Pedro Manuel Hernández López: «Una Ley del suelo con freno y marcha atrás»

«La culpa fue del cha-cha-chá/ Sí, fue del cha-cha-chá /Que me volvió un caradura /Por la más pura casualidad». ..

Así rezaba el estribillo de la cañera canción del grupo rockero madrileño «Gabinete Galigari» cantado por Jaime Urrutia y sus tres compañeros allá por el año 1981.

Sin duda es lo que deberían haber entonado, sí o sí, todos y cada uno de los diputados sanchistas en el Congreso acompañando a sus ministros y al presidente Sánchez a la cabeza, cuando esa famosa, cacareada y esperada «Ley socialista del suelo» –que ayer figuraba en el orden del día de la sesión del Congreso para ser votada– fue retirada, casi deprisa y corriendo, «sine die» al percatarse que no iba a salir adelante porque no iba a contar ni con los votos de Sumar ni con los del resto de sus conmilitones socios del Gobierno.

El Gobierno solicitó el pasado jueves la retirada del orden del día del Pleno del Congreso la reforma de la «Ley del Suelo» al intuir la falta de los necesarios apoyos parlamentarios y para que está norma «no se viera afectada por la actual situación electoral»(¿…?) según han informado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que encabeza la ministra abenojarense , Isabel Rodriguez que, apesar de su indisimulado esfuerzo por aparentar una natural simpatía y cordialidad, lo que realmente desprende es un rancio cinismo y una cicatera ironía,entre otras cosas.

La decisión ha ocurrido dos días después de que la Cámara Baja tumbara la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, que tuvo el voto en contra del PP junto con el de los socios del gobierno como Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV. Votando solo a favor los socialistas y el BNG, mientras que Podemos y Vox se abstuvieron.

En esta ocasión, el minoritario partido comunista del Gobierno, «Sumar», ya había anunciado su aviesa intención de rechazar la «Ley del Suelo». El invicto galego de Peares –Alberto Núñez Feijóo–, previamente, ya había dicho que no ayudarían al PSOE cuando a este le fallaran sus altruistas y «siempre» aliados socios independentistas.

Por este motivo y para evitar–en menos de 48 horas– una nueva y segunda derrota parlamentaria la ministra de Vivienda –muy a pesar suyo– se ha visto obligada a retirar la norma que se iba a tramitar el pasado jueves. Y claro, como ella confiaba en el sólido apoyo del PP — ese partido que pertenece o no a la fachosfera dependiendo de los interéses sanchistas– ahora, una vez más , como no podía ser de otra manera, la culpa es única y exclusivamente del PP de Feijóo y , que por si no lo sabían, es también el sumo responsable desde la muerte de Cesar hasta la muerte de Manolete en el Hospital de San José y San Raimundo de Linares, el 29 de agosto de 1947, tras la grave cornada del mihura «Isiero».

El «puto amo» Sánchez los tiene bien aleccionados para que todo –«lo malo», por supuesto– que ocurra o pueda acaecer en cualquier punto del territorio de España, con independencia de sus causas y consecuencias, sea siempre imputado al partido que lidera Núñez Feijóo.

Para «lo bueno » –como era de esperar– ya están él y su tiránico partido de coalición feminista y progresista.

Quizás si se dedicasen a tararear las pegadizas canciones de Gabinete Galigari –en el caso que hoy nos ocupa— o las de otros grupos que en su día marcaron época, en los demás casos, en lugar de culpar siempre al /los mismos partidos –a los que llaman «fachosfera» de sus propios fracasos, felonias e ineptas decisiones políticas, tal vez –sino ahora, si en un futuro muy poximo– ese infranqueable muro ideologico construido con el único fin de aislar, separar y dividir a todos los que no les bailan el agua ni comulgan con las mismas ruedas de molino ni piensan igual y que tienen un concepto distinto de lo que es y en qué consiste la libertad, la justicia y la solidaridad en un auténtico estado democrático de derecho y de bienestar, como es España, con una libre economía de mercado y cuya sistema de gobierno es una monarquía parlamentaria basada en la soberanía nacional, la división de poderes y en un sistema parlamentario bicameral.

De momento, aunque ellos– Sánchez y los coaligados partidos comunistas, golpistas, separatistas e independentista que lo sustentan cuando sus intereses coinciden– sigan culpando a Feijóo y a Abascal del viaje de España a ninguna parte….creo que deberíamos hacer nuestro el estribillo de la canción de Gabinete Galigari y afirmar con ellos que » la culpa fue del cha-cha-chá», al menos hasta que se haga público el resultado oficial de las elecciones europeas que se vislumbran ya al alcance de la mano.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.