Pedro Manuel Hernández López: «La progresista «neo jerga» del sanchismo españo»

Con este gobierno sanchista –que por desgracia, nos ha tocado en suerte– a este ritmo el cordobés de Pozoblanco, Santiago Muñoz Machado, presidente de la RAE y el resto de sus cuarenta y cinco académicos de número van a tener que dedicarse a hacer horas extras para poder estudiar, aprobar y añadir oficialmente esos nuevos «significados» de los «conceptos» de esos «neo eufemismos» que los ministros –del autarca, sátrapa, felón y megalómano presidente Pedro Sánchez– erigiéndose en académicos, «de facto», que no «de iure», asacan , un día sí y el otro también, para protegerse de las situaciones políticas de muy difícil justificación y así convertir sus mentiras en verdades y, lo que no puede ser y además es siempre imposible … en posible, por activa, pasiva e incluso por perifrástica.

Aunque los términos «concepto» y «significado» parecen ser lo mismo y todo el mundo suele confundirlos, conviene aclarar brevemente sus diferencias. La principal diferencia entre ambos radica no solo en sus clásicas definiciones, sino también en su uso. Mientras el concepto es una idea abstracta o noción general que representa una categoría de cosas, por el contrario, el significado suele referirse al sentido de una palabra, frase o símbolo.

En otras palabras, un «concepto» es una representación mental de una categoría, mientras que el «significado» es la simple comprensión o la interpretación adjunta a un elemento

simbólico o lingüístico específico. Si bien el concepto es mucho más universal y suele compartirse entre personas, el significado suele depender del contexto y puede variar según factores culturales, sociales, étnicos, personales y, políticos, sobretodo si éstos son los «sanchistas» o bien pertenecen al club de sus socios los «istas»: los comunistas, los marxistas, los separatistas y los independentistas.

Parece ser que la «semántica y judicial licencia» que se sacó de la manga el abogado del ex presidente Bill Clinton para defenderle del gran escandalo sexual en el «Levinskygate», en enero de 1998, ha sentado una firme jurisprudencia lingüística al respecto. Desde entonces «el sexo oral» ya no es sexo ni el violento «terrorismo callejero» de los CDR’s catalanes del famoso «Txunamic», tampoco es ni se le considera terrorismo ni callejero.

La diferencia es básica. En el primer caso , son los americanos los que tienen que agradecerle al juez del «Levinskygate» tan liberal y acertada sentenci y, en el segundo, son los separatistas y simpatizantes «del Pròces catalá» los que se lo tienen que agradecer al responsable del orden social y de la seguridad ciudadana, el ilustre, ecuánime e imparcial ministro de Interior, Fernando Marlaska –«sin GRANDE»– desde que vendió su dignidad judicial y honorabilidad personal por una plaza de ministro en el Gobierno de Pedro Sánchez, no al personaje «mefistofélico» del alemán Goethe, sino al propio «Sancheztófeles» en persona.

Al igual que han tergiversado el significado de «acto terrorista», que ya no lo es, pues lo han reducido a un mero y simple «incidente callejero», lo mismo han hecho con el significado de «convivencia», «mentira», «ser de derechas», «devolución» de piezas museísticas y obras de arte, «progresismo» o «desarrollo» etc, etc..

En vez de aceptar su auténtico y real significado suelen hablar de: «cambio de opinión», «amnistia», «descolonización», «fachosfera», » comunismo», etc…y así «ad infinitum».

Así, como en el famoso caso de «Mónica Levinsky» el juez ordenó que se le diera al ex presidente Bill Clinton la oportunidad de revisar la «definición» creada «ad hoc» por la Oficina del Consejo Independiente sobre qué era un relación sexual, aquí –en la España del «puto amo» Sánchez — no ha hecho falta ninguna orden judicial para revisar ni cambiar el significado de las palabras que el quiere y le interesan para sus objetivos: seguir mientiendo en todo y a todos –incluso a los suyos– para conservar el poder y mantenerse en el. Ese es su único y máximo objetivo.

El lenguaje que se usa cataliza y determina «a priori» la visión del mundo que uno tiene. Eso lo saben bien los políticos muy acostumbrados a aplicar los marcos lingüísticos para asi atrapar la mente de los votantes. Un buen marco o enmarcado tiene que apelar a una idea, profunda y fácil de comprender. Son metáforas que funcionan muy bien en la mente colectiva. El inconsciente colectivo los captura y de este modo, al final, parece que son todos de sentido común.

