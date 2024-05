José Manuel García Albarrán: «Gobierno: Un pacto ‘servil’ independentista o Elecciones»

El pasado fin de semana nos ha deparado un ‘entretenimiento’ difícil de igualar o mejor dicho, difícil de aguantar.

Tras “el éxito” en el festival de Eurovision (quinta por la cola) del dúo Nebulossa con la cuestionada canción ‘Zorra’, este festival que desde hace tiempo está absolutamente politizado y con resultados sorprendentes, ha sido aderezado con actuaciones de mal gusto que rayaron con lo grotesco, voces de muy dudosa calidad porque al parecer se ha perdido la preponderancia de la calidad de la voz y ha sido sustituida por gritos -en diversos idiomas- que acompañados de una música estridente hacen insoportable, al menos para mí, aguantar las actuaciones.

En fin… una vez más nuestra ‘Eurovisiva’ representación ha quedado en el vagón de cola (22), sin ser ni mucho menos de las peores y con una puesta en escena llamativa, en la que quizá lo único discordante fueron los dos ‘maromos’ que terminaron la actuación enseñando sus torsos atléticos y en tanga, moviéndose acrobáticamente alrededor de la cantante para terminar dándole un ‘pico’, me imagino que consentido, a la cantante.

Y como anécdota resaltar que ‘el tele voto’ español, tras la polémica suscitada por la presencia de la representante israelí, le dio la puntuación máxima (12 puntos) a Israel precisamente. “Spain is different”.

Nostalgia de aquel festival que en 1968 -hace ya 56 años- ganó una jovencísima Massiel, que con una atrevida minifalda para la época, y con su canción del “La, la, la” consiguió romper el repetido mal fario de nuestras actuaciones en dicho festival.

Pero ahí no terminó el ‘entretenimiento’ del fin de semana porque… tras más de un mes aguantando opiniones diversas de las distintas cadenas de TV,

prensa escrita, ‘tertulianos’ ‘colaboradores sin título’,‘politólogos de aula’ y en suma ‘rios de tinta’ vertidos sobre las encuestas y pronósticos preelectorales, las recientes elecciones catalanas han provocado cierta sorpresa por el hundimiento de ERC que con tan sólo 20 diputados (-13) ha impedido la posible coalición independentista -ERC/JUNTS- provocando que en las 24 h. siguientes haya dimitido el ‘President’ en funciones -Pere Aragonès- anunciando su retirada de la política de ‘primera linea’, entregando su acta de diputado y expresando su intención de pasar a la oposición y de no apoyar la investidura del socialista -Illa- que cuenta con 42 diputados y ha sido el ‘ganador’ de estas elecciones.

Lo que no sabíamos es que este ‘pobre hombre’ llamado -Pera Aragonès- ganará 9.079,50 euros al mes, es decir, 108.942 euros anuales durante los siguientes 4 años. Pero si les escandaliza esto… vean, vean: cuando cumpla los 65 años cobrará un ‘sueldo vitalicio’ de 86.700 euros al año. Así que ya saben ustedes para que pagamos tantos impuestos durante la vida laboral y un IRPF que puede llegar al 22 % durante la jubilación, aplicable a lo que ellos han dado en llamar la ‘Pensión máxima’.

Multipliquen por el número de presidentes del Gobierno, de las CC. AA., ministros, diputados, senadores, etc., etc.

¡Una auténtica sangría! ¿No?

A su vez, el prófugo -Puigdemont- ha dejado ya claro que se quiere presentar como aspirante por JUNTS a ser el Presidente de la Generalidad con sus 35 escaños como segunda fuerza política, desafiando al gobierno y a la justicia al afirmar que asistirá a la sesión de investidura.

Sr. Sánchez se avecina una época aún más incierta, llena de amenazas que pondrían en riesgo la continuidad de su ‘gobierno Frankenstein’ y puede ser posible que haga suyo el refrán… “Cría cuervos y te sacarán los ojos”.

El PP cuyo sorprendente ‘modesto objetivo’ empezó siendo quedar por encima de VOX, sin embargo ha conseguido quintuplicar sus escaños (15) con respecto a las anteriores elecciones, pero curiosamente no a costa del electorado de VOX, ya que este ha conseguido mantener sus 11 diputados, sino probablemente a costa del electorado de (C’s), que ha desaparecido del mapa electoral, y algunos votos más de desengañados o hartos de otros partidos. ¿?

Pero la euforia de ‘Ferraz’ no se corresponde en absoluto con la del PSC de Illa, que aunque ya ha expresado su lógico deseo de presentarse a la Sesión de Investidura por ser el más votado, no están claros sus apoyos, o mejor dicho existen serias dudas de que pueda ser elegido recurriendo al apoyo de ERC y Comuns Sumar, porque Aragonès ya aseguró que no iba a hacer Presidente a Illa y que van a ejercer de oposición, aunque Oriol Junqueras que parece ser ha tomado el relevo, no se sabe lo que hará, aunque lo podemos sospechar.

Puigdemont, por otro lado, en tono amenazante ya ha expresado su intención de ser Presidente de la Generalidad sin ser la lista más votada… “Al igual que Ud. Sr. Sánchez” le ha dicho.

Y como parece ser que la Ley de Amnistía, una vez cumplido el ‘inútil tramite’ de ser reprobada en el Senado, vuelve al Congreso en donde se va a aprobar con toda seguridad…pues vía libre para que los instigadores del “Procès”, los terroristas del Txunami, golpistas y los prófugos del 1-O cuya cabeza visible ya saben quien es, campen a sus anchas por el nuevo panorama político catalán, eso sí presionando para que el Gobierno español de Sánchez -que no de todos los españoles- les siga dando lo que pidan, en claro agravio comparativo con el resto de CC. AA., excepción hecha del País vasco, que también seguirá exigiendo sus prebendas y su ‘régimen especial’.

Pero pase lo que pase los que no tendrán derecho a protestar o reclamar nada serán los más de 2.300.000 ciudadanos catalanes que no han ido a votar, es decir el 45,8%.

Mucho me temo que, siguiendo en la línea de ‘claridad’ y ‘franqueza’ que caracteriza a este gobierno de Sánchez y sus socios, durante su anterior mandato y lo que va de este, no nos vamos a enterar de nada hasta que nos lo presenten como ‘hechos consumados’ y siempre con la ‘mirada sibilina’ puesta en las próximas Elecciones Europeas.

Permítanme que finalice este artículo con una frase de la que desconozco su autor:

“ Ser español y querer a España está por encima de cualquier ideología. Los políticos van y vienen… España siempre estará ahí”.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado