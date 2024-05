Pedro Manuel Hernández López: «La vergonzosa crisis diplomática con Argentina»

Aunque el presidente argentino Javier Milei no es santo de mi devoción, tampoco comparto su radical liberalismo ni mucho menos su incontinente verborrea ni sus teatreras extravagancias. Pero otras cosas si.

Está visto que el servil y fiel buldog «Oscar-cerbero» Puente , el educado y comedido ministro de Transportes –de este primer gobierno feminista, progresista y democrático desde que se aprobó en el 78 nuestra Carta Magna y se votó nuestro actual sistema de gobierno, la Monarquía Parlamentaria– la ha vuelto a liar parda.

Durante su asistencia hace seis dias a un evento sobre redes sociales celebrado en la Escuela de Gobierno Luis Tudanca, en la Salamanca de Unamuno, su participación sobre el tema en cuestión quedó en un discreto segundo plano, al hacer unas descalificativas, difamatorias y polémicas declaracione sobre el «estado» psíquico y fisico del presidente de la República de Argentina, Javier Milei.

«Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto», fueron sus palabras y el preámbulo de sus controvertidas declaraciones en ese evento organizado por el PSOE de Castilla y León, para afirmar a continuación de manera pública y oficialmente, como ministro del Gobierno de España: «Yo he visto a Milei en la tele y no sé en qué estado, si previo o después de la ingesta de qué sustancias. Pensé que era imposible que ganase las elecciones y que se había cavado su propia fosa. Pues no».(sic)..

El que quiera entender que entienda… pero esto, en román paladino, significa que le llamó «drogadicto», con todas las letras y sin dejarse ninguna. Algo muy propio de este cavernícola sujeto elevado a la categoría de ministro, precisamente por sus magníficas cualidades y habilidades para ladrar, insultar y proferir los más variopintos exabruptos a todo aquel que, en actual juego político de pre-campaña para las elecciones europeas, no le baile el agua a Sánchez, el «puto amo y señor». Su personal prueba de fuego –ya superada y con una matrícula de honor– fue su no menos polémica y controvertida actuación en el fallido debate de investidura de Feijóo.

Desde entonces goza de patente de corso para insultar a troche y moche a cualquiera que se oponga a la cicatera política de su jefe. Posiblemente, si hubiera intentado corregir su viperina lengua y su soez verborrea pidiendo disculpas a Milei por lo «insinuado» en ese acto, otro gallo nos hubiera cantado y no habría habido la acción-reacción de Milei & Sánchez .

Pero estas, a día de hoy, aún se siguen esperando. Quizás por eso, Milei aprovechó su reciente asistencia al acto –«Europa Viva 24», celebrado por Vox, el 19 de mayo, en el madrileño Palacio de Vistalegre y que también contó con la presencia de otros elatos referentes europeos como Giorgia Meloni, Viktor Orban o Marine Le Pen– para resarcirse de esa personal ofensa y cargar contra el planteamient del «cerbero» oficial del Gobierno, manifestando que : «El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que recaen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia»(sic).

La reacción en cadena a las palabras de Milei no se hizo esperar. Desde las distintas y más altas esferas ministeriales y parlamentarias le han llegado a Milei todo tipo de críticas por haber insultado al Gobierno de España y a su presidente. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, alias «Napoleonchu», ha acusado al presidente argentino, Javier Milei, de emitir unas «gravísimas declaraciones que no tienen precedentes» en política exterior, y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, también ha anunciado que ha llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires, que las relaciones entre España y Argentina están «en su momento más grave» y que «España ha exigido al señor Milei disculpas públicas y, en el caso de que no se produzcan, tomarémos todas las medidas que creamos más oportunas para defender nuestra soberania y nuestra dignidad»(sic).

De hecho, hoy miércoles, 22 de mayo, ha comparecido en los distintos medios informativos y ha sentenciado que ha retirado «sine die» a la embajadora española en Argentina y, que de momento, María Jesús Alonso Jiménez permanecerá en Madrid.