En eso consiste la «virtuosa magia» política sanchista, en mentir siempre y en disfrazarlo todo con nuevas palabras. Y «acostumbrado como está a mentir, se miente hasta a sí mismo» Y como sigue siendo «el puto amo», el resto de su adocenado rebaño le sigue y le copia «ad libitum». Por tanto, no será un referéndum, será «una consulta para valorar un marco de consulta» dice –el comedido, respetuoso y prudente ministro de Transporte– «Óscarcerbero» Puente . Ya no se valora una «amnistía», se valora un «alivio penal» para la convivencia y, ya cficialmente, no existen los «fugados» de la justicia, se trata solo de personas que «están fuera del país». Pero todo esto no son «mentiras, tan solo son simples «cambios de opinión».

Así ha defendido Sánchez y sus progresistas y democráticas izquierdas las frecuentes aranas y las constantes contradicciones a lo largo de la legislatura y, se han olvidado –como suelo decir sin temor a equivocarme– que existen las hemerotecas y que éstas son siempre muy crueles y por eso ningún político se libra de que las redes sociales acaben atrapándoles por sacar a la luz todas sus declaraciones, sus mentiras, sus corruptelas y todas las falaces e incumplidas promesas de su pasado, sea o no reciente.

Vuelvo a repetir y no me cansaré de proclamar que Pedro Sánchez «tiene de tonto lo que yo tengo de arzobispo de Canterbury» y que a demás es de los que siempre «suele dar puntadas sin hilo»…Ustedes ya me entienden.

La estrecha y habitual relación de Sánchez y sus progresistas y democráticos socios de las rancias y vengativas izquierdas con las mentiras y felonias ya ha dejado de sorprendernos. Sus marcadas huellas son ya casi imborrables. No obstante –en honor a la verdad– no se le puede negar su sutil astucia y aguda habilidad para disfrazar con otras palabras todo aquello que le interesa o no le gusta y, además hasta «los suyos» se lo creen, más por obligación que por devoción. Pues ya saben, a los que no se creen lo que él quiere…les suele ocurir como a los que se mueven… que ya no salen nunca más «en la foto» y no se olvidan de lo que esto siempre conlleva… Por y para eso, él sigue siendo «the fucking master» («el puto amo»).

En el debate a dos –entre Nuñez Feijóo y Sánchez previo a las ultimas elecciones generales– el análisis posterior nos dejó una clarividente lista de al menos 20 datos falsos, rectificaciones del líder sanchista y mentiras que — según el– «no eran mentiras» sino simplemente «cambios de opinión». Desde entonces, el objetivo principal de Sánchez y de su progresista y democrático Gobierno, ha sido siempre y por encima de todo darle la vuelta a la tortilla política, buscando –sí o sí– colgarle el cartel del fachismo puro y duro y de la mentira en la espalda de Nuñez Feijóo. Ha llegado incluso a mucho más . Proyectando su propia infame imagen a la persona de Feijóo, se ha dirigido al líder popular y en varias ocasiones, sin carde y no se le ha cortado para nada la cara de vergüenza, cuando, sin venir a cuento, le ha espetado brusca e irónicamente lo que siempre le suelen aplicar a su persona, aquello de que: «acostumbrado a mentir, se miente a si mismo».(sic). No es de estrañar–ya que según el viejo aforismo– «el mentiroso y el ladrón siempre creen que todos son de su misma condición».

Quizás este refrán, aunque no sabemos a ciencia cierta su origen, se comenta y se dice –que muy posiblemente– proceda de un antiguo aforismo jurídico latino utilizado en la Antigua Roma que decía «Malus est qui praesumitur sibi malos esse alios» (Malo es quien presume que los demás son malos con él). Eso es lo que le ocurre a Sánchez y, por servil obediencia, lo mismo a sus agradecidos conmilitones.

Para finalizar, y a modo de ejemplo, he aquí la lista de las palabras usadas –en la «jerga» «progresista– por «el puto amo» y sus fieles «siervos de la gleba». ¿Para qué…? Pues para ocultar o enmascarar el verdadero y genuino significado de sus inveraces declaraciones y, así, poder evitar la responsabilidad y las consecuencias derivadas de admitir la auténtica y objetiva realidad política y social de la España actual.

Aparte de los citados al principio del artículo, estos son algunos de los eufemismos más usados y a los que recurren en su habitual «jerga» politica Pedro Sánchez y algunos de sus aventajados ministros como «Óscarcerbero» Puente, la «fashionaria» Yolanda Diaz o Fernando Marlaska «sin Grande», entre otros. Todos ellos suelen usar:

«Alivio penal»… por amnistía.

«Consulta para valorar un marco de consulta»…por referéndum.

«Persona fuera del país»… por fugado.

«Cambiar de opinión»…por mentir.

«Viaje privado»…por negociar la investidura.

«Renuncia»… por exclusión/veto.

«Restricción de la movilidad nocturna»…por toque de queda.

«Construir un muro»…por división/separación/ exclusión.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y senador por Murcia.