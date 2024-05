Pedro Manuel Hernández López: "Pero sigue siendo... el "Rey""

Ya lo decía el icónico jalisciense cantante de rancheras –Vicente Fernández (1940-2021,Huentitán Alto Jalisco) conocido como «Chente» o el «Charro de Huentitán»– en «El Rey», una de sus más famosas y populares rancheras que fue cantada por primeramente vez por Pedro Vargas, al ser una canción clásica de la cultura y folclore de México.

En ella, el mariachi Fernández, nos gritaba a los cuatros vientos que pese a todo y a todos, él — (…) <<Con dinero y sin dinero hago todo lo que quiero y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo él rey>>– seguía siendo el Rey como le ocurre a Pedro Sánchez.

Sánchez, aunque no haya ganado las elecciones, con solo «siete votos» se ha convertido en el presidente de España, porque sigue siendo el rey…

Él, con dinero y sin dinero viaja en Falcon cuando quiere, y su palabra es la Ley, porque sigue siendo el rey…

Él, con dinero y sin dinero hace siempre lo que quiere y nos impone su ley, porque sigue siendo el rey…

Él, aunque no tiene ni trono ni reina, tiene ministros que le obedecen y le adulan aunque a veces no le entiendan, porque sigue siendo el rey …

Él, con dinero y sin dinero se permite el lujo –durante el verano y cada vez que le apetece — de dormir a pierna suelta en egregios palacetes enclavados en los más bellos y pintorescos paisajes, porque sigue siendo el rey …

Él, con dinero y sin dinero goza de total inmunidad ante la justicia y en sus múltiples y cotidianos desplazamientos urbanos lo hace en coche oficial blindado y con escolta, porque sigue siendo el rey…

El, con dinero y sin dinero se jacta ufanamente de dominar el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, e intenta hacer lo mismo con el Cuarto Poder, porque es y quiere seguir siendo el rey…

El, con dinero y sin dinero trata –con su «trilera carta»– de seguir enfrentando y discriminando a toda la sociedad española con la estrategia de una polarización unidireccional bajo la sucinta metáfora de un simbólico «muro» ideológico, para seguir siendo el rey…

Lo que Sánchez pretende con este increíble e inusual «ghosting politico y amoroso» condensado en una carta manuscrita de «tres folios y un párrafo», creo que lo va a conseguir y posiblemte con creces e, incluso contra todo pronóstico saldrá reforzado de su paréntesis emocional, porque es y quiere seguir siendo el rey …

Su primera victoria puede ser esa multitudinaria y populista concentración libre, generosa y espontánea de varios cientos de personas– en desinteresada respuesta al mensaje y llamada emitido en su lacrimógena carta no se ha hecho esperar y por eso más de un centenar de afiliados y simpatizantes del PSOE se ha concentrado y manifestado en la noche del pasado miércoles a las puertas de la sede nacional socialista en la madrileña calle de Ferraz para mostrarle su incondicional apoyo a Sánchez, darle ánimos para que resista estoicamente –cual soldado pompeyano ante el avance de la lava del Vesubio– los duros golpes y ataques de esta nueva conspiración judeomasónica política y mesiánica que la tenebrosa «fachosfera» de Feijóo y Abascal está dirigiendo contra su persona y contra la de su querida mujer , Begoña, de la que está –según el mismo manifiesta– «profundamente enamorado».

Durante esa espontánea y fervorosa manifestación de la tarde-noche del miércoles se han escuchado consignas como: «¡Se nota, se siente, Pedro Sánchez presidente !», «¡ No nos mires, únete!»; o ¡»Ista, ista, ista, España socialista !». Asimismo, se coreó en Plaza de Castilla –en franca referencia a la sede judicial de Madrid– en manos del PP «¡Un bote, dos botes, tres botes, fascista el que no bote !»(bis).

Aunque esa era la respuesta esperada, su actitud ha sido de una gran irresponsabilidad y el calentón de una rabieta política –muy propia de lo que en realidad es, un caprichoso narcisista y un declarado megalómano– muy impropia de un presidentr de Gobierno que se precie de ser respondable, democrático y maduro. Pero ¡ojo al parche! el «rey» Sánchez tiene de tonto lo que yo tengo de arzobispo de Canterbury y, además, «da puntadas sin hilo», de ahí su transitoria y tragicómica retirada de la vida pública.

