como presidente, no tiene otra salida para evitar que los españoles sepan de sus delitos. ¿Que es para tí un Rey?. ¿Hasta cuando el respeto de las previsiones constitucionales protegerán a quien incumple la constitución y amenaza día a día la libertad y la democracia?