¡Ay que ver la que ha liao el pollito Óscar con su lenguaraz verborrea! Aunque , su amo y señor Sánchez tampoco se ha quedadon muy atrás, qué digamos, por y al «confundir el culo con las témporas»– celebre e irónica frase acuñada y muy usada por nuestro iriense literato y Premio Nobel de Literatura en 1989, Camilo José Cela– y no saber separar su esfera personal de la esfera de la «res pública» y elevar una ofensa personal «ad hominem» a la categoría de ofensa «ad prasidentem».

Su mujer –a la que quiere, como le suele ocurrir a cuakquier hijo de vecino– no es un «asunto de Estado» ni él es «el Rey » y mucho menos es «España» ; no obstante, conociendo su megalómana e histriónica personalidad no es de estrañar que haya elevado a Begoña a su propia categoría presidencial , afirmando desde ahora –como lo hiciera el Rey Sol– : » El Estado somos Begoña y yo», y por eso las ofensas a su persona se deben considerar politicamente como ofensas públicas y directas al feminista y progresista Gobierno de España . En este caso ya no se trata de que » éramos pocos y parióla abuela», sino que esto ya es «farina allíus hacis»(harina de otro costal) que dirían los clásicos.

Ante tan magno y conflictivo pifostio, derivado del rifi-rafe Óscar–Milei–Sánchez y que se acompañó del «y tú más», solo cabe la sensatez y la cordura, ya que, según parece las esperadas y reparadoras disculpas del bonaerense Javier Millei, de momento, ni han llegado y, lo que es aún peor, ni se las esperan: «No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista…yo fui el agredido»(sic), ha manifestado Milei desde la televisión argentina.

Esto, conociendo la orgullosa y vengativa personalidad del «presidente Sol» español, no solo tiene mala pinta sino que hasta huele muy mal. Esta visto que ni aprenden ni quieren aprender porque intentan olvidadr la historia de nuestro país sin tener en cuenta lo que el desconocido filósofo madrileño y profesor en Harvad nos dejó en aquella frase suya inmortalizada a la entrada del campo de exterminio nazi de Auschwitz: «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”(sic). De no ser por las rencorosas leyes de la Memoria Histórica y Democrática recordarían, sin lugar a dudas, ese episodio en el que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, D.Gregorio López Bravo, informó a Franco de los insultos que le había dedicado el presidente mejicano Echeverría. Al preguntarle Franco si le había insultado a él o a España y siendo la respuesta que habían sido insultos solo personales , Franco le dijo: «En tal caso, no está justificada ninguna acción que implique sacrificio de los intereses nacionales». (sic) Hasta aquí lo que sabemos. Echeverría pasó, y Franco permaneció.

Los conflictos diplomáticos se inician cuando insultan a tu Nación o a la Casa Real, pero no cuando insultan a tu mujer por mucho que te duela y te repatee el bajo vientre.

Esta es la gran diferencia entre un buen jefe de Estado y un megalómano felón que gobierna gracias a los siete miserables votos de JxC capitaneados por el profundo y golpista de Waterloo., Carles Puigdemont

Esta es la diferencia entre un estadista que mira por el bien común y un inmoral que solo piensa en agitar el patio para beneficio propio.

Está es la gran diferencia entre la talla de un gobernantewue de viste por los pies y un titiritero y saltimbanqui de la política.

Me imagino –que aunque no le importen– Sánchez sabrá que con su actitud por el «Mileigate» España se juega en Argentina inversiones de 18.000 millones y 2.700 millones en comercio y que estos si son intereses nacionales, que diría Franco. Pero considera que todo eso.no vale lo que darse el gusto de sacar pecho y enseñar la navaja, como lo ha hizo con Argel al ratificar su apoyo a la propuesta marroquí sobre el Sáhara Occidental, o bien a Israel al reconocer oficialmente el próximo 28 de mayo a Palestina como Estado, o aprovechar el supuesto y futurible peligro de la llegada al poder de la «fachosfera»–como repiten mantricamente los megáfonos de la agradecida granja orwelliana– para arañar unos votos con los que seguir apoyando sus presidenciales posaderas en el sillón monclovita. Todo muy acorde con su habitual línea de «hacer amigos».

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, Lcdo. en Periodismo y ex senador por Murcia.