Si no recuerdo mal es el primer presidente de Gobierno que se permite la licencia de tomarse unos días de «retiro político» y desaparecer de la actividad política de un país haciendo un manifiesto e irresponsable mutis por el foro o «ghosting político» en el que la dejadez de sus funciones, como presidente, ha quedado totalmente visible y evidentemente al descubierto .

Pero no hay por qué estrañarse ni nada que reprocharle porque él sigue siendo el rey y no quiere dejar de serlo…. Hasta la actual espantada y retirada política de Sánchez hacia los cuarteles de invierno , pensaba que a la POLÍTICA (con «mayúsculas») había que venir de casa no solo «bien llorado» sino también «bien ….ado»( si, eso mismo, lo que todos están pensando) por lo que pudiera pasar y, sobre todo, mucho más si se trata del propio presidente del Gobierno en persona.

Pero visto lo visto, Sánchez ha venido a otra política escrita solo con «minúsculas» y por eso la carta que el miércoles dirigió a los medios de comuniciòn y que — supuestamente han referido algunos mentideros mediáticos– ya antes había comunicado a SM el Rey su decisión de cancelar su agenda presidencial y tomarse unos días de asueto para << reflexionar y parar >> sobre su posible y «supuesta» dimisión.

Por cierto, parafraseando la inscripción que figuraba en la entrada de la puerta del Infierno en la «Divina Comedia» del gran florentino Dante Alighieri, quiero manifestar con el «que perdais toda esperanza, los que creais que Pedro Sanchez el lunes va a renunciar a la presidencia del Gobierno». Eso es lo que nos gustaría a más de la mitad de españoles, pero no, no nos caerá esa breva. Haría falta un milagro y estos, por desgracia, son muy escasos y difíciles.

Por eso, tras cinco días de privadisimo retiro politico-espiritual , no tengo la menor duda de que el próximo lunes aparecerá sin la careta victimista y desde su monclovita residencia se dirigirá –ncluso adelantándose a la hora oficial previamente establecida y anunciada– al pueblo llano para comunicarle que no «ABDICA» porque este — el pueblo y el pueblo nunca se equivoca– le ha demostrado con las múltiples manifestaciones de adhesión hacia su persona y su política que «si vale la pena seguir al frente de un país como España». El próximo lunes — sí o sí– la fumata blanca de Moncloa nos volverá a decir que: << Habemus prasidentem quoniam Petrus Sánchez Rex est».

Sánchez no va renunciar «ni borracho» a mandar y a imponer su santa voluntad ni tan poco a perder la inmunidad ante la Ley de la que goza como presidente del Gobierno ni mucho menos a no seguir viajando en el Falcon de «bobilis-bobilis» mientras disfruta a bordo a tuttiplén de los mejores y exquisitos surtidos ibéricos de bellota regados con explendidos caldos de Reserva de las mejores regiones vinícolas de España, de los Whiskys y Ginebras «twelve years old», de las sabrosas conservas de las Rías Baixas Gallegas y de las famosas anchoas del Cantábrico, entre otras muchos refrescos y variadas delicatessen, que por cierto este año solo nos van a costar a nuestros esquilmados bolsillos la ridícula cantidad de 200.000 euros.

Como es «el rey» no lo va a permitir si quiere seguir siendolo y querer, querer, lo quiere, ya que esos son sus principios. Tras leer varias veces –esos «tres folios y un párrafo» de su quejicosa y plañidera carta– tengo la impresión de que su profunda indignación es «puro teatro» y «efectismo», aunque esté motivada por los furibundos ataques y calumnias infligidos a su querida esposa, Mª Begoña Gómez. Pero ante tan magnas injusticias, Sánchez –al más puro estilo de la saga «Games of Thrones» y emulando a Ned Stark, «El señor de Invernalia»– escribió esa «pseudo irreflexiva y «coercitiva» carta manuscrita conocida por todos gracias a la difusión dada por todos los medios informativos.

Sabedor de tantas lastimeras quejas y lamentaciones vertidas en su carta por un presidente un tanto compungido y moralmente tocado donde más le duele, me he preguntado si los demás políticos –Feijóo y su mujer, Abascal y la suya, Díaz Ayuso y su novio y, tantos otros contra los que, tanto él como sus cicateros y paniaguados lacayos lanzan, día si y día tambien, sus continuas y falsas dietribas– adolecen de los sentimientos de los que él tanto presume.

