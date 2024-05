Victor Entrialgo: «Nomeparecenimedionormal»

Unos bandoleros han tratado de quitarnos en un desfiladero la cartera y la burra cansada. No porque tengan pensado viajar a ninguna parte sino para lograr como Sanchez la impunidad, repartirse el negocii y separarnos de los parientes de los que nos quiere privar éste reparto de cargos y sueldos en que las elecciones consisten.

La matraca que llevamos soportando tantos años pretende imponer una dictadura en Cataluña y otra en el conjunto de España frente a más de la mitad de la población. Por eso Puchimón y Sanchez son lo mismo. Porque su objetivo es dividir, partir, trocear, cortar, fraccionar, quebrar y romper para poder mandar, ése es su logro después de tantos años.

A Unamuno, si viviera, le seguiría doliendo España y su degeneración en manos de una chusma repartida por la Nación por la tradicional abulia española para los asuntos públicos, razón del bloqueo y el tiempo perdido de un pueblo indolente ante un prófugo actual y un prófugo futuro en busca los dos de impunidad, para lo que quieren el sillón presidencial.

Para comprobar todo lo anterior no era preciso seguir los comicios catalanes ni eso que dan en llamar euro «visión», sonsonias y festivales cansinos carentes de arte, no digamos de música y compostura, la misma payasada infantiloide y patética de políticos y no binarios tratando de llamar la atención y persiguiendo con sus extravagancias y sus juegos cada uno su porqué.

Con esta actitud de ignorar, a pesar del bombardeo de los medios, tan prescindibles «espectaculos» que ponen el acento en la u, me sentí saneado por no haber hecho aprecio de eventos anunciados con bombo y platillo como charangas de pueblo y siempre tan aburridos y decepcionantes que al final la peña no sabe si ganó Puigdemont o los cantantes que enseñaban el culo. Si, finalmente, Puigdemont lo va a enseñar o, más probablemente, Sanchez se lo va a ofrecer para permanecer en el poder.

Quizás ésta actitud de supervivencia ante tanta basura sea la actitud a mantener ante lo que nos queda por ver en los días venideros. Con majaderos como la Yoli, que nos aclara cuando el ciudadano ha votado bien o no, o los que hablan de España como si su pasaporte no fuese, quieran o no, español, hasta que lleguen las elecciones europeas el 9 de junio mientras «los cobardes» Sanchez y Puigdemont, en busca de su impunidad se reparten el poder al alimón y de paso «ens roban» la cartera y la burra cansada.

Todo esto lo explica muy bien el ingenio español en X a los que felicito por su onomástica y porque en una lista que continuará, explican mucho de lo que está pasando haciéndose llamar:

«Nomeparecenimedionormal,

YoliPiruli

Soyyoseguro

Fascistaasintomático

Antropologodeguardia y festivos

El campeón de la humildad

GrouchoMarxdelosMarxdetodalavida,

Taifas

buscatesoros

Síiiiiiseñoritttoooo!

Soy yo, marisa…

Otros muchos..

Lo dicho

Nomeparecenimedionormal y

Casi Dimito».

Víctor Entrialgo de Castro