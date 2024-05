Pedro Manuel Hernández López: «Para ese viaje «a ninguna parte» no hacían falta tantas alforjas ni burra y ni siquiera viaje»

Para ese viaje «a ninguna parte» no hacían falta tantas alforjas, ni burra y ni siquiera viaje . No me equivoqué en mi anterior artículo «Pero sigue siendo el rey»cuando escribí que todos –al igual que rezaba en la entrada del Infierno en la Divina Comedia del gran poeta florentino Dante Alighieri– «debían perder toda esperanza los que creían que el presidente Pedro Sanchez el lunes iba a renunciar a la presidencia del Gobierno». Eso es lo que nos hubiera gustado que hubiera hecho a una gran mayoría harta ya de tantas mentiras,felonías, injusticias, prevaricaciones y corruptelas a troche y moche perpetradas a lo largo y ancho de ese «muro politico» construido ex profeso para mantenernos divididos. Pero no, no nos ha caído esa breva a modo de esperanza e ilusión en el futuro muy próximo de una nueva España democrática, unida y libre bajo las siglas del Partido Popular y con su presidente Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Para ello hubiera hecho falta un milagro y, por desgracia, estos suelen ser muy difíciles y muy escasos, sobretodo en unos tiempos de tibia religiosidad y arraigado agnosticismo y que incluso corren «malos para la lírica».

Por eso transcurrido el plazo — reglamentario auto-concedido de cinco días, uno menos que en las grandes corridas de toros — para dedicarse, sin rubor en cuerpo y alma, a su privadisimo retiro espiritual político-amoroso no tengo la menor duda de que el próximo lunes aparecerá sin la careta victimista y desde su monclovita residencia se dirigirá –a la hora oficial previamente establecida y anunciada– al pueblo llano para comunicarle que no «ABDICA» porque el pueblo le ha demostrado con las múltiples manifestaciones de fervor y adhesión hacia su persona, a la de su mujer y a su política, que «si vale la pena seguir al frente de un país como España».

El pueblo nunca se equivoca, excepto cuando se trata de apoyar a un presidente felón, trilero y megalómano que está conduciendo a España a su ruina total y a su destrucción absoluta dividiéndola otra vez con su ideológico «muro» cainita en los dos clásicos y olvidados bandos: el de los «buenos» –su gobierno y esa amalgama de socios que lo sustentan y que está formada por comunistas, marxistas, separatistas, terroristas e independentistas– y por los «malos» de la película– los democráticos y constitucionalistas partidos de la oposicion a quienes tildan, con vengativo odio y desprecio, de ser la auténtica «fachosfera» la que ha puesto a funcionar la famosa «máquina del fango» político –de Umberto Eco– para enfangar al Gobierno de Sánchez y a todos los partidos «istas» de las extremas izquierdas que lo sustentan.

Este lunes –como así ha sido– una gran y reveladora fumata blanca desde Moncloa nos ha vuelto a anunciar y, un poco antes de la hora anunciada a los medios de comunicación, un solemne y magno: <<Habemus prasidentem quoniam Petrus Sánchez multus necessarius est».

Posiblemente, este año, entre los mejores candidatos al 0scar de la Academia de Hollywood al mejor intérprete masculino de reparto en la melodramática película de habla no inglesa y dirigida por el renombrado y conocido director manchego Pedro Almodóvar, nos llevemos una inesperada y gran sorpresa al verle posar en la alfombra roja y posteriormente subir a recoger la codiciada «estatuilla» dorada precedida de la ya clásica frase: “The Oscar goes to… Pedro Sánchez» por su magnífica interpretación en el papel protagonista de «El político y amoroso retiro del presidente».

Si hasta hoy ningún director cinematográfico del magnífico, renombrado y actual elenco de directores españoles se le había pasado por la cabeza el hacer una película sobre la huida hacia delante del presidente Sánchez durante los cinco largos días que estuvo oculto en su bunker monclovita, a lo mejor, si por azar alguno lee este artículo se le puede encender la bombilla y se plantee rodar una película.

De ser así, al director que se atreva a rodarla, le auguro todo el éxito del mundo, ya que el carismático «affaire político-amoroso» del presidente Sánchez — el «Puto mo», en palabras de su pitbull personal y polémico ministro Óscarcerbero Puente– ya ha traspasado con creces y ampliamente todos los límites de las fronteras políticas y geográficas nacionales como así lo han corroborado en sus webs todos los principales medios informativos y de comunicacion internacionales.

Sigo sin entender por qué, si el domingo y, tras consultar «sin rubor»a su querido «oráculo», ya sabía que no abandonaría el presidencial sillón monclovita — ni con agua caliente y rascando el sillón con un cepillo de púas metálicas, una expresion que las lenguas de doble filo vienen achacando a una gran mayoria «fachosferista»– en referencia al amago de la pseudoamenaza sanchista de abandonar, no se lo comunicó a SM el Rey y de paso a la ciudadanía y, tuvo la santa pachorra de esperar a la mañana del lunes, lo que provocó que Felipe VI –tal y como tenía previsto en su agenda oficial — llegara con retraso al pueblo de Hoyo de Manzanares para visitar el «Centro de Excelencia Contra Artefactos Explosivos de la OTAN.

Ha vuelto a demostrar una vez más su megalómana altaneria y su bajeza política por muy «Puto Amo» de España que él se crea y sus fieles le consideren. Dime de que presumes y te diré de qué careces. Nunca un viejo refrán había gozado de tanta razón como en este caso concreto.

Con su huida hacia adelante ha marcado y comprometido a sangre y fuego el incierto futuro y el democrático progreso de España, como el país donde deben prevalecer por encima de todo y de todos los verdaderos derechos fundamentales y constitucionales recogidos en nuestra Constitución y avalados por la Monarquía Parlamentaria: el régimen politico elegido y votado libremente por todos los ciudadanos y partidos en el 78.