Quizá al formar parte esencial de la «fachosfera política», son solo individuos inanimados que no sienten ni padecen y, como al parecer, carecen de sentimientos ni sienten rubor ni están tan profundamente enamorados de sus respectivas parejas como dice que lo está él de Begoña, su mujer.

Lo que hizo el miércoles el histriónico, megalómano y soberbio presidente Sánchez– ausentarse precipitadamente del Congreso con un «rictus facial» muy similar al «trismus mandibular»de las infecciones por tétanos– es impresentable aunque, antes de desaparecer como alma que lleva el diablo, haya reiterado en dos ocasiones con más orgullo que D. Rodrigo en la horca y como respuesta a la pregunta de Rufián, lo de que : (…) «En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país»(bis).

Lo ha soltado tal cual y se ha quedado tan pancho –sin ni siquiera tartamudear ni sentir el más mínimo rubor– pensando que ya nos habíamos olvidado de su chulesca y barriobajera pregunta-respuesta formulada al periodista que le entrevistaba: ¿De quién depende la Fiscalía, eh, de quién depende? ¡Pues entonces …! En esta ocasión como en la mayoría huelga cualquier comentario «capcioso».

Si se jacta y en público de que en la Fiscalía manda él –el «rey Sánchez»– ¿cómo no va a creer en la justicia de su país si la justicia es «él mismo» en persona y su país –esa nación a la que todos llamamos España– es el patio de recreo de su «particular cortijo»? Y luego la historia solo habla del absolutismo de Luis XIV, «El Rey Sol», por pronunciar el 13 de abril de 1655 –ante el Parlamento de París– a los 16 años de edad, su histórica y universal máxima: << L’État, c’est moi >>.

Seguramente Pedro Sánchez, será recordado por muchos como el presidente «felón» y el gran «desenterrador» oficial del Valle de Cuelgamuros y se dirá de él, que fue el único presidente que ha aparcadi –durante cinco largos días– sus múltiples actividades y responsabilidades politicas para así poder meditar seriamente su continuidad al frente del Gobierno.; también se le recordará como el primer presidente español que –cinco largos siglos después– ha osado hacer suya la histórica frase del Gran Delfín: << ¡L’etat c’est moi parce que je suis le Roi! >>

Respecto a la irresponsable e inaceptable actual actitud de Sánchez, Alberto Núñez Feijóo –el invicto galego do Peares y actual presidente del PP– en su comparecencia en la sede de Genova lo ha definido que ni pintado y le ha lllamado el «presidente fijo-discontinuo», el que «se hundirá aunque el lunes trate de prolongar su agonía»(sic) .

Estoy absolutamente seguro que la famosa madre politica del original e innovador parto del concepto de»fijos-discontinuos»–la comunista galega do Fene y ctual ministra de Trabajo– la «fashionaria» Yolanda Diaz, se habrá sentido muy, muy contenta al escuchar a su paisano Feijóo hablar de Pedro Sánchez y de su especial característica como presidente «fijo-discontinuo».

De impresentable desverguenza ha sido el colectivo llamamiento a la movilización general de todas las izquierdas y de todos los simpatizantes del PS (antes PSOE) hecho por el nefasto y rencoroso ZP –su predecesor maestro y carismático mentor en todas las maléficas artes de la politica más tenebrista, cicatera y autárquica de toda la historia de España– autor y precursor de la antidemocrática y vengativa Ley de la Memoria Histórica y el gran paladín de la bananera república bolivariana de Maduro a quien sirve con la diligencia de un servil recadero y la fidelidad de un leal escudero. No entiendo cómo se puede ser tan cínico, canalla y demagogo a la vez… pero no me extraña en absoluto porque… «Dios los cría y el diablo los junta».

Y todos estos genuflexos y expertos besamanos eran los mismos que criticaban y se burlaban de Mariano Rajoy por darle ánimos a Luis Bárcenas y decirle: » ¡ Se fuerte, Luís!». Pero en estos casos suelo lanzar un aviso a navegantes para que no olviden que <<No es lo mismo predicar que dar trigo >>>

