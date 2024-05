Rafael López Charques: «Acertijo»

Una de las acepciones que da el diccionario de la Real Academia a la palabra acertijo es la de “enigma o adivinanza que se propone como pasatiempo”. Nosotros, gracias al detestable y no querido “cum fraude” estamos ante un acertijo que seguro nos lo ha planteado para que no le molestemos y estemos entretenidos tratando de adivinar la respuesta correcta. Menos mal que solo hay dos posibles soluciones, blanco o negro. ¿Por cuál se inclinan ustedes?

De entrada, reconocemos que el acertar es difícil, y más teniendo en cuenta que quien nos lo ha planteado no miente, tan solo cambia de opinión en las veces que le convenga.

Todos se habrán dado cuenta que nos referimos a ese escrito que ha hecho público, y que de entrada no sabemos cómo tomárnoslo. Si como una reflexión particular que quiere hacer pública, si como una carta de despedida o como una amenaza velada. Tanto puede ser una cosa u otra. Lo que sí tenemos claro es que, si alguien de verdad quiere dimitir de un puesto, lo hace sin más, y asunto zanjado.

Puede ser un pensamiento íntimo que quiere compartir con los ciudadanos, para que nadie pueda acusarlo de haberlos dejado en la estacada, si decide irse; en este caso tranquilo, la mayoría nos alegraremos y hasta le daremos las gracias por hacerlo. Si en verdad es una carta de despedida pues lo dicho, que le vaya bien y no nos moleste más. También puede ser una amenaza; si estoy barajando el irme, a pesar de que lo que más me importa en la vida es figurar, tengan cuidado, llegado el momento soy capaz de todo.

La cuestión es delicada, más de lo que parece. Por de pronto “cum fraude” ya ha logrado una cosa, pasar a la historia por ser el primer jefe de gobierno o de estado español que amenaza con dimitir cinco días antes de la posible fecha para tal acto, que el mismo fija. Estará satisfecho, el que la historia le contemple en el futuro, es algo que tiene entre ceja y ceja.

¿Cuál puede ser el origen de tal actuación? Es difícil saberlo. Puede ser que los separatistas catalanes o los bildu etarras vascos, por separado o conjuntamente le hayan exigido más concesiones, hasta tal extremo que no se atreva de entrada a concedérselas por miedo a que los ciudadanos nos hartemos y haya una revuelta popular. En el plazo de cinco días que se ha auto concedido tiene tiempo a tantear el ambiente.

Buscando una posible explicación, hemos tenido conocimiento de ciertos comentarios aparecidos en la prensa francesa que, de ser ciertos, despejarían todas las incógnitas.

Según dicen, mediante el sistema pegasus, de espionaje telefónico, ciertas personas han tenido información de actividades no solo anti éticas, sino también presuntamente contrarias a la ley, de la esposa de “cum fraude”.

Si lo anterior es cierto, y teniendo en cuenta que Marruecos está metido en esa trama, no es aventurado suponer que el rey alauita haya amenazado a “cum fraude” de una manera muy simple. O me das Ceuta y Melilla, o hago público todo lo que sé. No olviden que en la última y reciente reunión ente nuestro político y Mohamed VI, este no admitió que se estableciesen fronteras entre esas dos ciudades y su país, porque las considera marroquíes.

En este, por lo de ahora supuesto caso, toda posible incógnita dejaría de serlo, estaría todo aclarado sin duda alguna.

Mientras se sabe la verdad, que algún día se sabrá, los españolitos asistimos a una dejación de funciones de nuestro vergonzoso jefe, puesto que el mismo se ha auto concedido, cinco días más de vacaciones pagadas. Todo un ejemplo.