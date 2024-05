Victor Entrialgo: «Fuegos fatuos»

El grano valiente de Milei que le ha salido al cobarde y el reconocimiento del terror de un Estado que no hay, no son sino fuegos fatuos y cebos de pescar del tirano ante unas elecciones europeas cuya circunscripción única le perjudica y le priva esta vez de los gravísimos defectos de nuestro sistema electoral que le permiten gobernar.

Las maniobras del patriarca en su otoño éstos días de primavera son luces brillantes y frías que surgen de la inflamación de materias que se desprenden de sustancias en putrefacción y forman pequeñas llamas que se ven arder en el aire en lugares pantanosos o cementerios, como las que se vieron en el Valle de los Caídos cuando al tirano le dió por asaltar tumbas y desenterrar soldados del treinta seis, muertos de hace un siglo.

El caso es que, despues de la carta farsa y el retiro espiritual de cinco dias en el monasterio por lo de su mujer y las elecciones, viene ahora la incertidumbre de si su monumento al cinismo de esta semana en el parlamento son fuegos fatuos o es que están cagados de miedo.

Ánima, válgula, blándula, alma mínima, blanda y flotante, porque ya me dirán cómo un hombre puede estar más suspendido en el aire, con un alma más huésped que compañera de su cuerpo vagando en lo sucesivo por esos parajes ya próximos donde habrá de renunciar a sus juegos diabólicos. Memorias de Adriano es un libro maravilloso, no cómo esos que le escriben a Sanchez, pues la que escribe recomendacionos es la mujer, que se cree institución del Estado.

Por eso el autócrata filtra el informe de la UCO el día antes de su comparecencia y por eso ladran estos días provocaciones electoralistas el Sanchinflas, la YoliPiruli, que saca el tinte y la inteligencia del mismo bote, la niña del exorcista, la Memayministra, Piolín y otros rufianes mientras se van yendo por el sumidero y pasan el día cambiando de modelo, tirando besos y buscando en los actos públicos donde se tienen que sentar.

Pero vistos los ejercicios espirituales y los fuegos fatuos, lo importante en política no es el merengue sino el cinismo olímpico de quien te dice vamos a llevarnos bien segundos antes de apuñalarte y las provocaciones que son sólo emboscadas, señuelos y anzuelos de pescador que nos lanzarán hasta el día 9 mientras el tirano sigue construyendo «la dictadura pseudo-democrática del siglo XXI».

Para lograrlo se limita a vadear las elecciones en las que no cree, de pucherazo en pucherazo, manipulando censos, correos, urnas detrás de cortinas o una convocatoria electoral cuando el pueblo no está, buscando votos en la basura, como hace la rubia y tonta del mismo bote entre las muertes judías y palestinas.

Y todo ello no por la luz de los fuegos fatuos que no le dejaban dormir y hoy se agarran a un clavo ardiendo, a un sondeo del Cis o a la nómina de un camarero, sino por exclusivo interés propio del dictador que huye hacia adelante para tapar la corrupción y las faltosadas de su señora.

España es hoy una dictadura con traje de democracia. Todo el mundo ha visto al presidente ordenar a la presidenta del legislativo que haga callar al lider de la oposición. ¿Qué democracia es aquella donde el Ejecutivo controla al Legislativo y asedia al poder judicial donde resisten unos pocos valientes, mientras los sindicatos aprovechan para comer gambas y los empresarios interesados se ponen de perfil?

A veces la emoción no nos deja pensar y a veces la inteligencia no nos deja sentir. Pero si hay aún alguien al que los fuegos fatuos y provocaciones del mayor cínico que se recuerda no le exasperan; si hay aun alguien al que la fatuidad del tirano hablando de educación y patriotismo no le subleva; si viendo cómo actúa en exclusivo interés propio y en contra del general no acierta a reaccionar; si a ese alguien el pensamiento no le sirve ni le alcanza para defender su dignidad, es que ni piensa, ni siente, ni padece, ni oye, ni ve, ni palpa, ni gusta, ni sabe y, por tanto, no sé cómo se va a arreglar para votar.

Víctor Entrialgo de Castro