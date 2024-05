Victor Entrialgo: «El socialismo es desear que se muera la oveja del vecino»

Él que dice que todo es un bulo, calla y otorga cuando le preguntan si sabía o no que su mujer había firmado la cartas. O sea que lo sabía. ¿Lo sabía y era un bulo? Las dos cosas no pueden ser ciertas. Desde que estuvo en el monasterio éste otro obispo De Rojas, repite mil veces «bulo» ante la posibilidad de que su próximo retiro espiritual sea el trullo.

Para concluir que no son tan listos como nos hacen creer, basta comprobar que su cátedra fue comprada y su tesis escrita por un tercero. Y si no nos hemos enterado antes es porque se ocuparon de que estuviera callada una boca que cuando habla se llena de anglicismos para ocultar la realidad, y al mismo tiempo desvelar su sinsustancia.

Pero lo que sí merece dos vueltas es averiguar el por qué. Por qué pudiendo haber hecho un tour por todas las ONG ganándose la consideración debida, después de disfrazarse de pobre para ir a las «feministaciones» en vísperas del covid, autoproclamarse catedrática y captadora de fondos, viaja a Dominicana un montón, se reune en San Pertersburgo en medio de un reflotamiento de aerolíneas y luego expide cartas de recomendación. La pregunta es por qué. Y por qué tantas de sus amistades peligrosas están relacionadas.

No es fácil pronosticar cuánto más pretenden, el presidente y su mujer, seguir tomándonos el pelo, establecer la censura con sus escribas, tratar de coartar a jueces y periodistas y acabar con la separación de poderes para salvar el culo. Pero basta ver los telediarios subvencionados para darse cuenta de que están acongojados.

Su estrategia de defensa, el engaño permanente, la mentira compulsiva, el arabesco lateral de su retiro espiritual para saber si merecía o no la pena seguir viajando hacia el abismo como Thelma y Louise, pero en Falcon, resultan indignantes cuando su conducta habitual es atribuir a los demás sus propios vicios y maquinaciones, es decir, una proyección infantil como único argumento político.

Habla de bulos Él, que ha revolcado a la Nación en el odio y en el fango, de campaña en contra de los medios Él, que ha urdido manifiestos contra la libertad de prensa. Habla de oposición autoritaria, de mentira y manipulación, acoso, crispación y división, Él, que acusa a los demás de todo lo qué él mismo hace.

El gran violentador de España, que ha reabierto las heridas de la guerra civil, desenterrado lo que estaba sepultado, destrozado la Transición, el mayor logro de nuestra historia en mucho tiempo. Él, que se ha aliado con todos los enemigos de España que no le dejaban dormir, incluídos golpistas y terroristas, después de repartir con ellos jarabe democrático. Él, que envía a sus caniches a ladrar, acusa ahora a los demás, como anticipo de su defensa judicial, de ejercer la violencia política y de batir récords de toxicidad.

Para poner aún más de relieve lo que estamos viviendo ha llegado a España Milei, que es peculiar, porque sin ser peculiar no se puede afrontar la tarea hercúlea que se ha echado a los hombros. Pero peculiar no es retorcido. Basta mirar a la cara a los dos para ver cual es malvado. Frente al socialismo decadente, administrador de las ruinas del comunismo, la esperanza es el liberalismo. «En cuanto desaparece la opresión del Estado, en cuanto le quitas el pie del cuello a la sociedad, la sociedad florece.»

Milei podrá acertar o no en su desafío pero es un especialista de la economía, no le han escrito la tesis y está ahí por algo, no como toda esta panda de impresentables que ni hablan de lo suyo ni pueden obtener respeto alguno porque han aceptado el cargo de un hombre que se ha enfrentado a la Nación.

Como explica Milei, el socialismo envuelve en justicia social lo que no es sino envidia y resentimiento. Porque caído el muro, probados los resultados de horror y muerte, el socialismo se ha convertido en captación de colectivos verdes, okupas, no binarios, mujeres con paraguas o faltosos sin fronteras. Todos halagan a las mujeres. Pero una cosa es halagar para conquistar, otra para vender y otra, como Sanchez, sólo para mandar.

Según Milei, el socialismo es desear que se muera la única oveja del vecino y por eso en España antes había trashumancia y ahora ya no hay casi género ovino, me refiero lanar. Y si quien ha metido a terroristas y golpistas en el gallinero debe responder sobre el porqué de su descaro y abandonar la Moncloa cuanto primero, es porque aparte el hedor de sus mentiras y corrupciones, está impidiendo la Concordia entre los españoles.

Sanchez, que quiere que se muera la oveja del vecino, ha respondido con un elocuente silencio a la pregunta de si sabía lo de las cartas. Y al mismo tiempo dice que todo es un bulo. Las dos cosas a la vez no pueden ser ciertas. La justicia dirá lo que tenga que decir pero, si alguna vez existió… Ha muerto la presunción de decencia.

Víctor Entrialgo