El amago de dimisión ha sido el golpe de gracia a la credibilidad de Sánchez, que desde mucho antes ha sido y es su auténtico talón de Aquiles. Además con su esperpéntica actuación a lo «Farsa y Licencia de la Reina Castiza» está provocando una auténtica marejada politica que amaga con convertirse en un mar de fondo, incluso, para el PSOE y sus progresistas socios de gobierno por mucho que se exfuercen en predicarnos que con él, como presidente de España, seremos esa sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia.

Esta vez el trance eufórico de su ardorosa arenga le ha podido y le ha hecho olvidarse de su «famoso muro» desde el que piensa gobernar contra los que no estén con el , según nos vaticinó en su discurso de investidura .

El vodevil que ha representado con su auto encierro y con un desenlace más que previsible, ha resultado ser un peligroso fraude político sin precedentes en la historia de nuestra ya consolidada democracia, pues ha invertido toda la responsabilidad connatural a su cargo de un modo inadmisible , impensable en un presidente e impropia de una democracia occidental y, mucho más típica y propia de los regímenes represores y bananeros muy caracteristicos de las latitudes caribeñas.

Tras su rápida vuelta oficial a casa, en la Moncloa– aunque no sea Navidad– de la que nunca llegó a salir, no solo se ha negado en redondo a darles explicaciones a los diversos medios de comunicación sobre las actividades de su querida esposa Mª Begoña, sino que, además ha convertido los firmes y claros indicios de un proceder impresentable en una excusa para atacar a la independencia judicial y a la libertad de prensa, dos de sus más codiciados y próximos objetivos a derruir.

Sánchez debe ofrecer –más pronto que tarde– una versión razonable y convincente de las actividades de Begoña Gómez y explicar su intermediación en los variados ámbitos relativos a sus funciones y decisiones como presidente del Gobierno.

Su dedocrática designación para dirigir una extraordinaria cátedral para la captación de fondos –sin ser licenciada y sin apenas ningún tipo de control aparente– ha dado lugar a que varias empresas, que se asociaron a ese universitario chiringuito, recibieran pingües y millonarias adjudicaciones en forma de subvenciones estatales «supuestamente» ilegales.

Puede ser que esto sea o no sea delito — pero ahí está el Poder Judicial para aclararlo y decidir si realmente lo es o no — pero en todo caso es absolutamente incompatible con el más básico y elemental sentido de la ética y de la estética, dos de los básicos y necesarios requisitos siempre innegociables y exigidos en la persona de cualquier presidente de Gobierno.

Frente a esa falta de obligada y necesaria ejemplaridad que está dando Sánchez y su gobierno «Frankenstein» su democrática y honesta respuesta presidencial no puede ser un sepulcral y frio silencio seguido de una activa escalada liberticida contra los que –en la Justicia como en la Prensa– intentan contar la pura y dura verdad para así poder evaluar mucho mejor todas sus directas consecuencias.

Tratar de convertirlo todo en una conspiración reglada de las fachosféricas «derecha y la ultraderecha», tildar el normal funcionamiento de jueces y periodistas de «golpe mediático y judicial» contra el gobierno Sanchista e incluso convertir las evidencias»supuestamente» documentadas sobre Begoña Gómez en la «máquina de esparcir fango», esto supone atentar vilmente contra los fundamentos del Estado de Derecho.

Convertir por decreto- ley y en plan de «ordeno y mando» su megalomano delirio acerca cada vez más a España a esa especie de autarquía caciquil en la que un prepotente presidente se inviste a sí mismo de una total impunidad mientras persigue abiertamente con su omnímodo poder a los denominados «fachas», esos «contrapoderes» políticos que definen la verdadera y genuina democracia.

Pese a lo que puedan decir –día sí y día también– Sánchez y sus socios, en España no hay, que se sepa, ningún problema con la «ultraderecha» por mucho que se empeñen en intentar convencernos de lo contrario. Y como para muestra un botón no conviene olvidar quienes fueron y lo que hicieron las izquierdas en el 36. Lo que si supone, cada día más, y es un serio problema para la convivencia , la unidad y la democracia de todos los españoles, es ese creciente «populismo» –al más puro estilo «chavista»–/ de un presidente trilero, peligroso por sus continuos «cambios de opinión», antidemócrata y que encima se jacta impúdicamente y en público de tener a sus serviles órdenes a la Fiscalía, al Tribunal Constitucional, al Poder Legislativo y a gran parte de los miembros del Cuerpo General del Poder Judicial, sin descartar en un futuro muy próximo, el domeñar cuanto antes dos nuevos e importantes objetivos — si no se lo impide antes su fachosferista e incómodo opositor y presidente del PP el «invicto galego» Núñez Feijóo– el Tribunal Superior de Justicia y la Prensa, el llamado «cuarto poder» de cualquier estado democrático.

Por eso , no solo permite que desde su círculo más allegado, del de sus militantes y de sus simpatizantes se dirijan a él como el «PUTO AMO», sino que además, él mismo se comporta como tal y , por si alguno lo ha olvidado, no le importará lo más mínimo repetir aquella cínica y espeluznante pregunta que hizo temblar en su día los pilares de la Justicia: ¿ Y la fiscalía de quién depende? ¡Ehh!… ¡Pues eso!

Por todo esto…termino como empece : << Para este viaje a ninguna parte no hacían falta ni tantas alforjas ni burra y ni tan siquiera viaje>> y yo añadiría que ni <<viajero>>. De ser así, serían muchos los que volverían a sonreír pues se sentirían muy felices.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo en Periodismo y senador por Murcia.