Mención especial a la jauría de sus cerberos y rastreros lacayos ministeriales y, de cómo han ido compareciendo en TV –uno tras otro– animándole a seguir y a resistir, porque nuestra España necesita un presidente como Sánchez. En esta especialisima ocasión no podía faltar El Patxi «pá los amigos», quién para no ñser menos que el resto de sus conmilitones sanchistas– como colofón y cierre de su adulador mensaje para fortalecer el espiritu de su amo y señor y darle ánimos en estas luctuosas efemérides de triste amargura y soledad– le ha dedicado el histórico slogan republicano y antifascista y que todavía se usa en los círculos políticos de las izquierdas socialcomunistas de ¡NO PASARÀN ! imitando así a la sanguinaria diputada comunista Dolores Ibarruri, «La Pasionaria», cuando se dirigió –el mismo día de la sublevación militar del 18 de julio– a sus rojos camaradas republicanos por radio desde el Ministerio de Gobernación al grito de : ¡El fascismo y los verdugos de octubre no pasarán!

Ese es el Patxi «pá los amigos» de siempre, y si no se le puede pedir peras al olmo, tampoco se le puede exigir seriedad, rectitud y coherencia al chaquetero y taimado bufón del «rey» Sanchez. No obstante, le doy mi más sincera enhorabuena por haber logrado contagiar con su carismática personalidad– a través de su democrático, pacificador, inocuo y conciliador slogan de «No pasarán»– a cientos de personas que, como auténticos autómatas no dejan de ulular , todos a una y como si se tratase de una salmódica plegaria, un nuevo: ¡No pasarán, no pasarán, no pasarán!

Esta consigna contrasta sobre manera con las estrofas y la música de «Libertad sin ira» del grupo español Jarcha que se ha escuchado –durante la populista concentración del sabado en Madrid– en apoyo de Sánchez y como reparador agravio a las ofensas y calumnias contra Mª Begoña, su querida mujer .

A esta manifestación convocada como respuesta a la rencorosa y vengativa llamada de ZP no le pegaba nada la canción que representó en el 76 la «transición española a la democracia» y que resurgió con mucha fuerza en el 97 con motivo de las protestas y manifestaciones contra el vil secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA, ese socio que se sienta en el Congreso y apoya al gobierno de Sánchez.¿Paradojas de esa actual y pluralista política con «minúsculas» que quieren imponernos… o pura verborrea pseudodemocrática?

En estos casos concretos es cuando conviene recordar lo que solía decir el vasco universal D. Miguel de Unamuno y rector magnífico de la Universidad de Salamanca : << Quem natura non dat, Salmantica non praestat >> (Lo que la naturaleza no otorga, Salamanca no lo presta).

Si con su «ghosting político» Sánchez pretendía difuminar las acusaciones a su mujer, a la «Banda del Peugeot 407» y salir airoso y reforzado de su retiro caprichoso por toda esa banda de incondicionales seguidores, pagafantas y paniaguados, el tiro le ha salido por la culata . Todas las cadenas televisivas europeas e internacionales están difundiendo la situación extrema e insólita en la que se encuentra España porque Sánchez, su presidente, duda sobre su continuidad como presidente y una gran mayoría de los principales medios informativos como –The Washington Post, The New York Times ,The Guardian, Le Monde y los alemanes Frankfurter Allgemein y Süddeutsche Zeitung– han aireado en sus webs la «duda sanchista»( que no la metódica de Descartes) sobre su incierta continuidad como presidente de España y su grandisima pena y máxima preocupación por tener que enfrentarse su mujer a una investigación judicial –ya en curso y abierta en el juzgado de instrucción 41 de Madrid– sobre sus relaciones con determinadas empresas implicadas en la ya famosa trama «Koldogate».

Ante el acuciante y lastimero grito de socorro moral de Pedro Sanchez de –«¡ necesito parar y reflexionar»!– se le plantean básicamente cuatro posibles escenarios: el primero, sería seguir «al frente del Gobierno» pese a la causas judiciales en marcha con las que se podría ver políticamente muy erosionado y perder el firme apoyo de sus incondicionales socios; el segundo, «dejar el cargo» y que el PSOE trate de investir a otro candidato; el tercero, someterse a una»moción de confianza» para continuar como presidente y, el cuarto y último, «presentar la dimisión y convocar otra vez elecciones» –cuando finalice el margen legal establecido para que se pueda hacer– el 29 de mayo para celebrarlas dos meses después.

No obstante, media España está pendiente de lo que decida «el PUTO AMO», ya que –según las palabras textuales de su fiel y ladrador «Óscarcerbero» Puente– es lo que para sus más fieles seguidores realmente es: «el PUTO AMO, sin predicamento alguno».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.